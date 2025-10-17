Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Φεστιβάλ “We Are UoA” του ΕΚΠΑ

Το 2o Φεστιβάλ “We Are UoA” του ΕΚΠΑ πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2025 σε πανηγυρικό κλίμα, με παλμό και με έντονους συμβολισμούς στους χώρους του ιστορικού Kεντρικού Kτηρίου, στα Προπύλαια (Πανεπιστημίου 30).

Στα πλαίσια του φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών όλων των Τμημάτων και Σχολών, καθώς και η βράβευση αριστευσάντων πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών και οι Ημέρες Καριέρας. Η αυλαία «έπεσε» με ένα πάρτι στον προαύλιο χώρο, με το ταλαντούχο σχήμα Music Odyssey του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών

Το 2ο Φεστιβάλ “We Are UoA” του ΕΚΠΑ ξεκίνησε με την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών όλων των Τμημάτων και Σχολών, των οικογένειών τους αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2ου Φεστιβάλ “We Are UoA” είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με μέλη του Διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο για τις σπουδές σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Βράβευση αριστευσάντων πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε και η ιδιαίτερα συμβολική τελετή βράβευσης των αριστευσάντων πρωτοετών φοιτητών του ΕΚΠΑ στην Μεγάλη Αίθουσα του Κεντρικού Κτηρίου (Πανεπιστημίου 30).

Ημέρες Καριέρας

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν και οι Ημέρες Καριέρας, που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ (https://career.uoa.gr) με στόχο να προσφέρουν τόσο στους φοιτητές, όσο και στους αποφοίτους μας μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθούν με περισσότερες από 40 κορυφαίες εταιρείες διαφόρων κλάδων.

Συναυλία με το σχήμα “Music Odyssey” του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Το 2ο Φεστιβάλ “We Are UoA” του Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι στον προαύλιο χώρο, με τη συμμετοχή του ταλαντούχου σχήματος Music Odyssey του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

O Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων «Η τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Είστε εσείς οι νέοι και νέες που με την προσπάθεια και τις επιτυχίες σας αποδεικνύετε την αξία της αριστείας και μας κάνετε υπερήφανους με τις επιδόσεις σας.

Η εισαγωγή σας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου στη ζωή σας, με προκλήσεις, καινούριες εμπειρίες, δοκιμασίες αλλά και επιβραβεύσεις. Η επιμονή, η προσήλωσή σας στους στόχους σας και οι υψηλές επιδόσεις σας στις πανελλήνιες εξετάσεις, σάς φέρνουν σήμερα εδώ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως πρώτους στα Τμήματά σας!

Στο πρόσωπό σας αναγνωρίζουμε και τιμούμε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων μας που με μεθοδική προσπάθεια και με υψηλότατες επιδόσεις πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας!

Σήμερα σε μια εποχή με ανακατατάξεις και προκλήσεις, που η ανάγκη ανάδειξης φωτεινών παραδειγμάτων επιστημονικής πρωτοπορίας είναι σημαντικό ζητούμενο σε όλο τον κόσμο, εσείς έχετε επιτύχει την εισαγωγή σας σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο με ιστορία 188 ετών – ένα πρωτοπόρο Ανώτατο Ίδρυμα που σφράγισε με το έργο του την πορεία της νεότερης Ελλάδας. Από εδώ ξεκίνησαν οι πρώτες πανεπιστημιακές σχολές του έθνους, διαμορφώθηκαν οι βάσεις της ελληνικής έρευνας και αναδείχθηκαν προσωπικότητες που τίμησαν την πατρίδα και την επιστήμη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για τους περισσότερους φοιτητές με υψηλές επιδόσεις στις πανελλήνιες εξετάσεις, και αυτό γιατί αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα εκπαίδευσης και έρευνας, βρισκόμενο στην 1η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στα 300 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Οι διεθνείς κατατάξεις και η αναγνώριση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιό μας είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων όσων μοιραζόμαστε εξίσου την ίδια αίσθηση ευθύνης και το όραμα για την περαιτέρω εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας – αλλά και της συγκλονιστικής εμπιστοσύνης που λαμβάνουμε ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο από την κοινωνία για το κύρος, την αξία των πτυχίων και την ποιότητα των σπουδών που παρέχουμε.

Συγχαίρω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά και σας εύχομαι από καρδιάς καλή πορεία στις σπουδές σας, με δημιουργικότητα, πολλές ακαδημαϊκές και προσωπικές επιτυχίες! Θερμά συγχαρητήρια και στις οικογένειές σας, που στάθηκαν στο πλευρό σας τα προηγούμενα χρόνια, και που σήμερα έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περήφανες, βλέποντάς σας φοιτητές στο καλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας!

«Είμαστε το Πανεπιστήμιο Αθηνών» και μαζί χτίζουμε το αύριο της Επιστήμης και της κοινωνικής προόδου.».