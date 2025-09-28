«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σχολίασε τη συνέντευξη της Έμα Γουάτσον που έγινε viral, ανεβάζοντας ένα χιουμοριστικό βίντεο που σατίριζε την ηθοποιό.

Η Γουάτσον, γνωστή στο κοινό από τον ρόλο της Ερμιόνη στις ταινίες Χάρι Πότερ, παραχώρησε μια συνέντευξή εφ’ όλης της ύλης στον παρουσιαστή του Jay Shetty Podcast. Ένα από τα θέματα που θίχτηκαν ήταν η ένταση στη σχέση της με τη συγγραφέα, λόγω της διαφορετικής τους στάσης απέναντι στα ζητήματα των τρανς ατόμων. Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις.

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Ρόουλινγκ ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο της κωμικού IntelLady, το οποίο διακωμωδούσε τη στιγμή που η Γουάτσον δήλωσε πρόθυμη να ξανανοίξει δίαυλο επικοινωνίας μαζί της. Στη λεζάντα η συγγραφέας έγραψε: «Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο».

I’m already missing @intel_lady‘s Angela Rayner,

but I’m here for ALL the spoofs🤣 https://t.co/2jdtD9MYw7 — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 26, 2025



Η ηθοποιός είχε εκφράσει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι «δεν υπήρξε ποτέ η δυνατότητα μιας αληθινής συζήτησης», τονίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να πιστεύει στην αξία του διαλόγου. Όπως είπε, εξακολουθεί να εκτιμά τη Ρόουλινγκ για τις προσωπικές τους στιγμές στο παρελθόν, ακόμα κι αν διαφωνεί με τις απόψεις της.

«Δεν πιστεύω ότι το ένα ακυρώνει το άλλο», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι εύχεται να παραμένει η αγάπη και ο σεβασμός, ακόμα κι όταν υπάρχουν διαφορετικές θέσεις.

Η Ρόουλινγκ στο παρελθόν έχει απευθύνει επικριτικά σχόλια όχι μόνο στη Γουάτσον αλλά και στους Ράντκλιφ και Γκριντ, με τους οποίους είχε αναπτύξει στενές σχέσεις την εποχή των ταινιών.