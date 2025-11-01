«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Μια σπάνια ματιά στον τρόπο που δουλεύει πίσω από τις κάμερες έδωσε η Κίρα Νάιτλι. Μιλώντας στο The Graham Norton Show, η 40χρονη Βρετανίδα ηθοποιός αποκάλυψε πως η δυσλεξία —με την οποία διαγνώστηκε από μικρή ηλικία— την οδήγησε σε έναν πρωτότυπο και εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο αποστήθισης των ρόλων της.

«Σχεδιάζω πολύ. Είμαι δυσλεκτική, οπότε μαθαίνω τα λόγια ακούγοντάς τα και, όσο ακούω, ζωγραφίζω», είπε. «Όσο πιο λεπτομερές είναι το σχέδιο, τόσο πιο εύκολα αποτυπώνονται οι ατάκες στο μυαλό μου».

Η δυσλεξία είναι μια συχνή μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει την ανάγνωση, τη γραφή και την επεξεργασία πληροφοριών. Για τη Νάιτλι όμως λειτουργεί ως πηγή δημιουργίας.

«Όσο πιο λεπτομερές είναι το σχέδιο, τόσο πιο εύκολα αποτυπώνονται οι ατάκες στο μυαλό μου»

Ένα νέο κεφάλαιο

Η ενασχόληση με τη ζωγραφική δεν έμεινε στα σενάρια. Αποτέλεσε και την αφετηρία για το νέο παιδικό βιβλίο που γράφει, το οποίο είναι αφιερωμένο στις δύο κόρες της, Ίντι (10 ετών) και Ντελάιλα (5 ετών), τις οποίες έχει με τον μουσικό Τζέιμς Ράιτον.

«Η μεγαλύτερη κόρη μου δεν ήθελε να κοιμάται. Κάθε βράδυ, για μήνες, της ζωγράφιζα μια εικόνα για να τη βρίσκει το πρωί. Ύστερα άρχισε να ζητάει συγκεκριμένα πράγματα — ακόμη και ένα πουλί που θα έπαιρνε το μωρό μακριά. Σκέφτηκα πως είναι προτιμότερο να γράψω ένα βιβλίο… για να μπορέσω να φέρω το μωρό πίσω!», είπε με χιούμορ.

Σε μια σπάνια αναφορά στην οικογενειακή της καθημερινότητα, αποκάλυψε επίσης ότι οι κόρες της δεν έχουν καμία διάθεση να τη δουν στο εμβληματικό Bend It Like Beckham, παρότι λατρεύουν το ποδόσφαιρο.

«Προσπαθώ να τις πείσω να το δουν, αλλά μου λένε: ‘Είσαι εντάξει… θα δούμε το Euro καλύτερα!’», ανέφερε γελώντας.

«Δεν με ενοχλεί. Είμαι nepo baby»

Παράλληλα, η Νάιτλι σχολίασε και τον χαρακτηρισμό nepo baby, ο οποίος τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται για τα παιδιά διάσημων ή καλλιτεχνών που ακολουθούν τα χνάρια των γονιών τους. Η ίδια δεν τον απορρίπτει.

«Δεν με ενοχλεί. Είμαι nepo baby», τόνισε στο podcast Happy Mum Happy Baby. «Ο πρώτος μου ατζέντης ήταν η κολλητή της μητέρας μου — και παραμένει ατζέντης μου μέχρι σήμερα».

Η μητέρα της, Σάρμαν ΜακΝτόναλντ, είναι θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος, ενώ ο πατέρας της, Γουίλ Νάιτλι, είναι ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος του Half Moon Theatre στο Λονδίνο.

Όσο για το αν θα ήθελε οι κόρες της να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «Αν το επιλέξουν, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Μπορεί κάποιος να σου ανοίξει την πόρτα, αλλά αν δεν αποδείξεις την αξία σου, η πόρτα κλείνει πολύ γρήγορα».

*Με πληροφορίες από: Daily Mail