Θρήνος στην Ξάνθη: Νεκρός σε τροχαίο γνωστός DJ της περιοχής
Η είδηση του θανάτου του έπεσε σε βόμβα στην Ξάνθη, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
- Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ
- Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
- Ο Όρμπαν, ο Τραμπ και η πιθανή κερδοσκοπική επίθεση στην Ουγγαρία
- Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ξάνθη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με θύμα έναν γνωστό DJ της περιοχής.
Το τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του.
Ο 54χρονος σύμφωνα με το xanthinea μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και κατέληξε λίγη ώρα μετά, ενώ για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.
Η είδηση του θανάτου του έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
Ενώ επέστρεφε από τη δουλειά
Ο άτυχος άνδρας,με καταγωγή από τον Πετεινό, διέμενε στο Χρυσοχώρι, όπου και επέστρεφε μετά από τη δουλειά.
«Την 9-11-2025 το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.
Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου» αναφέρει η Αστυνομία για το τραγικό συμβάν.
- Χωρίς μετρό από Δευτέρα η Θεσσαλονίκη – Πότε ανοίγει ξανά
- Μπολόνια – Νάπολι 2-0: Χαμός στην κορυφή της Serie A
- Ο φόβος επιστρέφει στην αγορά των junk bonds
- LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
- Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
- LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις