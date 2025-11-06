Όλα τα γκολ της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)

Γκολ και θέαμα στην 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Χορταστική ισοπαλία

Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή στο Βέλγιο, με την Κλαμπ Μπριζ και την Μπαρτσελόνα να έρχονται ισόπαλες 3-3. Τόρες (8’), Γιαμάλ (61’) Τζόλης (αυτ. 77’) τα γκολ για την ομάδα του Φλικ, Τρεσόλντι (6’) και Φορμπς (17’, 64’) τα αντίστοιχα για τους γηπεδούχους.

Διπλό στην Ολλανδία

Η Γαλατάσαραϊ επικράτησε στην Ολλανδία του Άγιαξ με 3-0. Πρωταγωνιστής ο Όσιμεν, που σκόραρε και τα τρία γκολ της τούρκικης ομάδας (59’, 65’, 78’).

Επαγγελματική νίκη

Η Ίντερ έπαιξε όσο χρειάστηκε απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και νίκησε με 2-1. Μαρτίνες στο 45’ και Αγκούστο στο 67’ τα γκολ για τους Νερατζούρι.

Εύκολο τρίποντο για τη Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην Ντόρτμουντ, με τους Πολίτες να παίρνουν τη νίκη με 4-1. Δύο γκολ ο Φόντεν (22’, 57’) ένα ο Χάαλαντ και ένα ο Τσέρκι (90+1’) για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

«Άλωσε» τη Μασσαλία

Η Αταλάντα «άλωσε» τη Μασσαλία, επικρατώντας με 1-0 της Μαρσέιγ χάρη στο γκολ του Σάμαρτζιτς στο 90’.

Πέρασε από τη Λισαβόνα

Η Λεβερκούζεν επικράτησε στη Λισαβόνα της Μπενφίκα με 1-0. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Σικ στο 65’.

Εντός έδρας τρίποντο

Η Νιουκάστλ νίκησε εντός έδρας την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0. Μπερν στο 11’ και Ζοέλιγκτον στο 49’ τα γκολ.

Ιστορική νίκη

Την παρθενική της νίκη στην ιστορία της στο Champions League πέτυχε η Πάφος, που επικράτησε εντός έδρας της Βιγιαρεάλ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Λούκασεν στο 46’.

Γκέλα για την Τσέλσι

Δεν τα κατάφερε στο Αζερμπαϊτζάν η Τσέλσι, με τους Μπλε να έρχονται ισόπαλοι 2-2 με την Καραμπάγκ. Εστεβάο (16’) και Γκαρνάτσο (53’) τα γκολ για τους Βρετανούς, Αντράντε (29’) και Γιάνκοβιτς (39’) για τους γηπεδούχους.

Όλα τα γκολ που μπήκαν στα παιχνίδια της Τρίτης:

Ισοπαλία στο Καραϊσκάκη

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε της Αϊντχόφεν με ένα εντυπωσιακό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 17’, αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν λίγο πριν το φινάλε με τον Ρικάρντο Πέπι (93′) σε 1-1.

Άνετη και ωραία

Η Τότεναμ κέρδισε εύκολα την Κοπεγχάγη με 4-0. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Τζόνσον (19’), Οντομπερντ (51’), Βαν ντε Βεν (64’) και Παλίνια (67’).

Έκανε το καθήκον της

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε εντός έδρας της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-1. Τα γκολ που έδωσαν τη νίκη στους γηπεδούχους πέτυχαν ο Άλβαρες στο 39’, ο Γκάλαχερ στο 73’ και ο Γιορέντε στο 90+6′.

Χωρίς νικητή

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Σπόρτινγκ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Αραούχο στο 12’ το γκολ για τους Πορτογάλους, Βλάχοβιτς στο 34’ το αντίστοιχο για τους γηπεδούχους.

Πήρε το ντέρμπι

Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδριτης, επικρατώντας με 1-0. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Μακ Άλιστερ στο 61’.

Διπλό για τη Μονακό

Η Μονακό κέρδισε στη Νορβηγία την Μπόντο Γκλιμτ με 1-0. Χρυσός σκόρερ για τους Μονεγάσκους ο Μπαλουγκάν στο 43’.

Άλωσε το Παρίσι

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε από το Παρίσι, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1. Δύο γκολ ο Ντίαζ (4’, 32’) για τους Βαυαρούς, μείωσε ο Νέβες για τους γηπεδούχους (74’).

4Χ4 η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ κέρδισε εύκολα με 3-0 την Σλάβια στην Πράγα και έκανε το 4Χ4. Δύο γκολ ο Μερίνο (46’, 68’), ένα ο Σάκα (32’).

Κόλλησαν στο μηδέν

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία ανάμεσα στη Νάπολι και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 1-2

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3

Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1

Ίντερ – Καϊράτ 2-1

Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (5η):

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα

19:45 Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους

22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ

22:00 Νάπολι-Καραμπάγκ

22:00 Μαρσέιγ-Νιούκαστλ

22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου