«Πλούσια, βαριεστημένη νταής, μαγκλ» είναι η αντι τρανς Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τον Boy George – Η απάντησή της

Σκληρή αντιπαράθεση ξέσπασε στον κόσμο των διασημοτήτων, καθώς η συγγραφέας των Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, και ο τραγουδιστής Boy George διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια όλο και πιο τεταμένη συζήτηση για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Η διαμάχη έφτασε σε νέο επίπεδο όταν η Ρόουλινγκ, σε μια καυστική της δήλωση, αναφέρθηκε στην καταδίκη του Boy George για επίθεση και παράνομη κράτηση ενός άνδρα.

Η ένταση ξεκίνησε στην πλατφόρμα X όταν ο 63χρονος ποπ σταρ αποκάλεσε τη συγγραφέα «πλούσια, βαριεστημένη νταής». Η απάντηση της Ρόουλινγκ ήταν άμεση, αιχμηρή και για πολλούς πληρωμένη.

Σε ένα εκτενές κείμενο, η συγγραφέας κατηγόρησε τον σταρ των Culture Club ότι περιφρονεί τους «αφώτιστους πληβείους» και πρόσθεσε με νόημα:

«Ποτέ δεν μου επιβλήθηκαν 15 μήνες ποινής για το ότι έδεσα με χειροπέδες έναν άνδρα σε τοίχο και τον χτύπησα με αλυσίδα».

Η αναφορά αφορά την καταδίκη του Boy George, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Τζορτζ Ο’ Ντάουντ, το 2009, όταν εξέτισε τέσσερις μήνες από ποινή φυλάκισης 15 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για επίθεση και παράνομη κράτηση του συνοδού Όντεν Κάρλσεν.

Το 2017, στην εκπομπή Piers Morgan’s Life Stories, ο δημιουργός του Karma Chameleon ζήτησε δακρυσμένος συγγνώμη, περιγράφοντας το περιστατικό ως «ψυχωτικό επεισόδιο» και παραδέχτηκε: «Τον εμπόδισα να φύγει από το διαμέρισμά μου. Είναι φρικτό αυτό που έκανα, και ντρέπομαι και λυπάμαι γι’ αυτό που έκανα. Ήταν λάθος».

Η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε εκεί. Ο Boy George ανταπέδωσε το χτύπημα στη Ρόουλινγκ, υπονοώντας ότι είναι «μαγκλ» – ένας χαρακτήρας στη σειρά Χάρι Πότερ που στερείται μαγικών ικανοτήτων.

Η Ρόουλινγκ, από την πλευρά της, είχε επισημάνει χθες ότι πέρασε πολλά χρόνια στη φτώχεια, «γι’ αυτό κατανοώ τη σημασία των χώρων αποκλειστικά για γυναίκες».

«Εσύ ο ίδιος έχεις καταδικαστεί για βίαιη επίθεση», είπε. «Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που διαπράττουν βίαια εγκλήματα είναι άνδρες, όπως εσύ. Γι’ αυτό δεν θέλω να βλέπω άνδρες που αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες να εισέρχονται σε γυναικεία κελιά φυλακών ή σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω χώρους. Δεν είναι όλοι οι άνδρες βίαιοι ή predators, αλλά υπάρχουν αρκετοί είναι για να καταστεί η προστασία αναγκαία».

Ο πόλεμος των λέξεων μεταξύ της Ρόουλινγκ και του Boy George ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η συγγραφέας επέπληξε τον τραγουδιστή των Culture Club αφότου εκείνος είπε ότι δεν μπορούσε να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ μιας τρανς γυναίκας και ενός βιολογικού άνδρα.

Ο Boy George έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε τρανς άτομα στο διαδίκτυο, ευθυγραμμιζόμενος με άλλους σταρ όπως η Τίλντα Σουίντον και ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε τη Ρόουλινγκ «απεχθή χαμένη» στο Instagram.

Απαντώντας σε ένα tweet που υποστήριζε ότι ο Πασκάλ – ένας ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των τρανς – ήταν μισογύνης, ο τραγουδιστής έγραψε: «Σταματήστε αυτή τη ανοησία ότι αν δεν συμφωνείτε με την @jk_rowling μισείτε τις γυναίκες. Αυτή μισεί τους άνδρες. Εδώ βρίσκεται η αλήθεια. Δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ μιας ‘τρανς’ γυναίκας και ενός βιολογικού άνδρα. Πράγμα περίεργο με τη φαντασία της, όχι;»

Activist Tariq Ra’ouf said in an Instagram video, «It has become our mission as the general public to make sure that every single thing that’s Harry Potter related fails… because that awful disgusting shit, that has consequences.»https://t.co/4RVB00KFeU

— Wizarding News™ (@wizardingnews) April 24, 2025