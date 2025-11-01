«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Με τις θερμοκρασίες να θυμίζουν φθινόπωρο και τις θεατρικές πρεμιέρες να κάνουν σταδιακά τις «επίσημες πρώτες» τους στην αθηναϊκή σκηνή, βρεθήκαμε στο θέατρο Altera Pars, στον Κεραμεικό, για να παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της παράστασης «Μαζί». Ένα έργο που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά μετά την άκρως επιτυχημένη πρώτη του σεζόν.

Και μπορεί η σκηνή στο θέατρο Altera Pars να είναι σχετικά μικρή, φροντίζει όμως να μεταμορφωθεί με τον κατάλληλο φωτισμό και τα απαραίτητα σκηνικά κατά τη διάρκεια της παράστασης για να μας μεταφέρει κάθε φορά και σε έναν διαφορετικό χώρο. Από το σπίτι όπου διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, στο σπίτι και στο γραφείο της κόρης της οικογένειας και τέλος σε ένα εξειδικευμένο κέντρο ειδικής αγωγής.

Η Μίνα Χειμώνα κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ιζαμπέλας στο έργο του Φάμπιο Μάρρα «Μαζί» (ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου) και με τη στιβαρή και καθηλωτική ερμηνεία της καταφέρνει να σε πάρει αβίαστα μαζί της στη γλυκόπικρη και συγκινητική οικογενειακή ιστορία που πραγματεύεται τη διαχείριση και την κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Είναι η γυναίκα που δίνει καθημερινά μάχες με πυγμή για να χτίσει μια «κανονικότητα» για τον γιο της Μικέλε, έναν νέο με νοητική αναπηρία που ζει στην προστατευμένη ρουτίνα που έχει διαμορφώσει για εκείνον η μητέρα του. Μια γυναίκα που του είναι απόλυτα αφοσιωμένη, μια γυναίκα που παραμένει δυνατή παρά τις όποιες αντιξοότητες, μια γυναίκα που θα λυγίσει μόνο όταν αποφασίσει να αποκαλύψει στην κόρη της μεγάλες αλήθειες που κρατούσε για χρόνια μυστικές. Μια γυναίκα που θα ξεσπάσει όταν θελήσει να αποτρέψει τον γιο της από το να εργαστεί.

Η κανονικότητα όμως που φρόντιζε για χρόνια να έχουν με τον γιο της θα ανατραπεί ριζικά με την επιστροφή της κόρης της Σάντρας μετά από δέκα χρόνια. Μια γυναίκα (την υποδύεται η Αγγελική Κοντού) που θα πιέσει τη μητέρα της να βρεθεί μια λύση για τον αδερφό της. Μια γυναίκα πληγωμένη, καθώς ένιωθε ότι ερχόταν πάντα δεύτερη στην αγάπη και τη φροντίδα της μητέρας της λόγω του νοητικά ανάπηρου αδερφού της. Μια γυναίκα που ντρεπόταν να αποκαλύψει την ύπαρξή του στον μελλοντικό σύζυγό της. Μια γυναίκα που τελικά θα καταφέρει στα κρυφά να τον μεταφέρει σε ένα κέντρο ειδικής αγωγής.

Η ερμηνεία του Ηλία Τσουμπέλη στον ρόλο του νοητικά ανάπηρου Μικέλε είναι πραγματικά συγκλονιστική και περνά τα μηνύματα της παράστασης χωρίς υπερβολές. Αθώος, παραρμητικός, γενναιόδωρος, αστείος, ο Μικέλε ζει σε έναν δικό του κόσμο και προσπαθεί με τη βοήθεια της μητέρας του να έχει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Μέχρι που η αδερφή του θα τον μεταφέρει στο ειδικό κέντρο για νοητικά ανάπηρους ανθρώπους. Εκεί θα δούμε και τη Χαρά Νικολάου στον ρόλο της νοσηλεύτριας (θα την έχουμε γνωρίσει νωρίτερα μέσα από τη συνέντευξή της με τη Σάντρα για μια θέση στην εταιρεία που εργάζεται) που δίνει μια πιο ανάλαφρη νότα στην παράσταση.

Όσα θα εκτυλιχθούν στη σκηνή, όσα θα αποκαλυφθούν σε καίρια σημεία της παράστασης είναι και αυτά που θα οδηγήσουν τελικά τους ήρωες σε αποφάσεις ζωής. Θα καταφέρουν τελικά όλοι μαζί να ξεπεράσουν όσα τους κρατούσαν για χρόνια σε απόσταση; Θα καταφέρουν να οδηγηθούν στην κάθαρση; Σε κάθε περίπτωση, το «Μαζί» είναι μια παράσταση που θα σε συγκινήσει αβίαστα και θα σε φέρει τελικά αντιμέτωπο με το ερώτημα «τι σημαίνει άραγε να είναι κανείς φυσιολογικός;».

Για το έργο «Μαζί»

Το έργο του Μάρρα, σύγχρονο, φρέσκο, τρυφερό, ανθρώπινο και αληθινό εκτυλίσσεται γύρω από ένα θέμα τόσο άγνωστο όσο και καθολικό: την κανονικότητα, θέτοντας σε πρώτο πλάνο ένα άτομο με νοητική αναπηρία. Διερευνά τις άρρητες επιθυμίες του, την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων του, τη δυσκολία επικοινωνίας με το περιβάλλον του και τις αναπόφευκτες συγκρούσεις στις οποίες οδηγούνται όλοι όσοι σχετίζονται μαζί του.

Το «Μαζί» δημιουργήθηκε στο πλαίσο του φεστιβάλ Avignon Off 2015, με την υποστήριξη του Théâtre le Moulin des muses de Breuillet, όπου και έκανε πρεμιέρα με τον τίτλο “Ensemble” . Παρουσιάστηκε ξανά στο Φεστιβάλ του 2016 και κατόπιν περιόδευσε σε πολλές πόλεις της Ευρώπης μέχρι το 2018, ενώ απέσπασε δυο υποψηφιότητες για τα βραβεία Moliere, μία για το έργο και μία για την πρωταγωνίστρια Catherine Arditi, που ερμήνευσε τον ρόλο της μητέρας. Μεταφράστηκε στα ισπανικά, τσέχικα, γερμανικά, ιταλικά και βουλγαρικά και ελληνικά. Στην Ισπανία, ανέβηκε σε σκηνοθεσία του γνωστού στο ελληνικό κοινό συγγραφέα Χουάν Κάρλος Ρούμπιο, αποσπώντας θερμές κριτικές. To 2022 μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με τον τίτλο Spolu σε σκηνοθεσία των David Lanka και MartinMϋller (χώρα παραγωγής: Τσεχία).

Στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars σε σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, μετάφραση Mαρίας Χατζηεμμανουήλ και τη Μίνα Χειμώνα στο ρόλο της μητέρας.

