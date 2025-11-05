newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Τραγωδία στο Κεντάκι: Τουλάχιστον 7 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους της UPS – Δείτε βίντεο
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 06:39

Τραγωδία στο Κεντάκι: Τουλάχιστον 7 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους της UPS – Δείτε βίντεο

Ο αριθμός του τραγικού δυστυχήματος στο Κεντάκι αναμένεται να αυξηθεί. Σοκαριστικά βίντεο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τουλάχιστον 7 νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS στο Κεντάκι αμέσως μετά την απογείωσή του.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες Τρίτη, αναφερόμενος σε τουλάχιστον επτά νεκρούς.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (…) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος έδειξε την έκρηξη και μαύρο καπνό να αναδύεται από μια περιοχή που φαίνεται να βρίσκεται κοντά στον διάδρομο προσγείωσης / απογείωσης.

Από το βίντεο που δημοσιεύεται επάνω, είναι σαφές πως ο αριστερός κινητήρας έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να μην μπορεί να πάρει ύψος κατά την κρίσιμη στιγμή της απογείωσης.

Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο καύσιμα και η έκρηξη μεγάλη

Η πυρκαγιά στο έδαφος φαίνεται πως προκλήθηκε από το καύσιμο του αεροσκάφους.

Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζόραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
Ελλάδα 05.11.25

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά

Σύνταξη
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Σύνταξη
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
