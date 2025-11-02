Κράτος Δικαίου: Όταν η κυβέρνηση ασκεί άκομψη κριτική στη Δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζει αποφάσεις της

Η τελευταία επίθεση της βουλευτίνας της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη στο πρόσωπο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι ήταν η δεύτερη μέσα σ΄ ένα μήνα. Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς ουσιαστικά δεν πρόκειται για επίθεση σε πρόσωπο αλλά στην ίδια τη Δικαιοσύνη. Η κυρία Βούλτεψη φαίνεται ότι ζήλεψε τη δόξα του προτελευταίου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, όταν απειλούσε με μηνύσεις το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Ο κ. Σαλάτας απομακρύνθηκε από τη θέση του, η κυρία Βούλτεψη παραμένει.

Κυβέρνηση και Δικαιοσύνη

Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίζει ένα εντελώς θεσμικό πρόσωπο σε ό,τι αφορά τη Δικαιοσύνη και τα ζητήματα που άπτονται της δικαιοδοσίας της. Μόλις προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να απαντήσει στις παρατηρήσεις περί του κράτους δικαίου στην Ελλάδα επί ημερών διακυβέρνησης της ΝΔ που έκανε ο Προκόπης Παυλόπουλος, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«…Και σίγουρα συμπεριφορές, όπως αυτές οι οποίες βιώνουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με επιθέσεις στη Δικαιοσύνη. Σκεφτείτε πόσα χρόνια είχαμε να ζήσουμε πρόεδρους κομμάτων να απειλούν δικαστές. Αρχηγούς μεγάλων κομμάτων να λένε πως δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Άρα χρειάζεται όλοι να μην εφησυχάζουμε. Η Δημοκρατία μας είναι στέρεη, 51 χρόνια μετά την αποκατάστασή της, αλλά κάθε μέρα είναι και μια μάχη για την προστασία της και ειδικά, έγκριτοι Νομικοί, Καθηγητές, οφείλουν αυτό να το επισημαίνουν».

Η επίθεση στην Λάουρα Κοβέσι

Για τον κ. Μαρινάκη το πρόβλημα βρίσκεται πάντα στις δηλώσεις των πολιτικών του αντιπάλων και όχι στο κόμμα του. Για την κυρία Βούλτεψη δεν βρήκε να πει κουβέντα όταν η ίδια σε γραμμή Σαλάτα μίλησε για παρανομίες της κας Κοβέσι στην Ελλάδα, «διότι πήρε ως εμπειρογνώμονα πρόσωπο από τον ίδιο τον Οργανισμό που ελέγχει. Για αυτόν τον λόγο παρενέβη και ο OLAF».

Αλλά η κυρία Βούλτεψη το έφτασε ακόμα πιο μακριά, ζητώντας από τη Ρουμάνα Εισαγγελέα να… πάει στη χώρα της, προσθέτοντας ειρωνικά: «Μου είπαν κάποιοι Ρουμάνοι βουλευτές ότι δεν τη θέλουν πίσω. Μόνο εμείς τη θέλουμε. Η πατρίδα της δεν τη θέλει».

Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι των εντυπώσεων που επιχειρεί ανεπιτυχώς να στήσει η βουλευτίνα της ΝΔ. Το πρώτο έχει να κάνει με τους συνεργάτες που επιλέγουν οι εισαγγελείς και που είναι εντελώς συνηθισμένο σε σκάνδαλο οργανισμών σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να συνεργάζονται με τους λεγόμενους «insiders», στελέχη δηλαδή που προέρχονται από τον Οργανισμό που βρίσκεται υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα είναι κρίμα να μη γνωρίζει πως η έρευνα του OLAF αφορούσε σε ηλεκτρονικά αρχεία του OΠΕΚΕΠΕ και του τεχνικού συμβούλου του Οργανισμού και ότι η έφοδός του έγινε σε γνώση και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αλαζονεία στο έπακρο

Για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να αναφέρουμε ότι η κυρία Βούλτεψη δεν είναι η μόνη που έχει αλλεργία με τη Δικαιοσύνη, όταν δεν εξυπηρετεί το κυβερνητικό αφήγημα. Ας θυμηθούμε τον αντιπρόεδρο της ΝΔ και υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη όταν μέσα στο καλοκαίρι σχολίαζε -προφανώς ενοχλημένος από τις εξελίξεις- τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η κυρία Ευρωπαία Εισαγγελέας, όπως και κάθε εισαγγελέας, δεν μπορεί να κάνει ποινική αξιολόγηση σε θέματα που αφορούν σε έναν υπουργό. Αλλά την ποινική αξιολόγηση την έχει αναθέσει το Σύνταγμα στη Βουλή. Εμείς κρίνουμε ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα για να παραγραφούν», είπε πει, αναφερόμενος στους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη.

Είναι προφανής η αλαζονεία του κ. Γεωργίαδη όταν λέει ότι ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας δεν μπορεί να κάνει ποινική αξιολόγηση σε υπουργό και πως μόνο οι πολιτικοί μπορούν. Πρόκειται για δήλωση που χτυπά βαθιά στον πυρήνα της δημοκρατίας και της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο.

Ανεφάρμοστες αποφάσεις

Αλλά βέβαια, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάντα θεσμικό πρόσωπο απέναντι στη Δικαιοσύνη, αλλά ένα σκέτο προσωπείο, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εδώ και σχεδόν ενάμισι χρόνο αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του ΣτΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, όφειλε να αναγκάσει την υπηρεσία να συμμορφωθεί με την αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ που ορίζει ότι η Υπηρεσία Πληροφορίων οφείλει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.

Με απλά λόγια εδώ και ενάμισι χρόνο η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να πέφτει κανείς από τα σύννεφα, αφενός όταν βλέπει ότι η χώρα υποχωρεί συνεχώς στους διεθνείς δείκτες σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου, αφετέρου όταν οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την ελεύθερη πτώση της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης στη συνείδηση των πολιτών.

Την κατάσταση περιέγραψε με ακρίβεια ο Ευάγγελος Βενιζέλος πριν λίγες μέρες, λέγοντας: «Δυστυχώς απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα έπρεπε να σιωπά και να κινείται θεσμικά».