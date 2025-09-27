magazin
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
Culture Live 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Η πρωταγωνίστρια της σειράς ταινιών «Χάρι Πότερ», Έμα Γουάτσον, μίλησε για την τρέχουσα σχέση που διατηρεί με την συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, έπειτα από την πρόσφατη διαμάχη τους σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Η ηθοποιός είχε ήδη εκφράσει τη διαφωνία της με τις απόψεις της συγγραφέως σχετικά με το φύλο, απαντώντας στο άρθρο της Ρόουλινγκ για την ανάγκη δημιουργίας χώρων για ένα μόνο φύλο με ένα tweet το 2020: «Τα τρανς άτομα είναι αυτό που λένε ότι είναι και αξίζουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να αμφισβητούνται συνεχώς ή να τους λένε ότι δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι».

Η Ρόουλινγκ απάντησε λέγοντας ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» ούτε την Γουάτσον ούτε τους συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ για το ότι «συμμετείχαν σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των δικαιωμάτων που οι γυναίκες κέρδισαν με κόπο».

«Η βαθύτερη επιθυμία μου»

Μιλώντας στο podcast του Τζέι Σέτι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Έμα Γουάτσον δήλωσε ότι παρόλο που πήραν χωριστούς δρόμους με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ λόγω ιδεολογικών διαφορών, η εκτίμηση και η αγάπη για όσα έζησαν μαζί, παραμένει.

«Πραγματικά δεν πιστεύω ότι επειδή έχω[…] συγκεκριμένες απόψεις, σημαίνει ότι δεν μπορώ και δεν εκτιμώ την Τζο για όσα περάσαμε», είπε.

YouTube thumbnail

«Ποτέ δεν θα πιστέψω ότι το ένα αναιρεί το άλλο και ότι δεν μπορώ να κρατήσω και να εκτιμήσω την εμπειρίες μου με αυτό το άτομο. Νομίζω ότι [αυτό πηγάζει] από την βαθύτερη επιθυμία μου ελπίζω ότι οι άνθρωποι που δεν συμφωνούν με την άποψή μου θα με αγαπήσουν, και ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να αγαπώ τους ανθρώπους με τους οποίους δεν μοιράζομαι απαραίτητα την ίδια άποψη», πρόσθεσε.

«Οδυνηρή εμπειρία»

Σε άλλο σημείο του podcast, η Έμα Γουάτσον στάθηκε στα χρόνια που εργάστηκε για τις ταινίες Χάρι Πότερ, με μια δόση πικρίας.

«Πήγαινα στα γυρίσματα με μια προσδοκία […]ότι οι άνθρωποι με τους οποίους δούλευα θα γίνονταν η οικογένειά μου και ότι θα γινόμασταν φίλοι για μια ζωή. Πήγαινα στη δουλειά αναζητώντας φιλία, και αυτό ήταν μια πολύ οδυνηρή εμπειρία για μένα. Έξω από τον Χάρι Πότερ και στο Χόλιγουντ, ήταν πραγματικά οδυνηρό, σαν να μου έσπαγαν τα κόκαλα… γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έρχονται σε αυτά τα περιβάλλοντα αναζητώντας φιλίες. Αναζητούν την ευκαιρία τους, τον ρόλο τους, αυτό που θέλουν να πετύχουν. Είναι συγκεντρωμένοι, αυτή είναι η δουλειά τους, η καριέρα τους. Σαν να λένε, πάμε. Εγώ δεν είχα αυτή τη νοοτροπία. Και έτσι βρήκα την απόρριψη πραγματικά οδυνηρή».

Σε συνέντευξή της στο Hollywood Authentic νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ηθοποιός, η οποία έχει εγκαταλείψει άτυπα την υποκριτική, μίλησε εκτενέστερα για την αποχή της από το επάγγελμα, λέγοντας ότι ενώ της άρεσε να υποδύεται ρόλους, «δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Το βρήκα αρκετά καταστροφικό για την ψυχή μου. Αλλά μου λείπει πολύ να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου και μου λείπει πολύ η τέχνη».

«Τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα κινηματογραφικό πλατό», συνέχισε η Γουάτσον μιλώντας στο περιοδικό, «δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβες. Αλλά τη στιγμή που αρχίζεις να συζητάς μια σκηνή – ή εγώ έπρεπε να προετοιμαστώ και να σκεφτώ πώς ήθελα να κάνω κάτι – και στη συνέχεια, τη στιγμή που η κάμερα αρχίζει να γυρίζει, και πρέπει να ξεχάσεις εντελώς όλα τα άλλα στον κόσμο εκτός από εκείνη τη στιγμή – είναι μια πολύ έντονη μορφή διαλογισμού. Επειδή απλά δεν μπορείς να είσαι πουθενά αλλού».

«Είναι τόσο απελευθερωτικό. Μου λείπει πολύ αυτό. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση. Είχα ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν η πίεση. Συμμετείχε σε ένα θεατρικό έργο που ανέβαζαν φίλοι μου και σκεφτόμουν: ‘Γαμώτο, αυτό είναι αγχωτικό!’».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Hollywood Authentic

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
Μακόλαφ & Ερνάντεζ 26.09.25

Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια

Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο