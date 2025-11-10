DO’S: Έχεις καλή διάθεση, είσαι και σε ήρεμο μουντ, άρα τι θα έλεγες να κανονίσεις συναντήσεις σχετικές με τη δουλειά; Κάνε ό, τι θέλεις να κάνεις με άνεση, καθώς έχεις ελευθερία κινήσεων. Διαχειρίσου τα επαγγελματικά σου θέματα με έναν τρόπο διαφορετικό. Βρες εναλλακτικές στα πλάνα σου, ώστε να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για σένα. Κοινώς να απομονωθείς. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να οργανωθείς καλύτερα, αλλά και να δουλέψεις με το μέσα σου και με όσα εξακολουθούν να σε πονούν ακόμα κι αν έχει περάσει καιρός. Παράλληλα μη γίνεσαι τόσο πεισματάρης. Κυρίως όμως μην πάρεις αποφάσεις υπό αυτό το mindset.