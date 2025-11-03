sports betsson
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ εν όψει Αϊντχόφεν
Ποδόσφαιρο 03 Νοεμβρίου 2025 | 17:29

Ολυμπιακός: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ εν όψει Αϊντχόφεν

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Τσικίνιο εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο για το Champions League

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Ο Ολυμπιακός, το βράδυ της Τρίτης (4/11, 22:00), θα αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει στην πρώτη του νίκη φέτος στην κορυφαία διοργάνωση.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Τσικίνιο.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Σύνταξη
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο