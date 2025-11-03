Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 03.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε την κινητικότητα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μπορείς ας πούμε να γίνεις λίγο πιο ενεργός. Μείνε συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Επένδυσε πάνω σε οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει να προωθήσεις τα πλάνα σου. Ωστόσο καλό θα ήταν να ασχοληθείς και με οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις ολοκληρωμένος.
DON’TS: Μην αφήσεις το περίεργο κλίμα που επικρατεί ούτε να αποσπάσει την προσοχή σου, ούτε όμως να σε κάνει ανυπόμονο. Μην εκφράζεσαι μπερδεμένα, γιατί θυσιάζεις τις όμορφες ιδέες που έχεις. Μην απογοητευτείς από τα άτομα ή τα σκηνικά που δοκιμάζουν τα όριά σου. Μην είσαι βιαστικός και μη μιλάς με μπηχτές ή και εριστικά σχόλια.
Ταύρος
DO’S: Αποστασιοποιήσου από τα διάφορα και πάρε τον χώρο σου, προκειμένου να διαχειριστείς τα πάντα με την ησυχία σου. Απόφυγε να επηρεαστείς από τον καθένα και από τα σχόλια που σου κάνει. Stay true στην ρουτίνα σου σήμερα, καθώς εκεί είναι που θα νιώσεις πιο ασφαλής. Ασχολήσου όμως και με κάτι το πιο καλλιτεχνικό και δημιουργικό.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα, καθώς είναι δικαίωμά σου το αν θα το κάνεις ή όχι. Μη διστάσεις να αντιδράσεις με το να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Ωστόσο μην κωλώσεις να ρίξεις μια ωφέλιμη αντιπρόταση στο τραπέζι. Μην αφήσεις τίποτα να ξεπεράσει τα όριά σου.
Δίδυμοι
DO’S: Στηρίξου πάνω στους ανθρώπους σου, καθώς είναι αυτοί που όχι μόνο θα σε ακούσουν, αλλά θα σε βοηθήσουν κιόλας να βάλεις τα πάντα σε σωστή σειρά. Η επικοινωνία γενικώς είναι ευκολότερη, άρα φρόντισε να το αξιοποιήσεις κι αυτό. Εκφράσου και πιο δημιουργικά. Στα επαγγελματικά, πρόσεχε τις εντάσεις. Βρες χρόνο για ξεκούραση.
DON’TS: Μην αφήσεις κανέναν να σε στριμώξει μέσα στα δικά του κουτάκια. Όμως κι εσύ από πλευράς σου φρόντισε να μην αυτοπεριοριστείς νομίζοντας πως δε θα διαταράξεις τις ισορροπίες σου έτσι. Ναι καλά! Παράλληλα μην παραμελήσεις τίποτα που είναι σημαντικό για το χατίρι της ξεγνοιασιάς. Μην αφήσεις τίποτα να περάσει στο ντούκου.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε σε οτιδήποτε σε πιέζει στη δουλειά, για να το περιορίσεις. Ωστόσο μπορείς να εστιάσεις και σε οτιδήποτε σε χαλαρώνει, προκειμένου να ξεφύγεις από τη γενικότερη πίεση που υπάρχει. Μπορείς ας πούμε να δεις τους φίλους σου ή να ξεκινήσεις κάποια ανανέωση του προσωπικού σου χώρου. Μείνε συγκεντρωμένος σε ό,τι κάνεις.
DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση που νιώθεις να σε κρατήσει πίσω από αυτά που θες ή πρέπει να διεκπεραιώσεις. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε αυτά που δεν σου αρέσουν να σου χαλάσουν τη διάθεση, καθώς μπορείς να τα αλλάξεις, αν το θες. Έστω να τα φέρεις πιο στα μέτρα σου. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, ούτε όμως παρεμβατικός.
Λέων
DO’S: Μπορεί κάποιοι να πουν διάφορα, ώστε εσκεμμένα να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Μπορείς λοιπόν κι εσύ να αποφύγεις να τους απαντήσεις. Εξέφρασε άνετα τις ιδέες που έχεις, καθώς οι συζητήσεις που θα κάνεις, πρόκειται να είναι smooth. Γίνε παραγωγικός, αφού έτσι σου αρέσεις περισσότερο! Πρόσεχε το πως μιλάς στην οικογένειά σου.
DON’TS: Μην αναλωθείς στην σκέψη μόνο όσων σε ενοχλούν, γιατί δεν θα μπορέσεις να κατανοήσεις τους λόγους που κρύβονται πίσω από αυτά. Μην επηρεαστείς ψυχολογικά από κάποια θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά. Άρα μη διστάσεις να περιορίσεις την ενασχόλησή σου με αυτά και να κάνεις κάτι για να ξεφύγεις. Μην αντιδράς αμυντικά.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να αποκτήσεις την ελευθερία κινήσεων που θες, καθώς έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις. Για να πάει καλά αυτό όμως πρέπει να αγνοήσεις την κριτική που ενδέχεται να σου γίνει, έτσι; Παράλληλα πρέπει να σταματήσεις κι εσύ ο ίδιος να σου ασκείς κριτική και πίστεψέ με έτσι θα νιώσεις λίγο πιο ασφαλής. Γενικώς χαλάρωσε!
DON’TS: Μην αφήσεις τις δουλειές σου στη μέση. Μην αγνοείς τα σημαντικά θέματα που υπάρχουν γύρω σου, καθώς πώς αλλιώς θα τους βρεις λύσεις; Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποιες αντιπαραθέσεις στο κομμάτι αυτό, οπότε εκεί δεν θέλω καθόλου να χάσεις την ψυχραιμία σου.
Ζυγός
DO’S: Γίνε πιο κοινωνικός, καθώς αυτό θα μπορέσει να σε αποφορτίσει και να πάψεις να είσαι τόσο στην τσίτα. Μπορείς ας πούμε να οργανώσεις όμορφες συναντήσεις κατά τις οποίες θα έρθεις κοντά στα άτομα που θεωρείς σημαντικά. Μάλιστα μπορεί έτσι να ενισχύσεις λίγο και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Δέξου το feedback που λαμβάνεις.
DON’TS: Το ότι δεν έχεις όρεξη για δουλειά, δεν είναι καλή δικαιολογία για να αποφύγεις τις υποχρεώσεις σου, έτσι; Μη γίνεις υπερβολικός, γιατί τότε θα δημιουργήσεις περίεργο κλίμα γύρω σου. Μην χάσεις από τα μάτια σου τον στόχο που έχεις, γιατί τότε θα απομακρυνθείς κατά πολύ από αυτόν. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα οικονομικά σου.
Σκορπιός
DO’S: Θέλεις να τα έχεις όλα τακτοποιημένα μεν, νομίζοντας πως έτσι θα νιώσεις πιο ασφαλής, αυτό είναι κάτι που σε πιέζει δε. Προσπάθησε να ξεφύγεις από τις καταπιεστικές σκέψεις που κάνεις, ώστε να μπορέσεις να αντιληφθείς τα πράγματα πιο χαλαρά και όμορφα. Κάνε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα πάρεις το feedback που θέλεις.
DON’TS: Μην χάνεις την ουσία των πραγμάτων, γιατί εύκολα μπορεί να χάσεις και τον προσανατολισμό σου. Μην χάνεις ούτε την συγκέντρωσή σου, όταν παίρνεις μέρος σε διαπραγματεύσεις. Ωστόσο μη μιλάς μπερδεμένα, έτσι; Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να πιέζεσαι και να αγχώνεσαι τόσο. Μην πεις πράγματα που μπορεί να πληγώσουν.
Τοξότης
DO’S: Γίνε και πιο επικοινωνιακός, αλλά και πιο άμεσος. Έτσι θα μπορέσεις να εκφράσεις αυτά που θέλεις στους δικούς σου ανθρώπους. Δώσε περιθώριο στο φλερτ να ανθίσει, καθώς μέσω αυτού μπορείς να ξεχαστείς. Πρέπει να βρεις ξανά τον παλιό σου εαυτό, σωστά; Γίνε και πιο δημιουργικός λοιπόν. Αγνόησε τα παρασκηνιακά που δεν σε αφορούν.
DON’TS: Μην συμπεριφέρεσαι αλλοπρόσαλλα στην παρέα ή στη δουλειά, επειδή βλέπεις κάποια πράγματα που σε προβληματίζουν. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου εξαιτίας της ανησυχίας που σου δημιουργεί η πεποίθηση ότι κάτι λέγεται για σένα πίσω από την πλάτη σου. Πολλή σκέψη! Μη διστάσεις να προτείνεις κάποια βόλτα για συμφιλίωση.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα φαίνεται να τρέχουν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις κι εσύ το ίδιο, έτσι; Αν νιώθεις πως το χρειάζεσαι, μπορείς να ζητήσεις παραπάνω χρόνο, ώστε να αποδώσεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Πες «ναι» στις επαγγελματικές συναντήσεις που θα σου γίνουν, αλλά απόφυγε να χάσεις την συγκέντρωσή σου.
DON’TS: Μην αγνοείς τα άτομα που μπορούν να στηρίξουν το όραμά σου. Άρα μην φοβάσαι να τους πλησιάσεις. Ωστόσο μην κολλάς στο να πάρεις την επιβεβαίωσή τους. Λες και δεν ξέρεις την αξία σου! Μη διστάσεις να εκτονώσεις την ένταση που έχεις συσσωρεύσει σε κάτι το δημιουργικό. Πάντως σίγουρα όχι στο να έρθεις σε ρήξη με τους άλλους.
Υδροχόος
DO’S: Μάζεψε το μυαλό σου και συγκεντρώσου, ακόμα και αν δεν είναι εύκολο. Ωστόσο μπορείς να ξεφύγεις από την ρουτίνα σου και να ασχοληθείς με πράγματα που θεωρείς ενδιαφέροντα. Κλείσε τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που έχεις σε εκκρεμότητα, απλά κάντο παρέα με τα άτομα που σε εμπνέουν. Οργανώσου για να νιώσεις πιο ασφαλής.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα στη μέση, απλά και μόνο επειδή το βαριέσαι. Μη διστάσεις να ανοιχτείς και να μοιραστείς τις δημιουργικές ιδέες που έχεις με τους απέναντι, καθώς έτσι θα έρθεις πιο κοντά τους. Στα επαγγελματικά, μην απαντήσεις σε σχόλια που μπορεί να σου γίνουν, γιατί μόνο εσύ θα χαλαστείς. Μην πάρεις μέρος ούτε σε καβγάδες.
Ιχθύες
DO’S: Εκφράσου άνετα. Εστίασε στα πράγματα που μπορούν να σε χαλαρώσουν ή να σου δώσουν την άνεση της ελευθερίας. Για να τα κάνεις όλα αυτά όμως πρέπει πρώτα να έχεις τελειώσει με αυτά που έχεις να κάνεις. Άρα απόφυγε να αφήσεις το οτιδήποτε στη μέση, γιατί αργότερα θα το βρεις μπροστά σου. Δέξου τη βοήθεια που σου προσφέρεται.
DON’TS: Μην είσαι τόσο έντονος στην συμπεριφορά σου. Μην πιέζεσαι ακραία να οργανωθείς, γιατί θα καταλήξεις να χαλάσεις την ψυχολογία σου. Καλά όχι ότι αυτό σου είναι και κάτι δύσκολο! Μην φορτώσεις τις δικές σου δουλειές ή και τα βάρη που έχεις πάνω στους άλλους, καθώς εκείνοι δεν σου φταίνε. Μην πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις.
