Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε η ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ
Fizz 11 Νοεμβρίου 2025 | 21:15

Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε η ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ, γνωστή από την ταινία Anna που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Η Σάλι Κέρκλαντ πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ηλικία 84 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της, Μάικλ Γκριν, μιλώντας στον αμερικανικό ιστότοπο TMZ.

Η υγεία της ηθοποιού είχε επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με αναρτήσεις φίλων της που έστησαν καμπάνια στο GoFundMe για να καλυφθούν οι ιατρικές της ανάγκες, η Κέρκλαντ είχε υποστεί δύο σοβαρές λοιμώξεις και πολλαπλές πτώσεις, ενώ ζούσε με άνοια. Μία από αυτές τις πτώσεις, στο μπάνιο, την είχε αφήσει με τραύματα στα πλευρά και στο πόδι. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε εξειδικευμένη δομή με 24ωρη φροντίδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sally Kirkland (@sallykirklandactor)


Στις 7 Νοεμβρίου, οι διαχειριστές του GoFundMe είχαν ενημερώσει ότι η Κέρκλαντ είχε μεταφερθεί σε hospice care στο Παλμ Σπρινγκς και ότι «αναπαυόταν άνετα».

Η Κέρκλαντ έγινε ευρύτερα γνωστή από την ταινία Anna (1987) του Γιούρεκ Μπογκαγέβιτς, όπου υποδύθηκε μια ηθοποιό που βλέπει τη δόξα της να ξεθωριάζει· ο ρόλος αυτός της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και Χρυσή Σφαίρα.

YouTube thumbnail

Με καριέρα που ξεπέρασε τα 250 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, συμμετείχε μεταξύ άλλων στις ταινίες The Sting (1973), The Haunted (1991) και Bruce Almighty (2003), ενώ πρωταγωνίστησε και στη σειρά Valley of the Dolls.

Πριν τον κινηματογράφο, η Κέρκλαντ υπήρξε ενεργό μέλος της καλλιτεχνικής σκηνής της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας στο περιβάλλον του Factory του Άντι Γουόρχολ και στο avant-garde θέατρο της δεκαετίας του ’60.

*Mε πληροφορίες από: The Independent 

inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα
RDAP 11.11.25

VIP πίσω από τα κάγκελα: Τα προνόμια του Diddy στη φυλακή πριν καν συμπληρώσει μια εβδομάδα

Ο Sean «Diddy» Combs, λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στη φυλακή Fort Dix, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση κύρους στο παρεκκλήσι και συμμετέχει σε πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του.

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10.11.25

«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
EuroCup 11.11.25

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βάιος Μπαλάφας
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Ελλάδα 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Βάιος Μπαλάφας
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
