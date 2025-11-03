Ολυμπιακός: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ εν όψει Αϊντχόφεν

Ο Ολυμπιακός, το βράδυ της Τρίτης (4/11, 22:00), θα αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει στην πρώτη του νίκη φέτος στην κορυφαία διοργάνωση.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Τσικίνιο.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου: