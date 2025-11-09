66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Απονεμήθηκαν τα βραβεία – Ποιοι οι νικητές
Το 66ο ΦΚΘ ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και σήμερα ρίχνει αυλαία.
Όλες αυτές τις μέρες προβλήθηκαν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να τις απολαύσουν δια ζώσης υπήρχε η δυνατότητα διαδικτυακής προβολής 87 εξ αυτών.
Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκαν τα βραβεία.
Από τις ελληνικές ταινίες νικήτριες ήταν: Οι Αρκουδότρυπα, Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ, Gorgonà, Μπιτσκόμπερ.
Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα
Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (Χρυσός Αλέξανδρος – 10.000 ευρώ):
Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι
Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Αργυρός Αλέξανδρος – 5.000 ευρώ) που υποστηρίζει ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ Cosmote TV:
Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού
Καλύτερου Ηθοποιού:
Στον ηθοποιό Χάρι Μέλινγκ, για την ταινία Pillion του Χάρι Λάιτον
Καλύτερης Ηθοποιού:
Στην ηθοποιό Σαμπρίνα Αμάλι, για την ταινία Maysoon της Νάνσυ Μπινιαδάκη
Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος – Διεύθυνση Φωτογραφίας:
Στον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα, για την ταινία Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού
Καλύτερου Σεναρίου:
Στη σεναριογράφο Ιβόν Γκέρλαχ, για την ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή
Γνωρίστε του Γείτονες
Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Μισέλ Δημόπουλος» (Χρυσός Αλέξανδρος – 10.000 ευρώ):
Ένα τελευταίο για τον δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι
Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης – 5.000 ευρώ):
Roqia του Γιανίς Κουσίμ
Καλύτερου Ηθοποιού:
Ισότιμα στους ηθοποιούς Πιερπάολο Καποβίλα και Σέρτζιο Ρομάνο (Ένα τελευταίο για τον δρόμο)
Καλύτερης Ηθοποιού:
Στην ηθοποιό Μανουέλα Μαρτέλι (O Θεός δεν θα βοηθήσει)
Καλύτερου Καλλιτεχνικού επιτεύγματος:
Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος στην ταινία Ο Θεός δεν θα βοηθήσει της Χάνα Γιούσιτς
FILM FORWARD
Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους (Χρυσός Αλέξανδρος – 8.000 ευρώ)
Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά
Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Αργυρός Αλέξανδρος – 4.000 ευρώ)
Πριν / Μετά του Μανουέλ Ντουπόντ
Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος
Η χρονολογία του νερού της Κρίστεν Στιούαρτ
Ειδική Μνεία Ειδική μνεία απονέμεται στους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας Πριν / Μετά, Ζερεμί Λαμπλό και Μπατίστ Λεκλέρ
Podcast
Βραβείο Καλύτερου Podcast (2.000 ευρώ)
Ένας τύπος από τον Τύρναβο των Ευάγγελου Μακρή και Πάνου Αποκορίτη
Ειδική μνεία Χρωματοπόλεμος της Νάλιας Ζήκου
Immersive
Βραβείο Immersive: All Around Cinema (Χρυσός Αλέξανδρος – 2.000 ευρώ)
Ένας αργός αποχαιρετισμός των Κέιτ Φουτ και Βίκτορ Μες
MERMAID
Βραβείο Mermaid Καλύτερης ταινίας LGBTQIA+ θεματικής του επίσημου προγράμματος (3.000 ευρώ)
Με πολιτικά ρούχα του Κάρμεν Έμι
Ειδική μνεία Φάνταζι της Κούκλα
Ειδική μνεία
Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank (3.000 ευρώ)
Όλοι αγαπάνε την Τούντα του Ναμπίλ Αγιούς
Βραβεία Κοινού
Διεθνές Διαγωνιστικό
Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή
Meet the Neighbors +
Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα
Film Forward
Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά
Επίσημο Πρόγραμμα
Στη σκιά της πορτοκαλιάς της Σερίν Ντάμπις
«Μιχάλης Κακογιάννης» Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα
ΒΡΑΒΕΙΟ CREW UNITED
Διεθνές Διαγωνιστικό/Meet the Neighbors+/>>Film Forward Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα
FIPRESCI
Καλύτερη Ταινία Διεθνούς Διαγωνιστικού Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή
Καλύτερη Ελληνική Πρεμιέρα Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
Smart7
Βραβείο Smart7 – 5.000 ευρώ Hanami της Ντενίζ Φερνάντες
ΦΩΣ powered by ΔΕΗ
Πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους (3.000 ευρώ) Αλέξανδρος Νταβρής για τον ρόλο του ως Λάζαρος στην ταινία Άπειρη γη του Βασίλη Μαζωμένου
Πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους (3.000 ευρώ) Χαρά Κυριαζή για τον ρόλο της ως Αργυρώ στην ταινία Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
ΚΟΘ
Βραβείο ΚΟΘ (ηχογράφηση με πλήρη συμφωνική ορχήστρα αξίας 20.000 ευρώ) Αμινέ Μπουχαφά για την ταινία Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι
Βραβείο ΚΟΘ – Ειδική μνεία Φέλιξ Ρος για την ταινία Στη θάλασσα της Έλεν Γουόλς
ΕΡΤ
Στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνης Ένωση Κριτικων Κινηματογραφου (FIPRESCI) (3.000 ευρώ) Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ (2.000) Μαριλένα Ορφανού και Σταύρος Μητρόπουλος για τη μουσικη στην ταινία Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου
ΒΟΥΛΗΣ
Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων
Τα πρώτα δόντια του Μιχάι Μινκάν
ΕΚΚΟΜΕΔ
Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου/ης σκηνοθέτη ελληνικής πρεμιέρας (5.000 ευρώ) Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
Location Award (1.500 ευρώ) Στον Πέτρο Χυτήρη για την ταινία Gorgonà της Εύης Καλογηροπούλου
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου
FINOS
Βραβείο Φίνος Φιλμ σε ελληνική πρεμιέρα Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου
ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου
Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
WIFT GR
Καλύτερης Γυναικείας Συνεισφοράς και παρουσίας μπροστά ή πίσω από την κάμερα σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Tμήματος, του Τμήματος Meet the Neighbors+ ή του Τμήματος Film Forward Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
ΠΕΚΚ
Καλύτερη Ταινία Ελληνικού Προγράμματος Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου
Ποιοι βρέθηκαν στην απονομή
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βασίλης Γάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Διαμαντής Γκολιδάκης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας.
