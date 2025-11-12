Καλαμαριά: Αλλάζει όψη το παραλιακό μέτωπο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πράσινη ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης μετά και την έγκριση χρηματοδότησης από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, γεγονός που επισφραγίζει τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου χωρίς καθυστερήσεις.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της η Δήμαρχος Καλαμαριάς κα. Χρύσα Αράπογλου, «η εξέλιξη αυτή είναι σημαντικότατη, επειδή αφορά στην ανάπλαση όλης της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου και συνδυάζει την αναβάθμιση της αλιευτικής δραστηριότητας με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, καθολικά προσβάσιμου, πράσινου δημόσιου χώρου περίπου οκτώ στρεμμάτων.

Ο στόχος που τέθηκε, να αποτραπεί ο κίνδυνος να παραδοθεί ένας αδιαμόρφωτος και αφιλόξενος χώρος με χώμα και λάσπη, επιτεύχθηκε. Η ιδέα της πράσινης ανάπλασης γίνεται πραγματικότητα».

Το Αλιευτικό Καταφύγιο

Σύμφωνα όσα προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση της Δημάρχου Καλαμαριάς, η πορεία υλοποίησης του έργου και η μελέτη για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης σε πράσινη αστική νησίδα παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς τον περασμένο Απρίλιο από πολυμελή αντιπροσωπεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης, το επόμενο βήμα είναι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, ώστε το Αλιευτικό Καταφύγιο να παραδοθεί στους επαγγελματίες αλιείς ως σύγχρονος, λειτουργικός και ασφαλής χώρος και στην πόλη ως ένας νέος, πράσινος δημόσιος τόπος.

Η ιδέα και η πρόταση για την ανάπλαση και ανάδειξη της χερσαίας ζώνης, που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη, ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της δημοτικής αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Τεχνικών της Υπηρεσιών και έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή και δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για ενιαίο σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου ώστε αυτή να καταστεί μια προσβάσιμη ζώνη περιπάτου, αναψυχής, πολιτισμού και δραστηριοτήτων, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και προοπτική οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης».

*πηγή μακέτας: https://www.facebook.com/arapoglouchrysa