Φωτιά σε τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας

Φωτιά από μηχανική βλάβη ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος προς Κηφισιά. Το σημείο βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Μαβίλη, λίγο μετά το Μέγαρο Μουσικής.

Λόγω της φωτιάς στο όχημα σημειώνονται προβλήματα στην κυκλοφορία.