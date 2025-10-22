Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη ασφαλείας – Τι λέει η Secret Service
Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο - Συνελήφθη ο οδηγός που έριξε το όχημα στην πύλη ασφαλείας
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Οδηγός έριξε το όχημά του στην πύλη ασφαλείας της Secret Service στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), ανέφερε η υπηρεσία των ΗΠΑ.
«Το άτομο συνελήφθη και ενώ το όχημα ερευνήθηκε και δεν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας μετά το περιστατικό στις 10:37μμ», ανέφερε η Secret Service στο X.
Οι αρχές δεν παρείχαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, την ταυτότητα του οδηγού ή ένα πιθανό κίνητρο.
Ο Λευκός Οίκος και η Secret Service δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Axios το βράδυ της Τρίτης για σχόλια. Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας παρέπεμψε τον αμερικανικό ιστότοπο στην Secret Service για σχόλια.
Το περίεργο εύρημα
Πριν από λίγες ημέρες το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά τον εντοπισμό ενός ύποπτου χώρου «κυνηγιού» με οπτική επαφή προς την περιοχή που ο Τραμπ θα αποβιβαζόταν από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.
Αξιωματούχοι της Secret Service έκαναν την ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα ενώ προετοίμαζαν τον χώρο πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, η οποία περιελάμβανε έλεγχο ασφαλείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.
- Νέος κύκλος διεθνούς στήριξης του μαροκινού σχεδίου για αυτόνομη Δυτική Σαχάρα
- Πώς ο θηλασμός προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού
- «Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
- Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
- Παρελθόν από τον Άρη Betsson ο Καράισιτς
- Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις