DO’S: Αποστασιοποιήσου από τα διάφορα και πάρε τον χώρο σου, προκειμένου να διαχειριστείς τα πάντα με την ησυχία σου. Απόφυγε να επηρεαστείς από τον καθένα και από τα σχόλια που σου κάνει. Stay true στην ρουτίνα σου σήμερα, καθώς εκεί είναι που θα νιώσεις πιο ασφαλής. Ασχολήσου όμως και με κάτι το πιο καλλιτεχνικό και δημιουργικό.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα, καθώς είναι δικαίωμά σου το αν θα το κάνεις ή όχι. Μη διστάσεις να αντιδράσεις με το να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Ωστόσο μην κωλώσεις να ρίξεις μια ωφέλιμη αντιπρόταση στο τραπέζι. Μην αφήσεις τίποτα να ξεπεράσει τα όριά σου.