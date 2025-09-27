Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς ταινιών «Χάρι Πότερ», Έμα Γουάτσον, μίλησε για την τρέχουσα σχέση που διατηρεί με την συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, έπειτα από την πρόσφατη διαμάχη τους σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Η ηθοποιός είχε ήδη εκφράσει τη διαφωνία της με τις απόψεις της συγγραφέως σχετικά με το φύλο, απαντώντας στο άρθρο της Ρόουλινγκ για την ανάγκη δημιουργίας χώρων για ένα μόνο φύλο με ένα tweet το 2020: «Τα τρανς άτομα είναι αυτό που λένε ότι είναι και αξίζουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να αμφισβητούνται συνεχώς ή να τους λένε ότι δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι».

Η Ρόουλινγκ απάντησε λέγοντας ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» ούτε την Γουάτσον ούτε τους συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ για το ότι «συμμετείχαν σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των δικαιωμάτων που οι γυναίκες κέρδισαν με κόπο».

«Η βαθύτερη επιθυμία μου»

Μιλώντας στο podcast του Τζέι Σέτι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Έμα Γουάτσον δήλωσε ότι παρόλο που πήραν χωριστούς δρόμους με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ λόγω ιδεολογικών διαφορών, η εκτίμηση και η αγάπη για όσα έζησαν μαζί, παραμένει.

«Πραγματικά δεν πιστεύω ότι επειδή έχω[…] συγκεκριμένες απόψεις, σημαίνει ότι δεν μπορώ και δεν εκτιμώ την Τζο για όσα περάσαμε», είπε.

«Ποτέ δεν θα πιστέψω ότι το ένα αναιρεί το άλλο και ότι δεν μπορώ να κρατήσω και να εκτιμήσω την εμπειρίες μου με αυτό το άτομο. Νομίζω ότι [αυτό πηγάζει] από την βαθύτερη επιθυμία μου ελπίζω ότι οι άνθρωποι που δεν συμφωνούν με την άποψή μου θα με αγαπήσουν, και ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να αγαπώ τους ανθρώπους με τους οποίους δεν μοιράζομαι απαραίτητα την ίδια άποψη», πρόσθεσε.

«Οδυνηρή εμπειρία»

Σε άλλο σημείο του podcast, η Έμα Γουάτσον στάθηκε στα χρόνια που εργάστηκε για τις ταινίες Χάρι Πότερ, με μια δόση πικρίας.

«Πήγαινα στα γυρίσματα με μια προσδοκία […]ότι οι άνθρωποι με τους οποίους δούλευα θα γίνονταν η οικογένειά μου και ότι θα γινόμασταν φίλοι για μια ζωή. Πήγαινα στη δουλειά αναζητώντας φιλία, και αυτό ήταν μια πολύ οδυνηρή εμπειρία για μένα. Έξω από τον Χάρι Πότερ και στο Χόλιγουντ, ήταν πραγματικά οδυνηρό, σαν να μου έσπαγαν τα κόκαλα… γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έρχονται σε αυτά τα περιβάλλοντα αναζητώντας φιλίες. Αναζητούν την ευκαιρία τους, τον ρόλο τους, αυτό που θέλουν να πετύχουν. Είναι συγκεντρωμένοι, αυτή είναι η δουλειά τους, η καριέρα τους. Σαν να λένε, πάμε. Εγώ δεν είχα αυτή τη νοοτροπία. Και έτσι βρήκα την απόρριψη πραγματικά οδυνηρή».

Σε συνέντευξή της στο Hollywood Authentic νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ηθοποιός, η οποία έχει εγκαταλείψει άτυπα την υποκριτική, μίλησε εκτενέστερα για την αποχή της από το επάγγελμα, λέγοντας ότι ενώ της άρεσε να υποδύεται ρόλους, «δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Το βρήκα αρκετά καταστροφικό για την ψυχή μου. Αλλά μου λείπει πολύ να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου και μου λείπει πολύ η τέχνη».

«Τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα κινηματογραφικό πλατό», συνέχισε η Γουάτσον μιλώντας στο περιοδικό, «δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβες. Αλλά τη στιγμή που αρχίζεις να συζητάς μια σκηνή – ή εγώ έπρεπε να προετοιμαστώ και να σκεφτώ πώς ήθελα να κάνω κάτι – και στη συνέχεια, τη στιγμή που η κάμερα αρχίζει να γυρίζει, και πρέπει να ξεχάσεις εντελώς όλα τα άλλα στον κόσμο εκτός από εκείνη τη στιγμή – είναι μια πολύ έντονη μορφή διαλογισμού. Επειδή απλά δεν μπορείς να είσαι πουθενά αλλού».

«Είναι τόσο απελευθερωτικό. Μου λείπει πολύ αυτό. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση. Είχα ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν η πίεση. Συμμετείχε σε ένα θεατρικό έργο που ανέβαζαν φίλοι μου και σκεφτόμουν: ‘Γαμώτο, αυτό είναι αγχωτικό!’».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Hollywood Authentic