Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Να καταφέρουν να συνθέσουν το παζλ του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προσπαθούν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που ερευνούν την υπόθεση στη Μεσσηνία.

Πέρα από τις καταθέσεις των δύο φυσικών αυτουργών, οι αστυνομικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους και τις επικοινωνίες μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων, αλλά και τρίτων προσώπων.

Ειδικότερα, οι Αρχές ελπίζουν ότι θα βρουν περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών από τα «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους οι δύο δράστες, αλλά και άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν σε κοντικά σημεία.

Τα 4+4 κινητά

Συγκεκριμένα, παρακολουθούν συνολικά τέσσερα κινητά που έχουν δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά δεν είναι τα μόνα. Στην έρευνα μπαίνουν και τέσσερα κινητά του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Οι Αρχές παράλληλα, έχουν ζητήσει στοιχεία για το ποιοι ήταν στην Φοινικούντα την ημέρα της απόπειρας δολοφονίας αλλά και την ημέρα του φονικού και πού βρίσκονται τα παραπάνω κινητά που τους ενδιαφέρουν, από τον Αύγουστο ως την ημέρα που έγινε το έγκλημα.

Η σχέση του «πακιστανικού» κινητού με τη μυστηριώδη δολοφονία

Όλα όσα έρχονται στο φως για τα λεγόμενα πακιστανικά κινητά τηλέφωνα είναι συγκλονιστικά.

Ένα «πακιστανικό» κινητό επικοινωνεί πολλές φορές με άγνωστο κινητό. Οι επικοινωνίες γίνονται λίγη ώρα πριν από την απόπειρα στις 7/9.

Είναι ένα από τα 25 κινητά που αναμένεται να «μιλήσουν». Πρόκειται για τον αριθμό 6976****** που ανήκει σε έναν άνδρα με τα αρχικά L.A και καταγωγή από το Πακιστάν, με 25 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του.

Όλα εμφανίζονται σε διεύθυνση στον Κολωνό.

Επικοινωνεί με τον άγνωστο αριθμό 6976**** και στις:

• 19.21 μιλάνε για 1’’

• 19.29 ανταλλάσσουν μήνυμα

• 19.31 μιλάνε για 32’’

• 19.53 ανταλλάσσουν μήνυμα

• 20.07 μιλάνε για 47’’

• 20.17 μιλάνε για 5’’

Όπως αποκάλυψε το MEGA, στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένος ο συγκεκριμένος αριθμός, δεν μένει κανένας άνδρας με καταγωγή από το Πακιστάν.

Το μήνυμα πριν από τη δολοφονία

Το «πακιστανικό κινητό επικοινωνεί με συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δύο μέρες πριν από το φονικό.

Οι Αρχές ερευνούν ένα πρόκειται για τυχαίο γεγονός ή όχι.

Συγκεκριμένα, το κινητό που ανήκει στον A.Μπ. με καταγωγή από το Πακιστάν, 69701*****, και διεύθυνση τον Κολωνό, ο οποίος μάλιστα έχει και 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, στέλνει μήνυμα στις 3/10 στις 21.07 στο στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ.

Οι δύο διευθύνσεις στο Κολωνό βρίσκονται σε δύο τετράγωνα απόσταση.

Η επικοινωνία με πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση

Παράλληλα, από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, αποκαλύφθηκε ότι ένα από τα «πακιστανικά» κινητά ανταλλάσσει κλήσεις με εμπλεκόμενο στην υπόθεση τις ημέρες πριν από το διπλό φονικό.

Μάλιστα, η τελευταία επικοινωνία είναι την ώρα που οι 22χρονοι ξεκινούν από Αθήνα για Φοινικούντα.

Τα τηλεφωνήματα λίγο πριν την ώρα της δολοφονίας

Όπως αποκάλυψε το MEGA, ο αριθμός που ανήκει στον J.R. με καταγωγή από το Πακιστάν και με 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του κάνει κλήση σε άγνωστο αριθμό στις:

• 19:42:17 για 24’’

• 19:43:16 για 6’’

• 19:51:47 για 75’’

• 19:53:28

Οι ώρες αυτές είναι λίγο πριν την ώρα που διαπράχθηκε το φονικό.

Ένα ακόμη αριθμός, ο οποίος ανήκει στον C.U. με καταγωγή από το Πακιστάν και με 24 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του κάνει κλήση δεδομένων σε άγνωστο αριθμό στις:

• 19:41:17

• 19:53:52

Επιπλέον, ένας ακόμη αριθμός που ανήκει στον Z. A. με καταγωγή από το Πακιστάν και με 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του καλεί τον αριθμό 6994**** στις:

• 20:16:02 για 19’’

• 20:21:21 για 9’’

Η ώρα που έγινε αυτή η κλήση είναι λίγο μετά τη δολοφονία.

Οι επαφές εμπλεκόμενου με «πακιστανικό» κινητό

Παράλληλα, η εκπομπή αποκαλύπτει πως πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση επικοινωνεί με «πακιστανικό» καρτοκινητό που εκδόθηκε στις 12/8/2025 στο όνομα Η.Μ. και με 202 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του στην Αττική.

Οι κλήσεις είναι συνεχόμενες από 30/9 μέχρι τις 5/10. Η πρώτη κλήση γίνεται στις 30/9 στις 06.44. Ακολουθούν κλήσεις και τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα:

• 04/10/2025 στις 23:25

• 04/10/2025 στις 00:48

• 05/10/2025 στις 00:54

Τώρα οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της διπλής δολοφονίας και να φτάσουν στην άκρη του νήματος.