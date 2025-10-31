Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας, Φάτος Νάνο.

Ο Νάνο νοσηλευόταν μικρό διάστημα στο νοσοκομείο. Ήταν μέλος του Αλβανικού Κοινοβουλίου από το 1991 έως το 1996 και το 1997 έως το 2009.

Ο Φάτος Νάνο ήταν ο πρώτος ηγέτης και ιδρυτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας. Το 1991 αναμόρφωσε την αντιρεβιζιονιστική μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία του Κόμματος Εργασίας της Αλβανίας σε σοσιαλδημοκρατία για το διάδοχο κόμμα του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα προσχώρησε στη Σοσιαλιστική Διεθνή και στο Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Υπήρξε αρκετές φορές πρωθυπουργός της Αλβανίας, ενώ είχε συγκρουστεί σφορδρά με τον τότε ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα. Είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 12 ετών με κατηγορίες για διαφθορά, ωστόσο κρίθηκε πολιτικός κρατούμενος από τη Διεθνή Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες οργανώσεις. Αποφυλακίστηκε το 1997, όταν κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπερίσα και αθωώθηκε.

Εξελέγη πρωθυπουργός το 1997 και το 2001.

Ο Φάτος Νάνο ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2007, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί, ενώ στις προεδρικές του 2012 δεν κατάφερε να προκριθεί ούτε στη θέση του υποψηφίου. Οι ηγέτες των κομμάτων στο Κοινοβούλιο εμπόδισαν τους βουλευτές τους να τον επιλέξουν ως υποψήφιο στις εκλογές.