Ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (18/10) το βράδυ στη Δραπετσώνα, όταν τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, έπειτα από καυγά που ξέσπασε μεταξύ του οδηγού και ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, μετά από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει ο συρμός σε μη στάση και να κατεβεί.

Την ώρα που το όχημα κινούνταν, η ένταση φαίνεται πως κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του του τρόλεϊ με αποτέλεσμα αυτό να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.

«Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα»

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε: «Όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε» είπε σημειώνοντας ότι ο συρμός «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ». Οπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση».

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά για τον καυγά που βρίσκονταν εν εξελίξει: «Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα. Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» είπε.