66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Απονεμήθηκαν τα βραβεία – Ποιοι οι νικητές
Culture Live 09 Νοεμβρίου 2025 | 16:15

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Απονεμήθηκαν τα βραβεία – Ποιοι οι νικητές

Το 66ο ΦΚΘ ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και σήμερα ρίχνει αυλαία.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
A
A
Όλες αυτές τις μέρες προβλήθηκαν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να τις απολαύσουν δια ζώσης υπήρχε η δυνατότητα διαδικτυακής προβολής 87 εξ αυτών.

Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκαν τα βραβεία.

Από τις ελληνικές ταινίες νικήτριες ήταν: Οι Αρκουδότρυπα, Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ, Gorgonà, Μπιτσκόμπερ.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (Χρυσός Αλέξανδρος – 10.000 ευρώ):

Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι

Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Αργυρός Αλέξανδρος – 5.000 ευρώ) που υποστηρίζει ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ Cosmote TV:

Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού

Καλύτερου Ηθοποιού:

Στον ηθοποιό Χάρι Μέλινγκ, για την ταινία Pillion του Χάρι Λάιτον

Καλύτερης Ηθοποιού:

Στην ηθοποιό Σαμπρίνα Αμάλι, για την ταινία Maysoon της Νάνσυ Μπινιαδάκη

Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος – Διεύθυνση Φωτογραφίας:

Στον διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα, για την ταινία Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού

Καλύτερου Σεναρίου:

Στη σεναριογράφο Ιβόν Γκέρλαχ, για την ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή

Γνωρίστε του Γείτονες

Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Μισέλ Δημόπουλος» (Χρυσός Αλέξανδρος – 10.000 ευρώ):

Ένα τελευταίο για τον δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι

Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης – 5.000 ευρώ):

Roqia του Γιανίς Κουσίμ

Καλύτερου Ηθοποιού:

Ισότιμα στους ηθοποιούς Πιερπάολο Καποβίλα και Σέρτζιο Ρομάνο (Ένα τελευταίο για τον δρόμο)

Καλύτερης Ηθοποιού:

Στην ηθοποιό Μανουέλα Μαρτέλι (O Θεός δεν θα βοηθήσει)

Καλύτερου Καλλιτεχνικού επιτεύγματος:

Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος στην ταινία Ο Θεός δεν θα βοηθήσει της Χάνα Γιούσιτς

Roqia

FILM FORWARD

Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους (Χρυσός Αλέξανδρος – 8.000 ευρώ)

Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά

Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Αργυρός Αλέξανδρος – 4.000 ευρώ)

Πριν / Μετά του Μανουέλ Ντουπόντ

Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος

Η χρονολογία του νερού της Κρίστεν Στιούαρτ

Ειδική Μνεία Ειδική μνεία απονέμεται στους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας Πριν / Μετά, Ζερεμί Λαμπλό και Μπατίστ Λεκλέρ

Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά

Βραβείο Καλύτερου Podcast (2.000 ευρώ)

Ένας τύπος από τον Τύρναβο των Ευάγγελου Μακρή και Πάνου Αποκορίτη

Ειδική μνεία Χρωματοπόλεμος της Νάλιας Ζήκου

Immersive

Βραβείο Immersive: All Around Cinema (Χρυσός Αλέξανδρος – 2.000 ευρώ)

Ένας αργός αποχαιρετισμός των Κέιτ Φουτ και Βίκτορ Μες

MERMAID

Βραβείο Mermaid Καλύτερης ταινίας LGBTQIA+ θεματικής του επίσημου προγράμματος (3.000 ευρώ)

Με πολιτικά ρούχα του Κάρμεν Έμι

Ειδική μνεία Φάνταζι της Κούκλα

Ειδική μνεία

Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου

Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank (3.000 ευρώ)

Όλοι αγαπάνε την Τούντα του Ναμπίλ Αγιούς

Βραβεία Κοινού

Διεθνές Διαγωνιστικό

Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή

Meet the Neighbors +

Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα

Film Forward

Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά

Επίσημο Πρόγραμμα

Στη σκιά της πορτοκαλιάς της Σερίν Ντάμπις

«Μιχάλης Κακογιάννης» Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα

ΒΡΑΒΕΙΟ CREW UNITED

Διεθνές Διαγωνιστικό/Meet the Neighbors+/>>Film Forward Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα

FIPRESCI

Καλύτερη Ταινία Διεθνούς Διαγωνιστικού Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή

Καλύτερη Ελληνική Πρεμιέρα Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου

Smart7

Βραβείο Smart7 – 5.000 ευρώ Hanami της Ντενίζ Φερνάντες

ΦΩΣ powered by ΔΕΗ

Πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους (3.000 ευρώ) Αλέξανδρος Νταβρής για τον ρόλο του ως Λάζαρος στην ταινία Άπειρη γη του Βασίλη Μαζωμένου

Πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους (3.000 ευρώ) Χαρά Κυριαζή για τον ρόλο της ως Αργυρώ στην ταινία Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου

ΚΟΘ

Βραβείο ΚΟΘ (ηχογράφηση με πλήρη συμφωνική ορχήστρα αξίας 20.000 ευρώ) Αμινέ Μπουχαφά για την ταινία Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι

Βραβείο ΚΟΘ – Ειδική μνεία Φέλιξ Ρος για την ταινία Στη θάλασσα της Έλεν Γουόλς

ΕΡΤ

Στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνης Ένωση Κριτικων Κινηματογραφου (FIPRESCI) (3.000 ευρώ) Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ (2.000) Μαριλένα Ορφανού και Σταύρος Μητρόπουλος για τη μουσικη στην ταινία Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου

ΒΟΥΛΗΣ

Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων

Τα πρώτα δόντια του Μιχάι Μινκάν

Αρκουδότρυπα

ΕΚΚΟΜΕΔ

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου/ης σκηνοθέτη ελληνικής πρεμιέρας (5.000 ευρώ) Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου
Location Award (1.500 ευρώ) Στον Πέτρο Χυτήρη για την ταινία Gorgonà της Εύης Καλογηροπούλου

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

FINOS

Βραβείο Φίνος Φιλμ σε ελληνική πρεμιέρα Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου

WIFT GR

Καλύτερης Γυναικείας Συνεισφοράς και παρουσίας μπροστά ή πίσω από την κάμερα σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Tμήματος, του Τμήματος Meet the Neighbors+ ή του Τμήματος Film Forward Αρκουδότρυπα της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου

ΠΕΚΚ

Καλύτερη Ταινία Ελληνικού Προγράμματος Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

Ποιοι βρέθηκαν στην απονομή

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βασίλης Γάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Διαμαντής Γκολιδάκης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» - Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της
Ελλάδα 09.11.25

Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της

Ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του ζητεί ο κατηγορούμενος, και καταδικασθείς πρωτοδίκως, για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη σε ματς που έβαλε άλλα τρία γκολ που δεν μέτρησαν, πήρε το «τρίποντο» και πέρασε πρώτος, περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 09.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Βόλος 09.11.25

Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων - Την Τρίτη η απολογία του

Όταν συνελήφθη, ο Λιμενικός φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του - Σοκ στον Βόλο με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 09.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χρήστο Μουζακίτη στη Νεάπολη στο 19ο λεπτό, όμως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από το VAR το ακύρωσε, καθώς θεωρήθηκε ότι η μπάλα έχει βγει πριν σουτάρει ο Έλληνας μέσος.

Σύνταξη
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 09.11.25

Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
