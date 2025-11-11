Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε η ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ
Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ, γνωστή από την ταινία Anna που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, πέθανε σε ηλικία 84 ετών
Η Σάλι Κέρκλαντ πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ηλικία 84 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της, Μάικλ Γκριν, μιλώντας στον αμερικανικό ιστότοπο TMZ.
Η υγεία της ηθοποιού είχε επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με αναρτήσεις φίλων της που έστησαν καμπάνια στο GoFundMe για να καλυφθούν οι ιατρικές της ανάγκες, η Κέρκλαντ είχε υποστεί δύο σοβαρές λοιμώξεις και πολλαπλές πτώσεις, ενώ ζούσε με άνοια. Μία από αυτές τις πτώσεις, στο μπάνιο, την είχε αφήσει με τραύματα στα πλευρά και στο πόδι. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε εξειδικευμένη δομή με 24ωρη φροντίδα.
Στις 7 Νοεμβρίου, οι διαχειριστές του GoFundMe είχαν ενημερώσει ότι η Κέρκλαντ είχε μεταφερθεί σε hospice care στο Παλμ Σπρινγκς και ότι «αναπαυόταν άνετα».
Η Κέρκλαντ έγινε ευρύτερα γνωστή από την ταινία Anna (1987) του Γιούρεκ Μπογκαγέβιτς, όπου υποδύθηκε μια ηθοποιό που βλέπει τη δόξα της να ξεθωριάζει· ο ρόλος αυτός της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και Χρυσή Σφαίρα.
Με καριέρα που ξεπέρασε τα 250 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, συμμετείχε μεταξύ άλλων στις ταινίες The Sting (1973), The Haunted (1991) και Bruce Almighty (2003), ενώ πρωταγωνίστησε και στη σειρά Valley of the Dolls.
Πριν τον κινηματογράφο, η Κέρκλαντ υπήρξε ενεργό μέλος της καλλιτεχνικής σκηνής της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας στο περιβάλλον του Factory του Άντι Γουόρχολ και στο avant-garde θέατρο της δεκαετίας του ’60.
*Mε πληροφορίες από: The Independent
