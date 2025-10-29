newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κράτος δικαίου: Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα – Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης
Ελλάδα 29 Οκτωβρίου 2025 | 20:00

Κράτος δικαίου: Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα – Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης

Κάτι σάπιο υπάρχει στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η κατάσταση στη χώρα μας συνεχίζει να είναι προβληματική κάτι που πιστοποιούν όλες οι τελευταίες εκθέσεις που έχουν δημοσιευτεί.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Υπό αμφισβήτηση το κράτους δικαίου στην Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και παρακολούθησης από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από την Κοινωνία των Πολιτών.

Η Ελλάδα ανάμεσα στις τελευταίες της Ευρώπης, με αυξανόμενη διάβρωση των θεσμών

Η πρακτική εφαρμογή των αρχών σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή, αποτελούν πεδίο συνεχών προκλήσεων και ανάγκης μεταρρυθμίσεων που όμως δεν έχουν υλοποιηθεί.

Η χώρα μας όχι απλά χωλαίνει αλλά νοσεί. Παραμένει μακριά από τις επιδόσεις των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών, δείχνοντας ότι η ενίσχυση του κράτους δικαίου εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

Στην 48η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα

Κάπως έτσι, στην ετήσια έκθεση (2025) του World Justice Project (WJP) η Ελλάδα κατατάσσεται στην 48η θέση ανάμεσα σε 143 χώρες στον δείκτη κράτους δικαίου του World Justice Project (WJP), καταγράφοντας μικρή αλλά υπαρκτή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (47η το 2024).

Η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης, μαζί με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία, καταλαμβάνοντας την 29η θέση από τις 31 χώρες.

Συγκαταλέγεται στις χώρες όπου καταγράφεται αισθητή «συρρίκνωση του δημόσιου χώρου». Οι δείκτες για την ελευθερία έκφρασης, τη συνάθροιση και τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή, εμφανίζουν επιδείνωση.

Το WJP σημειώνει πως αυτά τα φαινόμενα υπονομεύουν τα θεμέλια της δημοκρατίας και αυξάνουν τον κίνδυνο πολιτικής επιρροής στη Δικαιοσύνη.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο 70% των χωρών που βιώνουν συρρίκνωση των πολιτικών ελευθεριών:

  • Η «ελευθερία γνώμης και έκφρασης» μειώθηκε στο 73% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας
  • Η «ελευθερία συνάθροισης» μειώθηκε στο 72% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας
  • Η «συμμετοχή των πολιτών» μειώθηκε στο 71% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας

Οι δείκτες δείχνουν πολλά για το κράτος δικαίου

Ένας από τους πιο ανησυχητικούς δείκτες για την Ελλάδα είναι η ποινική και αστική δικαιοσύνη, όπου η χώρα κατατάσσεται 55η και 50ή παγκοσμίως, αντίστοιχα. Η έκθεση αναφέρει πως το φαινόμενο της πολιτικής παρέμβασης και των καθυστερήσεων στις δικαστικές διαδικασίες εντείνεται, ενώ η ανεξαρτησία των δικαστών «δοκιμάζεται» από την εκτελεστική εξουσία.

Η χαμηλότερη επίδοση της Ελλάδας αφορά στο λεγόμενο δείκτη «τάξης και ασφάλειας», όπου κατατάσσεται 71η παγκοσμίως και τελευταία στην Ευρώπη. Το WJP συνδέει την αρνητική αυτή θέση με καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, περιορισμένη αποτελεσματικότητα των θεσμών επιβολής του νόμου και μειωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αρχές.

Παράλληλα, καταγράφει χαμηλές επιδόσεις και σε ζητήματα που αφορούν τη διαφθορά και την ανοικτή διακυβέρνηση, με τις αντίστοιχες θέσεις να είναι 53η και 41η διεθνώς.

Η κορυφή και ο πάτος

Πρώτες στον φετινό δείκτη βρίσκονται Δανία, Νορβηγία και Φινλανδία, με κορυφαίες επιδόσεις στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στον αντίποδα, Βενεζουέλα, Αφγανιστάν και Καμπότζη παραμένουν στις τελευταίες θέσεις, με σοβαρές θεσμικές και κοινωνικές αδυναμίες.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία σημείωσαν τις πιο απότομες πτώσεις το 2025, με επιδείνωση και στους οκτώ παράγοντες που εξετάζει ο δείκτης – από τη διαφθορά και τα θεμελιώδη δικαιώματα, έως την ποινική δικαιοσύνη και τη διαφάνεια.

Αντίθετα, Ιρλανδία και Πολωνία ξεχώρισαν για τις βελτιώσεις τους, κυρίως στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των περιορισμών στην κυβερνητική εξουσία.

Το World Justice Project καταγράφει παγκόσμια αύξηση των αυταρχικών τάσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του δείκτη, Alicia Evangelides, η γενική τάση παγκοσμίως δείχνει «μείωση των περιορισμών στις εξουσίες της κυβέρνησης και επιδείνωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διαφάνειας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Ελλάδα 29.10.25

Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα το δικαστήριο καταδίκασε εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 15 χρόνια κάθειρξη θεωρώντας τον συνεργό - Συγκλονίζει ο πατέρας της της Νάντιας Κυριάκου

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr – Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr για τη νέα ταυτότητα - Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού

Το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα λόγω της υπερβολική ζήτησης και της μαζικής εισόδου χρηστών στην εφαρμογή για να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα

Σύνταξη
Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας
Ελλάδα 29.10.25

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας

Διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς» ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ του διπλού φονικού – Η κρίσιμη κατάθεση
Σφίγγει ο κλοιός 29.10.25

Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ της Φοινικούντας - Η κρίσιμη κατάθεση

Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή κίνητρα των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού - Πρόσθετο υλικό συνέλεξαν οι αστυνομικοί στη νέα αυτοψία το Σάββατο

Σύνταξη
Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του
Δικαστήρια Ευελπίδων 29.10.25

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο Κορωπί

Κατά την ανάκριση αρνήθηκε όσα του αποδίδονται - Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη εις βάρος του ανήλικου παιδιού του

Σύνταξη
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Ελλάδα 29.10.25

Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα το δικαστήριο καταδίκασε εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 15 χρόνια κάθειρξη θεωρώντας τον συνεργό - Συγκλονίζει ο πατέρας της της Νάντιας Κυριάκου

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
600 κλήσεις για βοήθεια 29.10.25

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις
Μπλόκο σε συσκευές 29.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Η Λετονία έχει θέσει το ζήτημα των ΜΜΕ στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Eκφράζονται φόβοι ότι η απαγόρευση θα δημιουργήσει προηγούμενο για απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους άλλους από την ασφάλεια»

Σύνταξη
Σλοβακία: Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς
Κόσμος 29.10.25

Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr – Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr για τη νέα ταυτότητα - Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού

Το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα λόγω της υπερβολική ζήτησης και της μαζικής εισόδου χρηστών στην εφαρμογή για να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα

Σύνταξη
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και αποτελεσματικός και με πρωταγωνιστές τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν, συνέτριψε 5-0 τον Βόλο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας
Ελλάδα 29.10.25

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας

Διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς» ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο