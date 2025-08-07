Harvard και ΕΚΠΑ: Εντατικό Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών «Clinical Epidemiology: From Theory to Application»

Το ΕΚΠΑ συνεχίζει στον δρόμο των αναβαθμισμένων διεθνών συνεργασιών, αυτή τη φορά προσφέροντας ένα εντατικό αγγλόφωνο πρόγραμμα σε συνεγασία με το Πανεπιστήμιο Harvard και το παγκοσμίως φημισμένο T.H. Chan School of Public Health.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας των Πανεπιστημίων Harvard και ΕΚΠΑ, το οποίο αφορά τη συνεργασία των Τμημάτων Επιδημιολογίας του T.H. Chan School of Public Health και Ιατρικής Σχολής των δύο Πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι στο ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα Εντατικού Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «CLINICAL EPIDEMIOLOGY: FROM THEORY TO APPLICATION», το οποίο οδηγεί στην απονομή Βεβαίωσης (Certificate), θα πραγματοποιηθεί στις 13-17 Οκτωβρίου 2025 στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, με διδάσκοντες τους Διευθυντές των Τμημάτων Επιδημιολογίας των δύο Πανεπιστημίων.

Αντικείμενο του προγράμματος η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα Κλινικής Επιδημιολογίας, αξιοποιώντας την εμπειρία των Τμημάτων Επιδημιολογίας των Harvard T.H. Chan School of Public Health και Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν Καθηγητές και διδάσκοντες των Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health και Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Στο πρόγραμμα δεκτοί γίνονται έως και 32 μεταπτυχιακοί φοιτητές (φοιτητές ΠΜΣ ή υποψήφιοι διδάκτορες) Σχολών Επιστημών Υγείας (ενδεικτικά Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικού και Νοσηλευτικής), με βασικό πτυχίο βιοϊατρικών επιστημών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ