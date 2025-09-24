Ασχολήθηκα με την υποκριτική για να ξεφεύγω: Η Έμα Γουάτσον για το σκληρό διαζύγιο των γονιών της

Η Έμα Γουάτσον μίλησε ανοιχτά για το πώς το διαζύγιο των γονιών της σημάδεψε την παιδική της ηλικία και τον τρόπο που βίωσε την καριέρα της στον «Χάρι Πότερ».

Η 35χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο The Jay Shetty Podcast στις 24 Σεπτεμβρίου, όπου παραδέχτηκε ότι η ενασχόλησή της με την υποκριτική αποτέλεσε έναν τρόπο να ξεφύγει από τα συναισθήματα που της προκαλούσε ο χωρισμός των γονιών της.

Ο Κρις Γουάτσον και η Ζακλίν Λιούσμπι χώρισαν το 1995, όταν η Έμα ήταν πέντε ετών. Λίγα χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις εννέα ετών, κέρδισε τον ρόλο της Ερμιόνης Γκρέιντζερ στις ταινίες που θα άλλαζαν τη ζωή της.

«Δεν ήταν μόνο το διαζύγιο. Ήταν η εμπειρία του να μοιράζω τον χρόνο μου ανάμεσα σε δύο σπίτια με διαφορετικούς κανόνες και διαφορετικά πρότυπα. Αυτό με έκανε πιο ώριμη από την ηλικία μου»

Ένα σπίτι χωρισμένο στα δύο

«Δεν ήταν μόνο το διαζύγιο», εξήγησε η Έμα Γουάτσον. «Ήταν η εμπειρία του να μοιράζω τον χρόνο μου ανάμεσα σε δύο σπίτια με διαφορετικούς κανόνες και διαφορετικά πρότυπα. Αυτό με έκανε πιο ώριμη από την ηλικία μου». Όπως είπε, ο πατέρας και η μητέρα της είχαν συχνά αντίθετες απόψεις, γεγονός που την οδήγησε να αναπτύξει δική της κριτική σκέψη.

Η ίδια υπογράμμισε πως η αίσθηση του «σπασμένου» οικογενειακού περιβάλλοντος την έκανε να αναζητά ενότητα στη ζωή της ως ενήλικας, ώστε να μη νιώθει «διχασμένη».

Γεννημένη το 1990 στο Παρίσι, η Γουάτσον μετακόμισε στην Αγγλία μετά τον χωρισμό των γονιών της μαζί με τον μικρότερο αδελφό της, Άλεξ.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μητέρα της, η οποία επέμεινε να συνεχίσει η κόρη της το σχολείο παρά την επιτυχία της στον κινηματογράφο. «Μαχόταν καθημερινά για να διατηρήσω μια αίσθηση κανονικότητας», είπε. «Με έκανε να νιώθω πως ανήκω στον πραγματικό κόσμο κι όχι μόνο στον κόσμο του Χόλιγουντ».