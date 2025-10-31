magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
«Ρεμπέτισσες, φωνές που δεν λύγισαν»: Η Ηρώ Σαΐα, σε μια παράσταση για το ρεμπέτικο στο Θέατρο Άλσος
inTickets 31 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Δύο μουσικές βραδιές αφιερωμένες στο ρεμπέτικο και τις γυναίκες που το σημάδεψαν. Στις 20 και 23 Νοεμβρίου στο θέατρο Άλσος.

Spotlight

Μια «μουσική κατάδυση» στο ρεμπέτικο, μέσα από τις γυναίκες που το σημάδεψαν.

Η Ηρώ Σαΐα, με την ιδιαίτερη φωνή, τη θεατρικότητα και την ευαισθησία, γεφυρώνει το χτες με το σήμερα και παρουσιάζει στις 20 και 23 Νοεμβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ μια παράσταση-αφιέρωμα σε εμβληματικές γυναικείες μορφές του ρεμπέτικου, στις φωνές που τραγούδησαν την αλήθεια τους, χωρίς να λυγίσουν.

Ρεμπέτισσες — οι γυναίκες που τραγούδησαν «σαν άντρες», έζησαν «σαν φωτιά»

Και άφησαν πίσω τους τραγούδια-μαχαιριές και ιστορίες-μύθους.

Ρόζα Εσκενάζυ, Μαρίκα Νίνου, Ρίτα Αμπατζή, Σωτηρία Μπέλλου, Στέλλα Χασκίλ, Σέβας Χανούμ, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Αγγέλα Παπάζογλου.

Φωνές από όχθες και λιμάνια, κουτούκια και προσφυγικές αυλές, φωνές που κουβαλούν καημούς, μπρούσκα και τρέμουσα περηφάνια.

Οι ρεμπέτισσες δεν ήταν μόνο τραγουδίστριες. Ήταν αγωνίστριες, ερωμένες, μάνα και παιδί μαζί. Ήταν η ψυχή ενός λαού, όταν κανείς δεν τον άκουγε.

Η Ηρώ Σαΐα με δύο παραστάσεις-αφιερώματα, τις ανακαλεί

Η καλλιτέχνις τις αφηγείται μέσα από τη φωνή της, με αλήθεια, βάθος και σεβασμό, στήνοντας επί σκηνής ένα μουσικό καμπαρέ-μαρτυρία.

Με σύγχρονες ενορχηστρώσεις που σέβονται το πρωτογενές υλικό, αλλά και σκηνική αισθητική που φέρνει το ρεμπέτικο στο σήμερα, η παράσταση “Ρεμπέτισσες” είναι μια νυχτερινή τελετή — ένα άτυπο «ευχαριστώ» στις γυναίκες που τραγούδησαν τα ανείπωτα.

Πληροφορίες

Θέατρο Άλσος ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση στο inTickets.

