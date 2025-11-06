Ένας επισκέπτης που παρευρισκόταν στον Λευκό Οίκο στην ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ σχετικά με τη μείωση του κόστους των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας λιποθύμησε στο Οβάλ Γραφείο, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να διακοπεί πρόωρα.

Για καλή του τύχη ο γιατρός Μεχμέτ Οζ τον έπιασε πριν πέσει και του παρείχε πρώτες βοήθειες αμέσως μόλις έχασε τις αισθήσεις του. Ο δρ Οζ είναι ο διοικητής του Κέντρου για τις Υπηρεσίες Medicare & Medicaid.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε λίγο μετά ότι ο άνδρας ήταν καλά και τον αναγνώρισε ως εκπρόσωπο μιας από τις εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης που παρευρίσκονταν.

Ο Ντέιβιντ Ρικς, διευθύνων σύμβουλος της Eli Lilly, μιλούσε όταν ο επισκέπτης, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στελέχη του τομέα υγειονομικής περίθαλψης που στέκονταν πίσω από το γραφείο του Τραμπ, έπεσε και χρειάστηκε βοήθεια από άλλους για να τον ξαπλώσουν στο πάτωμα.

Οι γιατροί που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο του έδωσαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες

Άλλοι παρευρισκόμενοι βοήθησαν να ξαπλώσουν τον άνδρα στο πάτωμα και να του σηκώσουν τα πόδια, ενώ οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από την αίθουσα. Ο Τραμπ, ο οποίος καθόταν πίσω από το γραφείο Resolute Desk, σηκώθηκε για να προσέχει τον επισκέπτη πριν κλείσουν οι κάμερες.

Οι παρευρισκόμενοι στεκόντουσαν όρθιοι για περίπου 30 λεπτά, ενώ ο Τραμπ και άλλοι μιλούσαν τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με το The Hill.

What a picture from @AFP‘s Andrew Caballero Reynolds pic.twitter.com/H6lxPnRDK0 — Danny Kemp (@dannyctkemp) November 6, 2025

Το περιστατικό της Πέμπτης δεν ήταν η πρώτη φορά που ένας επισκέπτης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο φέτος. Μια νεαρή κοπέλα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Οζ τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση να απομακρυνθεί γρήγορα ο Τύπος από την αίθουσα. Αξιωματούχοι δήλωσαν αργότερα ότι η κοπέλα, που ήταν μέλος της οικογένειας του Οζ, ήταν καλά.

Ο Τραμπ ανακοίνωνε στο Λευκό Οίκο μια συμφωνία για την επέκταση της κάλυψης και τη μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.