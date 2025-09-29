«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Μία σφοδρή και δημόσια επίθεση εξαπέλυσε η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κατά της Έμα Γουάτσον, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της ηθοποιού σχετικά με τη διαφωνία τους για το ζήτημα της ταυτότητας φύλου.

Ενώ η Γουάτσον είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι εξακολουθεί να αγαπά τη Ρόουλινγκ και αρνείται να τη «διαγράψει», η απάντηση της δημιουργού του Χάρι Πότερ ήταν καταιγιστική.

Τη Δευτέρα, η Ρόουλινγκ απάντησε μέσω του X ότι τα δικά της συναισθήματα για την «πρώην φίλη» της έχουν οξυνθεί.

«Όπως άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει την ενήλικη ζωή χωρίς την προστασία του πλούτου και της φήμης, η Έμα έχει τόσο λίγη εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο άσχετη είναι», έγραψε η Ρόουλινγκ, υπονοώντας ότι η 35χρονη ηθοποιός αδυνατεί να κατανοήσει τις επιπτώσεις των θέσεών της.

View this post on Instagram A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Η Γουάτσον, η οποία υποδύθηκε την Ερμιόνη Γκρέιντζερ και στα οκτώ κινηματογραφικά έργα (2001-2011), ήταν μεταξύ των σταρ που αποστασιοποιήθηκαν από τη Ρόουλινγκ όταν η συγγραφέας ξεκίνησε τη δημόσια διαμάχη της, μιλώντας ανοιχτά κατά του ακτιβισμού των τρανς ατόμων.

Η Ρόουλινγκ, η οποία αρνείται τις κατηγορίες για τρανσοφοβία, έχει δηλώσει ότι ανησυχεί για τη «διάβρωση της έννοιας του βιολογικού φύλου» και τις συνέπειες στις γυναίκες σε χώρους αποκλειστικά για το φύλο τους (όπως αποδυτήρια και δημόσιες τουαλέτες).

Η προδοσία

Η Ρόουλινγκ παραδέχτηκε ότι, έχοντας γνωρίσει τη Γουάτσον από 10 ετών, της ήταν «δύσκολο να αποτινάξει μια συγκεκριμένη προστατευτικότητα», καθώς τη θυμάται ακόμη ως «παιδί που έπρεπε να καθοδηγείται ευγενικά σε ένα μεγάλο, τρομακτικό κινηματογραφικό στούντιο».

Ωστόσο, η συγγραφέας ανέφερε ότι το «σημείο καμπής» στα συναισθήματά της ήρθε το 2022, όταν η Γουάτσον φάνηκε να αφήνει ένα υπονοούμενο κατά της Ρόουλινγκ στη σκηνή των βραβείων BAFTA.

Όταν η οικοδέσποινα, Ρέμπελ Γουίλσον, παρουσίασε την Γουάτσον λέγοντας: «Είναι περήφανη που αυτοαποκαλείται φεμινίστρια, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι μάγισσα», η Γουάτσον απάντησε ότι ήταν «εδώ για ΟΛΕΣ τις μάγισσες» – μια δήλωση που ερμηνεύτηκε ευρέως ως στήριξη της τρανς κοινότητας.

Ωστόσο η Ρόουλινγκ ξεκαθάρισε ότι υπήρξε κάτι άλλο που την πλήγωσε ακόμη περισσότερο από το λόγο της Γουάτσον στα BAFTA. H Ρόουλινγκ ένιωσε ανεπανόρθωτα προδομένη από τη Γουάτσον όταν η «Ερμιόνη» της έστειλε μία χειρόγραφη σημείωση, παρόλο που είχε τον αριθμό τηλεφώνου της, με μία μόνο φράση: «Λυπάμαι πολύ για αυτό που περνάς».

«Αυτό έγινε όταν οι απειλές θανάτου, βιασμού και βασανιστηρίων εναντίον μου ήταν στο απόγειό τους, σε μια εποχή που τα μέτρα προσωπικής μου ασφάλειας είχαν ενισχυθεί σημαντικά και ανησυχούσα συνεχώς για την ασφάλεια της οικογένειάς μου», τόνισε η συγγραφέας.

«Η Έμα μόλις είχε ρίξει δημοσίως περισσότερο πετρέλαιο στη φωτιά, ωστόσο θεώρησε ότι μία μονολεκτική έκφραση ανησυχίας από εκείνη θα με διαβεβαίωνε για τη θεμελιώδη συμπάθεια και καλοσύνη της».

Ταξικό θέμα

Η Ρόουλινγκ συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η Γουάτσον «ποτέ δεν θα χρειαστεί» να χρησιμοποιήσει τους δημόσιους χώρους στους οποίους η συγγραφέας αντιτίθεται στην πρόσβαση των τρανς ατόμων.

«Όπως και άλλοι άνθρωποι που δεν βίωσαν ποτέ την ενήλικη ζωή χωρίς την προστατευτική ασπίδα του πλούτου και της φήμης, η Έμα έχει τόσο μικρή εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο άσχετη είναι.

Δεν θα χρειαστεί ποτέ καταφύγιο αστέγων. Δεν πρόκειται ποτέ να τοποθετηθεί σε κοινή πτέρυγα δημόσιου νοσοκομείου με άνδρες και γυναίκες. Θα μου προκαλούσε κατάπληξη εάν είχε επισκεφθεί δημόσιο δοκιμαστήριο καταστήματος λιανικής πώλησης από την παιδική της ηλικία. Η ‘δημόσια τουαλέτα’ της είναι ατομική και συνοδεύεται από σωματοφύλακα που φρουρεί την πόρτα.

Χρειάστηκε ποτέ να γδυθεί σε ένα πρόσφατα μεικτό αποδυτήριο σε μια δημοτική πισίνα; Είναι πιθανό να χρειαστεί ποτέ ένα κρατικό κέντρο υποστήριξης θυμάτων βιασμού που αρνείται να εγγυηθεί υπηρεσίες αποκλειστικά για γυναίκες; Να βρεθεί να μοιράζεται μια φυλακή με έναν άνδρα βιαστή που απλά δήλωσε ότι ανήκει στο γυναικείο σωφρονιστικό ίδρυμα;» γράφει η Ρόουλινγκ.

«Δεν ήμουν εκατομμυριούχος στα δεκατέσσερα. Έζησα στη φτώχεια ενώ έγραφα το βιβλίο που έκανε την Έμα διάσημη», πρόσθεσε. «Ως εκ τούτου, κατανοώ από τη δική μου εμπειρία ζωής τι σημαίνει η υποβάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην οποία η Έμα συμμετείχε τόσο ενθουσιωδώς, για τις γυναίκες και τα κορίτσια χωρίς τα δικά της προνόμια».

I’m seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points. I’m not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

H συγγραφέας υπαινίχθηκε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις αγάπης της Γουάτσον αποτελούν «αλλαγή τακτικής που υποψιάζομαι ότι υιοθέτησε επειδή παρατήρησε ότι η πλήρης καταδίκη μου δεν είναι πλέον τόσο της μόδας όσο ήταν».

«Οι ενήλικες δεν μπορούν να αγκαλιάζουν ένα ακτιβιστικό κίνημα που ζητά επίμονα τη δολοφονία ενός φίλου, και μετά να διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αγάπη του πρώην φίλου, σαν ο φίλος να ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα τους», κατέληξε η Ρόουλινγκ.

«Η Έμα είναι δικαίως ελεύθερη να διαφωνεί μαζί μου και μάλιστα να συζητά τα συναισθήματά της για μένα δημόσια – αλλά έχω το ίδιο δικαίωμα, και επιτέλους αποφάσισα να το ασκήσω» κατέληξε.