Ολυμπιακός: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ εν όψει Αϊντχόφεν
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Τσικίνιο εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο για το Champions League
Ο Ολυμπιακός, το βράδυ της Τρίτης (4/11, 22:00), θα αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει στην πρώτη του νίκη φέτος στην κορυφαία διοργάνωση.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Τσικίνιο.
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου:
