Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την κηδεία της – Τα συγκινητικά λόγια των παιδιών της
Το τελευταίο αντίο στη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη.
Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή. Σήμερα, τα παιδιά της και τα αγαπημένα της πρόσωπα την αποχαιρέτησαν στο τελευταίο ταξίδι της.
Από τη σεμνή τελετή απουσιάζε ο Νότης Σφακιανάκης.
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο
Η οικογένειά της σεβάστηκε την τελευταία της επιθυμία για αποτέφρωση, την οποία και είχε διατυπώσει σε σημείωμα που άφησε, πριν τον θάνατό της. Περίπου εκατό άτομα συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Κίλι Σφακιανάκη.
Η οικογένειά της ταξίδεψε από την Αγγλία για να τιμήσει τη μνήμη της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Σφακιανάκης δεν παραβρέθηκε στην τελετή.
Τα συγκινητικά λόγια των παιδιών της
Τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνας και Αφροδίτη μίλησαν με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα τους, ενώ στην αίθουσα προβλήθηκαν φωτογραφίες της οικογένειας.
Επιπλέον, ακούστηκαν και παίχτηκαν στο πιάνο τραγούδια, τα οποία είχε ζητήσει η ίδια η Κίλι Σφακιανάκη στο σημείωμα που άφησε.
Νότης Σφακιανάκης: Τι έχει δηλώσει για την οικογένεια του
Ο τραφουδιστής παντρεύτηκε την Κίλι το 1991. Σε συνέντευξη του είχε πει: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει.
