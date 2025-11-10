Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Μοναστηρίου και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 7 το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Μοναστηρίου στο ύψος των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, πέντε οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους -κάτω από άγνωστες συνθήκες- στο ρεύμα εξόδου, με αποτέλεσμα επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.
Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
