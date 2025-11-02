Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

Ο Τζιμ Μπελούσι αναπολεί τις πρώτες του μέρες στο Χόλιγουντ. Σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People κατά την πρεμιέρα της ταινίας Song Sung Blue στο AFI Fest στο Λος Άντζελες στις 26 Οκτωβρίου, ο 71χρονος ηθοποιός και κωμικός θυμήθηκε τα αγαπημένα του στιγμιότυπα από την περίοδο που αυτός και ο αδελφός του, Τζον Μπελούσι, ξεκινούσαν την καριέρα τους στον κόσμο του θεάματος.

Τo 1975, ο Τζον ήταν ένας ανερχόμενος αστέρας της κωμωδίας ως μέλος του αρχικού καστ του Saturday Night Live, και μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Νταν Ακρόιντ ανέπτυξαν τους αντίστοιχους χαρακτήρες τους, «Joliet» Jake Blues και Elwood Blues, στο θρυλικό The Blues Brothers, ένα συγκρότημα μπλουζ και σόουλ.

Το δίδυμο έκανε το ντεμπούτο του στο SNL τον Απρίλιο του 1978 και, αφού αργότερα συγκρότησε μια πλήρη μπάντα, άνοιξε τη συναυλία του Στιβ Μάρτιν κατά τη διάρκεια μιας παραμονής στο Universal Amphitheatre στο Λος Άντζελες τον Σεπτέμβριο του 1978.

Ο Τζιμ θυμάται με νοσταλγία αυτές τις παραστάσεις. «Θα σου πω τι μου άρεσε… Μου άρεσε να πηγαίνω στο Universal Amphitheatre όταν έρχονταν στο Λος Άντζελες και άνοιγαν τη συναυλία του Steve Martin», λέει

«Ήταν μαγικό!»

«Ήταν μαγικό!» αναφωνεί. «Και ο Τζον ήταν τόσο, τόσο υπέροχος. Μου άρεσε πολύ εκείνη η στιγμή, να βλέπω τον αδερφό μου να φτάνει στην κορυφή των charts.»

Ο Τζον και ο Ακρόιντ, 73 ετών σήμερα, κυκλοφόρησαν ένα διπλά πλατινένιο άλμπουμ, μαζί με την επιτυχημένη ταινία The Blues Brothers το 1980.

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, στις 5 Μαρτίου του 1982, ο Τζον πέθανε σε ηλικία 33 ετών, από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Μετά το θάνατο του Τζον, ο Τζιμ άρχισε να εμφανίζεται στη θέση του αδελφού του ως Zee Blues μαζί με τον Ακρόιντ.

«Περνάω υπέροχα εδώ και 25 χρόνια»

Ο Τζιμ είπε στο People ότι αυτός και ο Ακρόιντ εξακολουθούν να «παίζουν τους Blues Brothers», διατηρώντας ζωντανή τη μουσική κληρονομιά του αδελφού του. «Μόλις την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια παράσταση στο Leesburg της Βιρτζίνια», λέει, αποκαλύπτοντας ότι η συνέχιση της ομάδας ήταν «ιδέα του Ντάνι», αναφερόμενος στον Ακρόιντ.

«Ήθελε να συμμετάσχω στους Blues Brothers. Εγώ είπα: «Με τίποτα. Αυτό ήταν του Τζον, όχι δικό μου», θυμάται ο σταρ του Red Heat. «Και μου λέει: “Α, Τζίμι. Είναι σαν μια δικηγορική εταιρεία. Όταν πεθαίνει ένας από τους εταίρους, ο αδελφός του έρχεται και αναλαμβάνει”. “Αλήθεια;” ρωτάω. Και μου λέει: “Ναι”. “Δεν το βρίσκεις περίεργο;” Ρωτάω. Και μου λέει: “Καθόλου!”. “Εντάξει” είπα κι έτσι έγινε».

Ο Τζιμ προσθέτει: «Περνάω υπέροχα εδώ και 25 χρόνια, τραγουδώντας και χορεύοντας με αυτόν τον 1,93 μ. ψηλό Καναδό, όμορφο άντρα».

Song Sung Blue

Ο Τζιμ μπαίνει στο κλίμα της μουσικής στην τελευταία του ταινία, Song Sung Blue, ένα βιογραφικό δράμα που αφηγείται την πραγματική ιστορία του Μάικ και της Κλερ Σαρντίνα, δύο μουσικών που αγωνίζονταν να καταξιωθούν και που το 1987 δημιούργησαν μαζί το συγκρότημα Lightning & Thunder, αφιερωμένο στον Νιλ Ντάιμοντ. Ο Χιου Τζάκμαν υποδύεται τον Μάικ και η Κέιτ Χάντσον την Κλερ. Ο Τζιμ υποδύεται τον μάνατζερ του ζευγαριού, τον Τομ Ντ’Αμάτο.

Ο Τζιμ λέει ότι τον τράβηξε το πρότζεκτ επειδή ήθελε να συνεργαστεί με τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Κρεγκ Μπρούερ.

«Έχει την ψυχή ενός μουσικού. Έχω συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν και μου αρέσει πολύ η σχέση που έχουμε», εξηγεί.

Όσο για τους συμπρωταγωνιστές Τζάκμαν, 57, και Χάντσον, 46, είναι «απόλυτα καθαρόαιμοι», λέει ο Τζιμ. «Η Κέιτ Χάντσον είναι μια λιονταρίνα ηθοποιός σε αυτό το έργο. Νομίζω ότι αξίζει μεγάλη προσοχή. Και ο Χιου είναι απλά φυσικός», προσθέτει.

*Με στοιχεία από people.com