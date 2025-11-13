Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Τραγικό τέλος είχαν οι αγωνιώδεις έρευνες για τον 75χρονο άνδρα από τη Δράκεια Πηλίου, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα taxydromos.gr, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό.

Ο 75χρονος είχε φύγει από το σπίτι του γύρω στις 13:30, με το αυτοκίνητό του, προκειμένου να μεταβεί στα κτήματά του για εργασίες. Από εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής.

Οι συγγενείς του ανησύχησαν όταν δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις και, το απόγευμα, ο γιος του απηύθυνε δραματική έκκληση για βοήθεια.

Χθες το απόγευμα, στη Λέσχη Εθελοντών Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή έξι εθελοντών και δύο οχημάτων, μαζί με αστυνομία και κατοίκους της περιοχής.

Οι εθελοντές ερεύνησαν όλα τα χωράφια της οικογένειας, καθώς και τους γύρω χωματόδρομους, χωρίς αποτέλεσμα για πολλές ώρες.

Δυστυχώς, η ελπίδα για ένα αίσιο τέλος έσβησε αργά το βράδυ, όταν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 75χρονου σε χαράδρα, σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα και ιδιαίτερα επικίνδυνη στροφή. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό.