Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου γίνονται τα επίσημα εγκαίνια του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Το αρχαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας θέλει να ξεκινήσει με την πρέπουσα επισημότητα αυτό το μεγάλο βήμα στη διεθνοποίησή του.

Καθόλου τυχαία στην τελετή των επίσημων εγκαινίων, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 12:00 στον προαύλιο χώρο της Ιατρικής Σχολής (πρώην Κτήριο ΕΚΑΤΕ, έναντι Δημαρχείου Λευκωσίας), θα παρευρεθούν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιος.

Υπενθυμίζεται ότι το παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Πρόκειται για τις εξής Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):



– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ξεκινούν τα μαθήματα στο Τμήμα Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής είναι το πρώτο από τα 8 Τμήματα του ΕΚΠΑ που θα λειτουργήσουν στην Κύπρο, με τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών να έχει ολοκληρωθεί και τα μαθήματα να ξεκινούν στις 3 Νοεμβρίου.

Το 2026 οι εγγραφές σε άλλα 7 Τμήματα

Όσον αφορά στα υπόλοιπα Τμήματα: το Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία), το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα), το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα), το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία), θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο και θα ξεκινήσουν τις εγγραφές φοιτητών το 2026.

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.