Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 10.11.2025]
Ημερήσια 10 Νοεμβρίου 2025

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Έχεις καλή διάθεση, είσαι και σε ήρεμο μουντ, άρα τι θα έλεγες να κανονίσεις συναντήσεις σχετικές με τη δουλειά; Κάνε ό, τι θέλεις να κάνεις με άνεση, καθώς έχεις ελευθερία κινήσεων. Διαχειρίσου τα επαγγελματικά σου θέματα με έναν τρόπο διαφορετικό. Βρες εναλλακτικές στα πλάνα σου, ώστε να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για σένα. Κοινώς να απομονωθείς. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να οργανωθείς καλύτερα, αλλά και να δουλέψεις με το μέσα σου και με όσα εξακολουθούν να σε πονούν ακόμα κι αν έχει περάσει καιρός. Παράλληλα μη γίνεσαι τόσο πεισματάρης. Κυρίως όμως μην πάρεις αποφάσεις υπό αυτό το mindset.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τον χαρούμενο τρόπο σκέψης σου, ώστε να βρεθείς σε μια καλύτερη φάση. Έλα σε επαφή με τα άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν να βγάλεις κάποια άκρη στα θέματα που σε απασχολούν. Οργάνωσε σωστότερα τους στόχους σου, αν θέλεις κάποτε να τους υλοποιήσεις. Βασικά δες και το περιεχόμενο αυτών.

DON’TS: Μην αρνηθείς τη βοήθεια των γνωστών σου, καθώς μέσω αυτής και της καλής σου διάθεσης, θα μπορέσεις να βγάλεις τις δουλειές σου εύκολα και γρήγορα. Μην χαθείς στις σκέψεις σου- ειδικά αν αυτές σχετίζονται με παλιά σκηνικά που σε έχουν πληγώσει. Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι να ακούσεις την άποψη των υπολοίπων.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη κι ευνοϊκή προς εσένα, γιατί δεν συνεχίζεις απρόσκοπτα τη διαδικασία του να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για σένα; Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, ώστε να μπορέσεις να εκφράσεις όλα αυτά που θέλεις και μάλιστα με τον τρόπο που θέλεις. Γίνε και πιο δημιουργικός και πιο οργανωτικός.

DON’TS: Μην κωλώσεις καθόλου στο να εκφράσεις- άνετα- τα συναισθήματά σου. Μην απογοητευτείς από την επαναφορά κάποιων παλιών καταστάσεων που σε είχαν πονέσει, γιατί τώρα μπορείς να τις διαχειριστείς διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά, θα έλεγα. Επομένως μην αποφεύγεις τις σοβαρές συζητήσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού έχεις καλή διάθεση, γιατί δεν κινείσαι πιο οργανωμένα; Εγώ για σένα το λέω! Επίσης αφού όλα βγαίνουν smooth, γιατί δεν ξεκινάς την ενασχόληση με κάτι καινούργιο; Κάτι διαφορετικό και εκτός προγράμματος; Δεν τα βαρέθηκες τα κουτάκια σου; Γενικώς μπορείς να γίνεις δημιουργικός και να αξιοποιήσεις την έμπνευση που έχεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην φοβηθείς να ασχοληθείς με τα θέματα που σε απογοητεύουν. Κυρίως όμως μη διστάσεις να αποκοπείς εντελώς από αυτά, έτσι; Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Μην αφήσεις το άγχος που απορρέει από αυτά να σε κάνει έντονο και απότομο. Γιατί δεν κόβεις τις περιττές σπατάλες ας πούμε;

Λέων

Λέων

DO’S: Οργάνωσε αυτά που έχεις να κάνεις με καθαρό μυαλό και εκμεταλλευόμενος την ηρεμία που υπάρχει. Εξέτασε τα συναισθήματά σου με το να τα κοιτάξεις κατάματα. Έχεις ανάγκη να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά και πολύ καλά κάνεις, θα πω εγώ! Ωστόσο φρόντισε να είσαι συγκεκριμένος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι στους απέναντι.

DON’TS: Μην απογοητευτείς αν κάποιοι φίλοι σου σού αποκαλύψουν κάποια παιχνίδια που παίζονταν πίσω από την πλάτη σου. Σίγουρα δεν είναι κι ότι καλύτερο να σου γίνονται τέτοιες αρνητικές εκπλήξεις, αλλά δεν σε φοβάμαι! Μην εστιάσεις σε απόψεις που μειώνουν την αξία σου, γιατί όπως λέει και ο λαός, όσα δεν φτάνει η αλεπού…

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν υποθέσεις που έχουν μείνει μισές. Οπότε φρόντισε να ασχοληθείς με αυτές. Άλλωστε δεν είναι υπάρχει κάτι άλλο που να χρήζει προσοχής. Ίσως να παρατηρήσεις κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες, άρα δώσε βάση κι εκεί. Δέξου βοήθεια από τους συναδέλφους σου και κάνε ό,τι μπορείς για να ενισχύσεις την εικόνα σου.

DON’TS: Μη βάλεις τρικλοποδιά εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου με το να δώσεις βάση στις δεύτερες σκέψεις που κάνεις. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, γιατί μπορείς να τις αποδυναμώσεις, μόνο όμως αν τις αναλύσεις με προσοχή. Μην αρνηθείς τη βοήθειά σου σε όσους την χρειαστούν. Ωστόσο μη διανοηθείς να τους το παίξεις αφεντικό μετά, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί ένα καλό κλίμα, κάτι που σου δίνει περιθώρια για να τελειοποιήσεις τις δουλειές σου εκεί. Μπορείς να ασχοληθείς και με μικρές λεπτομέρειες που όμως μπορούν να ολοκληρώσουν την εικόνα που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Δες τα πράγματα αλλιώς. Κοινώς άλλαξε mindset. Πες «ναι» στις ξαφνικές μετακινήσεις.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι στα επαγγελματικά, γιατί δεν αποκλείεται να σου γίνει κάποια ωφέλιμη πρόταση. Μεταξύ μας, το περιμένεις καιρό αυτό! Μην έρθεις σε επαφή με τα άτομα εκείνα που έχουν ταλέντο στο να σου σπάνε τα νεύρα. Μην θέλεις να εξηγείς ντε και καλά τον εαυτό σου σε αυτούς που πολύ απλά δεν θέλουν να σε ακούσουν, έτσι;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σταμάτα να πιέζεσαι, προκειμένου να διαχειριστείς ορισμένες καταστάσεις, καθώς σήμερα μπορείς να βγάλεις άκρη και μάλιστα εύκολα. Ωστόσο το καταλαβαίνεις πως κάποια πράγματα πρέπει πρώτα να μπουν σε σειρά, έτσι; Πρώτες και καλύτερες οι σκέψεις σου! Έπειτα θα μπορέσεις να πραγματοποιήσεις πολλούς από τους στόχους σου.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σου δημιουργήσουν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Άσε που έτσι σίγουρα θα ανανεωθείς! Μην συνεχίσεις να έχεις συνήθειες που σε κρατάνε πίσω. Μην αφήνεις όμως ούτε και το πείσμα σου να σε περιορίζει. Γενικώς λοιπόν θα σου πω να μην χάνεις τις ισορροπίες σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Εστίασε στα σημαντικά, καθώς αυτό θα επαναφέρει την αισιοδοξία σου σε υψηλά επίπεδα. Πάντως έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις πολλά και διάφορα. Για να μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, πρέπει πρώτα να τα έχεις κατανοήσει, σωστά; Σωστά! Για να μπορέσεις να αξιολογήσεις κάποια πράγματα, πρέπει να αλλάξεις mindset.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες ούτε στα επαγγελματικά, ούτε στα ερωτικά. Μην σπαταλάς την ενέργειά σου σε παρελθοντικά σκηνικά. Ειδικά αν πονάνε ακόμα. Μη δίνεις βάση σε λόγια που ακούς και σε πληγώνουν, ίσως επειδή είναι σκληρά. Μην κολλάς γενικά σε τίποτα από αυτά που ακούς, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να συζητήσεις ανοιχτά τα θέματα που σε απασχολούν- μόνο με τους δικούς σου ανθρώπους- ώστε να τους βρεις εύκολες λύσεις. Είναι μέρα που πρόκειται να σου παρουσιαστούν κάποιες διέξοδοι, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Στα επαγγελματικά, μπορείς να λάβεις έμπνευση από το chit chat που κάνεις με συναδέλφους.

DON’TS: Μην αγνοείς το φλερτ που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Τι θα έλεγες λοιπόν να ανταποκριθείς σε αυτό; Μη διστάσεις όμως να βάλεις τα όριά σου εξαρχής! Μην πετάς χαρταετό, γιατί δεν αποκλείεται να επεκταθούν κάποιες συνεργασίες σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Παράλληλα μην παίρνεις προσωπικά όλα αυτά που ακούς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Sit back and relax, καθώς πολλές από τις δουλειές σου θα βγουν εύκολα και σχεδόν στον αυτόματο! Πόσο καιρό έχει να συμβεί αυτό; Άρα απόλαυσέ το! Επειδή τη βαριέσαι τρέλα την καθημερινότητά σου, θα σου προτείνω να εντάξεις νέες συνήθειες εκεί, προκειμένου να βρεις ξανά την χαρά της ζωής. Κοινώς κάνε κάτι για να ανανεωθείς.

DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ή και απρόσεκτος ως προς κάποιες μικρές μεν, σημαντικές δε, λεπτομέρειες που αφορούν τα οικονομικά σου. Μη μιλάς περίεργα στους άλλους, επειδή θέλεις να τους βάλεις στην θέση τους ή επειδή καμία φορά σου σπάνε τα νεύρα. Λες κι εσύ είσαι ο ευκολότερος άνθρωπος! Μη γίνεσαι ούτε σκληρός ούτε και απόλυτος.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε περισσότερο σε όσα σε κάνουν να νιώθεις χαρούμενος. Προσπάθησε να παραμείνεις αισιόδοξος, ώστε να προσαρμόσεις άνετα τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Προσπάθησε όμως να παραμείνεις και δημιουργικός. Πάντως αν είσαι και οργανωμένος, τότε σίγουρα θα μπορέσεις να βάλεις σε εφαρμογή και πολλά από τα σχέδιά σου.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τις συναντήσεις που κάνεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν σε μια πιο μόνιμη βάση. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Μην λάβεις σοβαρά υπόψη σου τα σχόλια που ακούς και αφορούν εσένα. Ωστόσο μη διστάσεις να βελτιώσεις τα κομμάτια του εαυτού σου που θέλουν δουλειά ή σε πονάνε.

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
