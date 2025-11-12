Μεγάλη ένταση επικρατεί από το πρωί στην οδό Χίου στην περιοχή της Γλυφάδας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έξωσης τετραμελούς οικογένειας.

Στο σημείο βρίσκεται αστυνομική δύναμη και δικαστικός επιμελητής, αλλά και πολίτες που στηρίζουν την οικογένεια και προσπαθούν να αποτρέψουν την έξωση. Πρόκειται για μητέρα και πατέρα (με εγκεφαλικό), κόρη καρκινοπαθή και το μωρό της, λίγων μηνών.

Η στιγμή της έντασης στη Γλυφάδα

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι πλήρωνε κανονικά το δάνειο και είχε εξοφλήσει πάνω από το μισό, μέχρι την περίοδο που η κόρη εκδήλωσε καρκίνο. Τότε έχασαν τον έλεγχο των δόσεων, καθώς ο πατέρας -που έχει υποστεί εγκεφαλικό- είναι ο μόνος που μπορεί να εργάζεται, αλλά με δυσκολία και εκείνος.

«Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην οδό Χίου στη Γλυφάδα, εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης Γλυφάδας, μαζί με άλλους γείτονες, φορείς μαζικούς της γειτονιάς, για να αποτρέψουμε τα κοράκια που ήρθανε να ξεσπιτώσουνε αξημέρωτα μια λαϊκή οικογένεια με καρκινοπαθή, με προβλήματα υγείας και μωρό παιδί. Η αστυνομία, μαζί με δικαστικούς επιμελητές, εκτελώντας τις αντιλαϊκές εντολές αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, λειτουργούν σαν εκπρόσωποι της εταιρείας και πετάνε στο δρόμο μια οικογένεια» λέει ο Αλέξης Στεφανίδης, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γλυφάδας και δημοτικός σύμβουλος.

«Τους λέμε ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε» προσθέτει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται εκκλήσεις προς την εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο για να υποχωρήσει, δίχως αντίκτυπο μέχρι στιγμής.