Τραγωδία στην Κορινθία: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο
Αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο.
Τροχαίο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κορινθία.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι-Κουταλά, κοντά στον Κουταλά.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, το αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και “καρφώθηκε” σε ελαιόδεντρο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
