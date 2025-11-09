Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας στο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη – Αναχώρησε με καθυστέρηση δύο ωρών
Χρειάστηκε να αντικατασταθούν οι μηχανές της πριν συνεχίσει το δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη.
Αμαξοστοιχία της Hellenic Train, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος, λίγο μετά τις 19.00 του Σαββάτου, στον σταθμό της Σφενδάλης. Η αμαξοστοιχία IC 56 εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
Από τον σταθμό Σφενδάλης το τρένο αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνες της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.
«Καθόλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ» σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
Το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) έμεινε το βράδυ του Σαββάτου διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.
Επιπλέον, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας βρίσκονταν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.
