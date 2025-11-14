Μελ Λάιπσιγκ: Πέθανε ο «Τσέχωφ του Τρέντον» στα 90 του χρόνια

Ο Μελ Λάιπσιγκ, μια από τις πιο σταθερές και χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της εικαστικής σκηνής του Νιου Τζέρσεϊ, πέθανε την 1η Νοεμβρίου σε ηλικία 90 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη του, Φραντσέσκα, η οποία σημείωσε ότι ο θάνατός του έπεσε στην ίδια ημερομηνία με εκείνον της συζύγου του, της καλλιτέχνιδας Μέρι Τζο Μικελέσι, πριν από 18 χρόνια, όπως μεταδίσει το Art News.

Ο Λάιπσιγκ είχε έναν τρόπο να μετατρέπει τις πιο καθημερινές στιγμές σε πυκνά, ζωντανά στιγμιότυπα. Στο έργο του πρωταγωνιστούσαν άνθρωποι της διπλανής πόρτας: συνάδελφοι, μαθητές, φίλοι, καλλιτέχνες στον προσωπικό τους χώρο. Το βλέμμα του ήταν άμεσο, χωρίς σκηνοθεσία, κάτι που ο ίδιος θεωρούσε θεμέλιο της αυθεντικότητας. Γι’ αυτό και δεν δούλεψε ποτέ με φωτογραφίες — προτιμούσε την ατμόσφαιρα του παρόντος, όσο απαιτητική κι αν ήταν.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ben Rizzo (@benrizzoart)

«Η τέχνη ξεκινά από τη σκέψη»

Γεννημένος στο Μπρούκλιν, σπούδασε με κορυφαίους δασκάλους και έζησε μια καίρια περίοδο στο Παρίσι, χάρη σε υποτροφία Fulbright. Εκεί, ταξιδεύοντας συχνά με οτοστόπ για να αναζητήσει θέματα, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το βλέμμα του. Το 1968 εγκαταστάθηκε στο Mercer County Community College, όπου η διδασκαλία του επηρέασε γενιές φοιτητών για σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Το 1979 προχώρησε στη δημιουργία του Trenton Artist Workshop Association (TAWA), ενός οργανισμού που πρόσφερε χώρο, δικτύωση και προβολή σε καλλιτέχνες της περιοχής. Το TAWA, υπό την επιμονή και την ενέργειά του, έγινε κεντρικός πυλώνας της καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας του Τρέντον, με εκθέσεις, συνεργασίες και ακόμη και διεθνή προγράμματα, όπως η ανταλλαγή με τη Μόσχα στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Παρά τα προβλήματα υγείας και την προχωρημένη ηλικία, δεν έπαψε να δημιουργεί. Ακόμη και όταν αντιμετώπισε δυσκολία με το δεξί του χέρι, συνέχισε να ζωγραφίζει με το αριστερό, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγε συχνά: «Η τέχνη ξεκινά από τη σκέψη».

Έργα του έχουν ενταχθεί σε σημαντικές συλλογές, από το Whitney Museum μέχρι μεγάλα μουσεία του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ πρόσφατα το Trenton City Museum εγκαινίασε εκθεσιακό αφιέρωμα για τα 90 του χρόνια, τιμώντας τη συνολική του διαδρομή.

Ο Μελ Λάιπσιγκ αφήνει πίσω του τα παιδιά και τα εγγόνια του, καθώς και μια ολόκληρη κοινότητα που τον θεωρούσε δάσκαλο και σημείο αναφοράς. Για το Τρέντον —και όχι μόνο— υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ζωγράφος: ήταν ο άνθρωπος που είδε, κατέγραψε και ανέδειξε την καθημερινή του ψυχή.