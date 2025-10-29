Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Έχει μείνει στην Ιστορία η φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ιδρυτή της παράταξης της ΝΔ, «δεν είναι στραβός ο γιαλός, εμείς στραβά αρμενίζουμε», μια παραλλαγή στη γνωστή παροιμία, ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου. Η παράφραση είχε να κάνει με τις πολιτικές αποφάσεις της εποχής εκείνης οι οποίες ήταν στοχευμένες και ανεξάρτητες από την πολιτική συγκυρία. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η σημερινή κυβέρνηση στην παρούσα συγκυρία αρμενίζει θεόστραβα, καθαρά από επιλογή της.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανοίγει το ένα μέτωπο μετά το άλλο σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την ίδια και με τις πληροφορίες να θέλουν κεντρικά πολιτικά πρόσωπα να βρίσκονται οσονούπω στο προσκήνιο με αφορμή τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα… επιτεύγματα

Μετρήστε γεγονότα το τελευταίο διάστημα στα οποία η κυβέρνηση έδωσε ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα, θυμίζοντας την ΕΡΕ της μεταπολεμικής περιόδου. Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη, κηδεία Σαββόπουλου, παρελάσεις είναι τα πιο πρόσφατα… επιτεύγματα, τα οποία έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν πρόβλημα ακόμα και στο εσωτερικό της. Γιατί, κακά τα ψέματα όσο και αν το Μαξίμου επιχειρεί να εμφανίσει ένα κλίμα ομόνοιας στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Τα μέτωπα

Δεν είναι μόνο η διαφοροποίηση Δένδια από το κυβερνητικό αφήγημα στην υπόθεση Ρούτσι και του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Είναι το γεγονός ότι εδώ και καιρό ουκ ολίγοι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης αναζητούν εναλλακτικές, διαπιστώνοντας πως ώρες, ώρες το καράβι μοιάζει ακυβέρνητο. Κάπως έτσι προέκυψαν έντονες διαφοροποιήσεις βουλευτών και σε άλλα θέματα, όπως π.χ, στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγκάζοντας ένα κομβικό πρόσωπο της υπόθεσης, τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη να θέσει εαυτόν στη διάθεση των μελών της εξεταστικής.

Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι ισορροπίες εντός της ΝΔ έχουν αλλάξει. Το πως θα εκδηλωθούν οι νέες δυναμικές είναι ένα έργο που πιθανότατα θα δούμε σε συνέχειες το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που δείχνει να μην έχει αντιστροφή είναι το… ταλέντο που έχει αυτή η κυβέρνηση στο ν’ ανοίγει συνεχώς νέα μέτωπα.

Άκυρο από τον πρώην

Κι αν στο εσωτερικό τα πράγματα δεν βαίνουν σε εκτόνωση, είναι χαρακτηριστικό το επαναλαμβανόμενο «άκυρο» που τρώει ο πρωθυπουργός από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο όρος «άκυρο» είναι εν πολλοίς στρατιωτικός, ευκαιρίας δοθείσης από τη σημερινή εκδήλωση στο ΥΠΕΘΑ στην οποία θα παρίσταται ο Κυριάκος Μητσοτάκης (με μάσκα λόγω κορονοϊού).

Εκεί που πολύ θα ήθελαν οι σύμβουλοι του πρωθυπουργού να δουν τον πρώην πρωθυπουργό, ώστε να καταφέρουν να πετύχουν μια επικοινωνιακή νίκη. Θες με μια χειραψία Σαμαρά-Μητσοτάκη, θες με δυο κουβέντες, θες με κάποια πρόσκληση, κάτι τέλος πάντων ικανό που θα βοηθούσε στην εκτόνωση της κρίσης και θ’ αποτελούσε την αρχή του τέλους των σεναρίων αναφορικά μ’ ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά για μια ακόμα φορά όπως και πριν από λίγο καιρό σε άλλη εκδήλωση, ο κ. Σαμαράς δεν τους έκανε τη χάρη και θα απέχει.

Ομοίως θα απέχει από την εκδήλωση και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, με τους συνεργάτες του ωστόσο να ξεκαθαρίζουν πως αυτό δεν έχει να κάνει με την παρουσία Μητσοτάκη στην εκδήλωση.

Η παρέμβαση Παυλόπουλου

Οι ριπές πάντως συνεχίζονται. Θες να το κρατάει ακόμα ο Προκόπης Παυλόπουλος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον πρότεινε για δεύτερη θητεία το 2019 στην Προεδρία της Δημοκρατίας; Θες επειδή βρήκε ευκαιρία τώρα που τα πράγματα κινούνται κάπως περίεργα στην κυβέρνηση και στο κόμμα;

Ήρθε το καρφί σε εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών πριν από λίγες μέρες για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, το οποίο η κυβέρνηση επαίρεται ότι έχει διορθώσει τα κακώς κείμενα και πως όλα βαίνουν καλώς και σ’ αυτό το πεδίο. Τι είπε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Αναφέρθηκε στο άρθρο 120 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο χρέος των Ελλήνων είναι να το υπερασπίζονται με «κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο» και να θωρακίζουν τους θεσμούς του Κράτους Δικαίου «όχι μόνον όταν επιχειρείται η ευθεία κατάλυσή τους αλλά και όταν κάθε εξουσία, και ιδίως η εκτελεστική εξουσία, παρατηρεί απαθής και πολύ περισσότερο υποθάλπει την αποδυνάμωσή τους στο βωμό της επιδίωξης ευτελών πολιτικών σκοπιμοτήτων και εις βάρος του Δημόσιου Συμφέροντος».

Υπεράσπιση των θεσμών

Πρόσθεσε δε ότι «κατά τις ίδιες τις ιστορικές μας καταβολές είμαστε Λαός της Αντίστασης, Λαός της Ελευθερίας», συμπληρώνοντας πως αυτό ισχύει όχι μόνον ως προς το χρέος μας για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά και ως προς «το χρέος μας για την υπεράσπιση των θεσμών της Δημοκρατίας και, εν τέλει, για την υπεράσπιση της πεμπτουσίας της Δημοκρατικής Αρχής».

Κάτι η εθνική εορτή, κάτι τα αργά αντανακλαστικά της κυβέρνησης, στον πρώην Πρόεδρο απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας πως δεν άκουσε τα καμπανάκια για την κυβέρνηση της ΝΔ. «Ο κ. Παυλόπουλος πέρα από πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας από τους απολύτως κοινής αποδοχής για το κύρος και την πορεία τους Καθηγητές και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έζησε τις πιο δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου».

»Ήταν ΠτΔ επί των ημερών των οποίων μια κυβέρνηση είχε με τη δράση της, στη συνέχεια, δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους 13-0 για ζητήματα παραβίασης του Κράτους Δικαίους… Ξέρει πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συμπεριφορές. Και σίγουρα συμπεριφορές, όπως αυτές οι οποίες βιώνουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με επιθέσεις στη Δικαιοσύνη. Σκεφτείτε πόσα χρόνια είχαμε να ζήσουμε πρόεδρους κομμάτων να απειλούν δικαστές. Αρχηγούς μεγάλων κομμάτων να λένε πως δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».

Πτώση της χώρας

Η συζήτηση περί Δικαιοσύνης στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ έχει ένα νόημα, ειδικά απ’ τη στιγμή που ανεξάρτητοι φορείς δεν βλέπουν πρόοδο στο Κράτος Δικαίου στη χώρα μας. Χαρακτηριστική είναι η τελευταία έκθεση του World Justice Project που δείχνει πτώση για την Ελλάδα κατά μία θέση (48η από 47η) σε σχέση με πέρυσι.

Η συνολική εικόνα το 2025 δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στους περισσότερους πυλώνες, με εξαίρεση την «Τάξη και Ασφάλεια». Όπως σημειώνεται στην έκθεση «η ουσιαστική βελτίωση προϋποθέτει εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης, ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και πρακτική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων».