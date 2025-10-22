Οδηγός έριξε το όχημά του στην πύλη ασφαλείας της Secret Service στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), ανέφερε η υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Το άτομο συνελήφθη και ενώ το όχημα ερευνήθηκε και δεν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας μετά το περιστατικό στις 10:37μμ», ανέφερε η Secret Service στο X.

Οι αρχές δεν παρείχαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, την ταυτότητα του οδηγού ή ένα πιθανό κίνητρο.

Ο Λευκός Οίκος και η Secret Service δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Axios το βράδυ της Τρίτης για σχόλια. Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας παρέπεμψε τον αμερικανικό ιστότοπο στην Secret Service για σχόλια.

Το περίεργο εύρημα

Πριν από λίγες ημέρες το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά τον εντοπισμό ενός ύποπτου χώρου «κυνηγιού» με οπτική επαφή προς την περιοχή που ο Τραμπ θα αποβιβαζόταν από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Αξιωματούχοι της Secret Service έκαναν την ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα ενώ προετοίμαζαν τον χώρο πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, η οποία περιελάμβανε έλεγχο ασφαλείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.