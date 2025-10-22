ΕΚΠΑ: Τιμητικός τόμος στον Γιάννη Στουρνάρα

Τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Ιωάννη Στουρνάρα τίμησε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με την επίδοση τιμητικού τόμου με τίτλο «Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα», την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, μεταξύ άλλων, ο τέως Πρωθυπουργός και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λουκάς Παπαδήμος, ο τέως Πρωθυπουργός και Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και απόφοιτος του ΕΚΠΑ κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας και απόφοιτος του ΕΚΠΑ, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και απόφοιτος του ΕΚΠΑ, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και απόφοιτος του ΕΚΠΑ, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιος Φλωρίδης, υφυπουργοί και γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκπρόσωποι των Ανωτάτων Δικαστηρίων, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας, Πρυτάνεις και πρώην Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδροι, Διευθύνoντες Σύμβουλοι και μέλη της Τραπεζικής Κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Γκίκας Χαρδούβελης, ο Πρόεδρος της Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς, ο ΔΣ της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, ο ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, η Δ.Σ της Credia Bank κ. Ελένη Βρεττού, εκπρόσωποι του Επιχειρηματικού και Ναυτιλιακού Τομέα – μεταξύ των οποίων η κ. Μαριάννα Λάτση, ο κ. Γιάννης Βαρδή Βαρδινογιάννης, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος-, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Αντιπρυτάνεις, Μέλη της Συγκλήτου, Κοσμήτορες και Πρόεδροι του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ομότιμοι Καθηγητές, εκπρόσωποι Κομμάτων, και εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, απηύθυνε προσφώνηση, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Νικόλαου Ηρειώτη.

Ο πρώην Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος, αναφέρθηκε στη συμβολή του τιμώμενου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενώ η καθηγήτρια Ευαγγελία Παπαπέτρου παρουσίασε το επιστημονικό και ευρύτερο έργο του καθηγητή Στουρνάρα. Τον Τιμητικό Τόμο παρουσίασε ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Γεώργιος Δότσης.

Ο τιμητικός τόμος επιδόθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Ο κ. Ιωάννης Στουρνάρας, στη συνέχεια, απηύθυνε ομιλία με θέμα «Οι ανατροπές στις διεθνείς οικονομικές ισορροπίες, η ευρωζώνη και η ελληνική οικονομία».

Η τελετή, με μεγάλη συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων θεσμών και συνεργατών του τιμώμενου, ανέδειξε τη σταθερή δέσμευση του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αναγνώριση της αριστείας και της προσφοράς στην οικονομική σκέψη και πράξη. Ο κ. Ιωάννης Στουρνάρας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πολυετής προσφορά του στην ακαδημαϊκή έρευνα, στη χάραξη οικονομικής πολιτικής και στη δημόσια διοίκηση αποτέλεσε την αφετηρία για την απόφαση απονομής του τιμητικού τόμου.

Κατά την προσφώνησή του, ο Πρύτανης Καθηγητής κ. Γ. Σιάσος ανέφερε: “Η σημερινή τελετή αποδίδει τιμή σε έναν επιστήμονα που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα, τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στον δημόσιο βίο της χώρας μας. Ο Γιάννης Στουρνάρας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, εντάχθηκε στο διδακτικό δυναμικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής το 1989. Το 1994 προήχθη στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2001 στη θέση του Καθηγητή, όπου παρέμεινε μέχρι την αφυπηρέτησή του τον Αύγουστο του 2024.Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέπτυξε πλούσιο διδακτικό έργο τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκοντας μαθήματα όπως η Μακροοικονομική Θεωρία, η Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής και η Διεθνής Μακροοικονομική, ενώ επέβλεψε την εκπόνηση πολλών διδακτορικών διατριβών.Με το ευρύ του έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ακαδημαϊκή αρτιότητα, βαθιά επιστημονική γνώση και διεθνή αναγνώριση, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη σημαντικών πεδίων της οικονομικής θεωρίας, όπως: η εφαρμοσμένη μακροοικονομική, η θεωρία βέλτιστης φορολογίας, η δυναμική του δημόσιου χρέους και η νομισματική πολιτική, ενώ οι δημοσιεύσεις του σε έγκριτα διεθνή περιοδικά αποτελούν τεκμήρια της επιστημονικής του εμβέλειας και της αναγνώρισης που έχει τύχει παγκοσμίως. Στα 35 χρόνια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη εκτίμηση που έχουν οι συνάδελφοί του και οι φοιτητές προς το πρόσωπο του, αναγνωρίζοντας τα εμφανή ποιοτικά στοιχεία της προσωπικότητας του, που τον καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητό σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας συνδυάζει με υποδειγματικό τρόπο την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία με την άσκηση της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την αναμόρφωση του τραπεζικού τομέα, υπηρετώντας με επιτυχία κορυφαίες θέσεις ευθύνης. Ο τιμώμενος επέτυχε την μεγαλύτερη ακαδημαϊκή αναγνώριση ως Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενώ παράλληλα υπηρέτησε στην υψηλότερη πολιτική θέση ευθύνης στην οικονομία ως Υπουργός Οικονομικών και στον Τραπεζικό Τομέα ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η αδιαπραγμάτευτη συνέπεια, η ανυποχώρητη αποφασιστικότητα και η μοναδική αποτελεσματικότητα με τις οποίες αντιμετώπισε κρίσιμες οικονομικές προκλήσεις είχαν καθοριστική σημασία για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές».

