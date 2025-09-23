Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον μίλησε για την απόφασή της να παγώσει την καριέρα της στην υποκριτική για να ακολουθήσει μια ακαδημαϊκή οδό σε μια νέα συνέντευξη στο Hollywood Authentic.

Η σταρ δεν έχει εμφανιστεί στον κινηματογράφο από το 2019, όταν κυκλοφόρησε η δραματική ταινία εποχής «Μικρές Κυρίες» σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ, και δήλωσε ότι τώρα είναι «ίσως πιο ευτυχισμένη και υγιής από ποτέ».

Συνέχισε λέγοντας ότι, ενώ της άρεσε η υποκριτική, τα καθήκοντα της προώθησης της εκάστοτε ταινίας δεν της ταίριαζαν.

«Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς είναι η προώθηση και η πώληση του έργου, αυτού του έργου τέχνης. Η ισορροπία μπορεί να χαθεί», είπε η Γουάτσον.

«Θα είμαι ειλικρινής. Δεν μου λείπει η πώληση προϊόντων. Το βρήκα αρκετά καταστροφικό για την ψυχή μου[…]Αλλά μου λείπει πολύ η τέχνη».

«Είναι μια πολύ έντονη μορφή διαλογισμού»

Η Έμα Γουάτσον βρίσκεται στο προσκήνιο από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Άλλοι σημαντικοί ρόλοι της περιλαμβάνουν τις ταινίες «Τα Πλεονεκτήματα του να Είσαι στο Περιθώριο» (2012) και «Οι ύποπτοι φορούσαν γόβες» (2013) της Σοφία Κόπολα.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Νώε» (2014) του Ντάρεν Αρονόφσκι και ως Μπελ στην live-action προσαρμογή της ταινίας «Η Πανέμορφη και το Τέρας» (2017) σε σκηνοθεσία Μπιλ Κόντον, πριν αναλάβει τον ρόλο της Μεγκ Μαρτς στην ταινία «Μικρές Κυρίες», δίπλα στο πλευρό των Φλόρενς Πιου, Τιμοτέ Σαλαμέ, Σίρσα Ρόναν, Ελάιζα Σκάνλεν και Μέριλ Στριπ.

«Τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα κινηματογραφικό πλατό», υποστήριξε η Γουάτσον μιλώντας στο περιοδικό, «δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβες. Αλλά τη στιγμή που αρχίζεις να συζητάς μια σκηνή – ή εγώ έπρεπε να προετοιμαστώ και να σκεφτώ πώς ήθελα να κάνω κάτι – και στη συνέχεια, τη στιγμή που η κάμερα αρχίζει να γυρίζει, και πρέπει να ξεχάσεις εντελώς όλα τα άλλα στον κόσμο εκτός από εκείνη τη στιγμή – είναι μια πολύ έντονη μορφή διαλογισμού. Επειδή απλά δεν μπορείς να είσαι πουθενά αλλού».

«Είναι τόσο απελευθερωτικό. Μου λείπει πολύ αυτό. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση. Είχα ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν η πίεση. Συμμετείχε σε ένα θεατρικό έργο που ανέβαζαν φίλοι μου και σκεφτόμουν: ‘Γαμώτο, αυτό είναι αγχωτικό!’».

Η κόντρα

Η Γουάτσον αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ με πτυχίο στην αγγλική λογοτεχνία το 2014 και σήμερα κάνει διδακτορικό στη δημιουργική γραφή. Παραμένει ενεργή ακτιβίστρια σε περιβαλλοντικά ζητήματα και έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Η στάση της σε θέματα που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα την έφερε σε κόντρα με τη Ρόουλινγκ – η οποία είναι γνωστή για τις τρανσοφοβικές της απόψεις- και η συνεχιζόμενη διαμάχη της συγγραφέως με την Γουάτσον και τους συμπρωταγωνιστές της συνεχίζει να απασχολεί ακόμη και σήμερα τα μέσα ενημέρωσης.

*Mε πληροφορίες από: Guardian