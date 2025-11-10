Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της
Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου μιας 18χρονης φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στο διαμέρισμα που νοίκιαζε.
Όπως αναφέρει το e-evros.gr, η μητέρα της φοιτήτριας είχε αρκετές ημέρες να επικοινωνήσει μαζί της καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της.
Αναμένοντας την ιατροδικαστική
Η μητέρα ειδοποίησε την Αστυνομία άνδρες της οποίας μετέβησαν στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με καταγωγή από τη Λάρισα ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας.
