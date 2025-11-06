magazin
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
Culture Live 06 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Η M Productions, μετά τα συνεχόμενα sold out στο Θέατρο Φούρνος, επιστρέφει με τη νέα της παραγωγή «Nomsferartu», αυτή τη φορά στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις.

Η παράσταση βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου, γυρισμένο το 1922, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον μύθο των βρικολάκων.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Johnny O, ο οποίος εμφανίζεται και επί σκηνής, μαζί με τους: Γιώργο Ντούση, Μαρία Μπαλούτσου, Εύη Κολιούλη, Χριστίνα Δενδρινού και Θανάση Μεγαλόπουλο.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του «Nomsferatu»

Τι είναι αυτό που κάνει μια σκιά να σέρνεται στους δρόμους, να σκαρφαλώνει στους τοίχους και να γεμίζει με ποντίκια μια κατά τα άλλα ήσυχη πόλη; Ποιος την καλεί και γιατί οι άνθρωποι παραδίδουν την ψυχή τους σε αυτήν;

Ο μυστηριώδης Κόμης Όρλοκ, απομονωμένος στον πύργο του, είναι αυτή η ανατριχιαστική σκιά. Μια σκοτεινή παρουσία που κινείται ελεύθερα, διατάζει, υποτάσσει και προκαλεί τρόμο αλλά και ακατανίκητη γοητεία.

Θα καταφέρει η αγνή ψυχή της Μίνα, το αντικείμενο του πόθου του, να σώσει τον κόσμο; Ή μήπως όλοι θα μετατραπούν σε μικρά τρωκτικά και θα αλληλοφαγωθούν;

Ο Johnny O διασκευάζει τον γνωστό μύθο, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή με τη μορφή μιας μαύρης κωμωδίας, εμπνευσμένης από την αισθητική και τον ρυθμό του βωβού κινηματογράφου — μιας τεχνικής που υπηρετεί πιστά τα τελευταία 20 χρόνια.

Με έμφαση στη σωματική έκφραση και την κινησιολογία, και σε συνεργασία με τις κινηματογραφικές προβολές του Γιάννη Καραπιπερίδη, δημιουργεί μια μοναδική θεατρική εμπειρία όπου το θέατρο και ο κινηματογράφος συνομιλούν επί σκηνής.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Johnny O
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλέξης Βιδαλάκης
Σχεδιασμός και δημιουργία προβολών: Γιάννης Καραπιπερίδης
Μουσική επιμέλεια: Johnny O
Φωτισμοί: Αποστολής Τσατσάκος
Φωτογραφίες: Eleftheria IKE/Photography www.photosfaira.gr
Κοστούμια: Μαρία Γεωργάτου
Κατασκευή σκηνικού: Μιχάλης Ράπτης
Υπεύθυνη επικοινωνίας παράστασης: Γιώτα Δημητριάδη
Παραγωγή: Μ productions
Παίζουν: Johnny O, Γιώργος Ντούσης, Μαρία Μπαλούτσου, Εύη Κολιούλη, Χριστίνα Δενδρινού και Θανάσης Μεγαλόπουλος.

Πληροφορίες

Παραστάσεις: Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ
Ειδωλολατρία 05.11.25

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 05.11.25

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου

Σύνταξη
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO
Culture Live 04.11.25

Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Δείτε το βίντεο 06.11.25

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
