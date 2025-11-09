newspaper
09.11.2025 | 12:41
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα
09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
09 Νοεμβρίου 2025 | 13:14
Eνσωμάτωση

Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών σε Αθήνα και Ρόδο – Ο ιερέας πρώην μοντέλο και youtuber που συνελήφθη με κοκαΐνη

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ρόδο και Αττική.

Σύνταξη
Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκονται οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα έξι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους και δύο ιερείς, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, αποθήκευαν ποσότητες ναρκωτικών μέσα σε ιερό ναό της Αττικής, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους. Ένας τρίτος ιερέας, παλαιοημερολογίτης, πρώην μοντέλο και youtuber, φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Αττικής και στη Ρόδο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης, 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση φτάνει τουλάχιστον τις 105.000 ευρώ.

Ο 40χρονος ιερέας παλαιοημερολογίτης συνελήφθη την Παρασκευή όταν παρέλαβε μια βαλίτσα μέσα στην οποία είχε κρύψει την κοκαΐνη. Τη βαλίτσα είχε μεταφέρει με το πλοίο της γραμμής για λογαριασμό του μια ηλικιωμένη την οποία είχε πείσει ότι δεν μεταφέρει κάτι ύποπτο ενώ ο ίδιος έφτασε στη Ρόδο αεροπορικώς.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια

Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθησαν -8- άτομα, από τα οποία τα -6- μέλη της οργάνωσης

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους -2.238- γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους -9.092,6- γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό των -4.380-ευρώ και -24.500- Λεκ Αλβανίας

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον -105.000- ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής και στη Ρόδο, ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν -8- άτομα, από τα οποία τα -6- μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης εξακριβώσεων και προανακριτικών δεδομένων, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, επανατυποποίηση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και στην παράνομη διακίνηση – μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, τα μέλη συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από δύο βραχίονες, έχοντας ιεραρχική δομή και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για τα διάφορα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών, ενώ είχαν επιλέξει και κατάλληλο σημείο εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Φθιώτιδας.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους ως εξής:

Πρώτος βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης

  • 52χρονη ημεδαπή, ως αρχηγικό μέλος του πρώτου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνη για την πλήρη καθοδήγηση των υπολοίπων μελών της υποομάδας, καθώς και για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης (καβάτζα) μέχρι την διακίνησή τους. Επίσης, ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.
  • 42χρονος, ήταν άμεσος συνεργός της 52χρονης, ομοίως υπεύθυνος για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη διακίνηση ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών σε έτερους διακινητές ναρκωτικών ουσιών ή χρήστες. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών, όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών από κοινού με την 52χρονη, ενώ αποτελούσε συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο επιχειρησιακών βραχιόνων της εγκληματικής οργάνωσης.
  • 40χρονος, 46χρονος και 52χρονος, ως άμεσοι συνεργοί με την 52χρονη, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά, την αποθήκευση αλλά και την διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες τις οποίες ενίοτε αποθήκευαν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς. Επίσης, αναλάμβαναν την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας υπό την καθοδήγηση της 52χρονης και του 42χρονου.

Δεύτερος βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης

  • 50χρονος, ως αρχηγικό μέλος για τον δεύτερο βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών της δεύτερης υποομάδας, ενώ ήταν ακόμα υπεύθυνος για την χορήγηση οικονομικών πόρων για τις ανάγκες της οργάνωσης, αρμόδιος για την ανεύρεση κατάλληλων σημείων εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και υπεύθυνος για την προμήθεια όλων των μελών της οργάνωσης εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης με τα απαραίτητα εφόδια μέσω του 42χρονου. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση και την αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης μέχρι τη διακίνησή τους.
  • Ο 42χρονος (συνδετικός κρίκος), ως άμεσος συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά όλων των απαραίτητων εφοδίων στα μέλη του δεύτερου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για τη μεταφορά των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που είχαν συλλεχθεί από φυτεία σε περιοχή τη Φθιώτιδας.
  • 43χρονη, ως άμεση συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνη για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, μεσημβρινές ώρες της 07/11/2025 σε περιοχή της Ρόδου, συνελήφθη ο 40χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, καθώς βρέθηκε να κατέχει για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους -2.188- γραμμαρίων, τις οποίες θα παρέδιδε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε 38χρονο, ο οποίος ομοίως συνελήφθη.

Ακολούθως, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 07/11/2025 σε νομότυπες έρευνες εντός διαμερισμάτων, σε περιοχές της Αθήνας, εντοπίστηκαν η 43χρονη, ο 42χρονος και η 52χρονη, να κατέχουν για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -9.092,6- γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κοκαΐνης -50- γραμμαρίων.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • κοκαΐνη βάρους -2.238- γραμμαρίων,
  • ακατέργαστη κάνναβη βάρους -9.092,6- γραμμαρίων,
  • -14- συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος,
  • -9- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
  • -4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer),
  • το χρηματικό ποσό των -4.380- ευρώ και-24.500- Λεκ Αλβανίας,
  • -4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον -105.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

