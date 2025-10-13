Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Decider, η Κίρα Νάιτλι δήλωσε ότι πριν ενταχθεί στο καστ των ηθοποιών που δίνουν φωνή στο «Harry Potter: The Full Cast Audio Editions» της Audible ως Ντολόρες Άμπριτζ, δεν είχε γνώση ότι οι θαυμαστές της σειράς ταινιών «Χάρι Πότερ» είχαν καλέσει σε μποϊκοτάζ λόγω των τρανσοφοβικών δηλώσεων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

«Ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ζήσουμε όλοι μαζί, έτσι δεν είναι; Και όλοι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις. Ελπίζω ότι όλοι μπορούμε να σεβόμαστε [ο ένας τον άλλον]». είπε η Νάιτλι.

Η δημόσια κόντρα

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι πρωταγωνιστές του «Χάρι Πότερ» δημοσίευσαν δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερασπιζόμενοι την τρανς κοινότητα, με την Έμα Γουάτσον, να υποστηρίζει ότι: «Τα τρανς άτομα είναι αυτό που λένε ότι είναι και αξίζουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να αμφισβητούνται συνεχώς ή να τους λένε ότι δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι».

Η Γουάτσον μίλησε πρόσφατα για τις τεταμένες σχέσεις της με τη Ρόουλινγκ σε ένα επεισόδιο του «On Purpose With Jay Shetty».

Ο παρουσιαστής ρώτησε τη Γουάτσον για τη γνώμη της σχετικά με τα σχόλια της Ρόουλινγκ ότι «ποτέ δεν θα την συγχωρήσει» για τις απόψεις της και ότι οι ταινίες «Χάρι Πότερ» έχουν πλέον καταστραφεί εξαιτίας της ηθοποιού και των συμπρωταγωνιστών της.

«Πραγματικά δεν πιστεύω ότι επειδή έχω συγκεκριμένες απόψεις, σημαίνει ότι δεν μπορώ και δεν εκτιμώ την Τζο για όσα περάσαμε. Ποτέ δεν θα πιστέψω ότι το ένα αναιρεί το άλλο και ότι δεν είναι εφικτό νασυνεχίζω να εκτιμώ την εμπειρίες μου με αυτό το άτομο. Νομίζω ότι [αυτό πηγάζει] από την βαθύτερη επιθυμία μου ελπίζω ότι οι άνθρωποι που δεν συμφωνούν με την άποψή μου θα με αγαπήσουν, και ελπίζω [από την πλευρά μου] να συνεχίσω να αγαπώ τους ανθρώπους με τους οποίους δεν μοιράζομαι απαραίτητα την ίδια άποψη», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, η Ρόουλινγκ χρησιμοποίησε το X για να κατακρίνει την Γουάτσον ως «αδαή», αναφέροντας ότι: «Όπως ακριβώς συμβαίνει και με άλλους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίζουν τι εστί ενήλικη ζωή χωρίς την προστασία του πλούτου και της φήμης, η Έμα έχει τόσο λίγη εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο άσχετη είναι[…] Δεν θα χρειαστεί ποτέ να πάει σε καταφύγιο αστέγων. Δεν πρόκειται ποτέ να νοσηλευτεί σε πτέρυγα δημόσιου νοσοκομείου με άνδρες και γυναίκες[…] Είναι πιθανό να χρειαστεί ποτέ ένα κρατικό κέντρο υποστήριξης θυμάτων βιασμού που αρνείται να εγγυηθεί υπηρεσίες αποκλειστικά για γυναίκες; Να βρεθεί να μοιράζεται μια φυλακή με έναν άνδρα βιαστή που απλά δήλωσε ότι ανήκει στο γυναικείο σωφρονιστικό ίδρυμα;».

*Με πληροφορίες από: Variety