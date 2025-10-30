Viva la Rafa-lucion!

Η νίκη με ανατροπή του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστέριου, έχει όλα στα στοιχεία για να μετατραπεί στην αποθέωση του προπονητή. Καινούργιος στο πόστο του, δεν έχει συμπληρώσει ούτε μία εβδομάδα στην Αθήνα. Δεν φοβήθηκε το ρίσκο, άλλαξε τους δέκα από τους έντεκα βασικούς από το προηγούμενο ματς χωρίς καν να τους γνωρίζει. Ανέσυρε κάποιους από τη «ναφθαλίνη» και εμπιστεύτηκε τρεις μικρούς από την ακαδημία, τους δύο από την αρχή. Δοκίμασε ένα σύστημα που δεν είχε εφαρμόσει ξανά η ομάδα φέτος, με μερικούς σύνθετους ρόλους. Ο δεξιός στόπερ έπαιζε και λίγο μπακ, ο δεξιός εξτρέμ ήταν και μπακ-χαφ, ο αριστερός στόπερ έκανε και over-lap με τον αριστερό μπακ-χαφ. Στο πρώτο ημίχρονο, ένας επιθετικός και πίσω του δύο «δεκάρια» και όχι δύο εξτρέμ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ρίσκαρε στον υπερθετικό βαθμό, όμως έχει την αυτοπεποίθηση να το πράξει. Δεν έχει να αποδείξει κάτι, η αξία του δεν κρίνεται από την επιτυχία του στον Παναθηναϊκό. Ένας λιγότερο επιτυχημένος συνάδερφος του, κάποιος με όχι εξίσου ισχυρή προσωπικότητα δεν θα έπαιρνε όλες αυτές τις αποφάσεις σε έναν μόνο αγώνα, μόλις τον δεύτερο του στην ομάδα του. Ο Ράφα το δοκίμασε και δικαιώθηκε.

Ούτε χρειάζεται να τον αποθεώσουμε για να του «φτιάξουμε» το προφίλ. Ο Μπενίτεθ δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Ο Μπενίτεθ εμπνέει σεβασμό με το κύρος του και δεν νομίζω ότι μετά από σαράντα χρόνια στην προπονητική θα δίνει σημασία στα δημοσιογραφικά συμπεράσματα. Μάλλον θα τον ενδιαφέρουν ελάχιστα, αφού είναι 65 ετών και είναι κατασταλλαγμένος.

Ο Ράφα είχε ελέξει όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα και έκρινε πως το παιχνίδι στο Περιστέρι του επέτρεπε τις δοκιμές, τις υπερβολές, ίσως και τις ποδοσφαιρικές «τρέλες». Για να δει τι αξίζει ο καθένας και να αποφασίσει ποιους θα υπολογίζει για το ροτέισον. Η διαχείριση που παρέλαβε από τους προκατόχους του ήταν μικρή και δεν αρκεί για τα συνεχόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, οπότε ο Ισπανός αποφάσισε να αυξήσει τις επιλογές του. Πόσο και με ποιους, θα το μάθουμε αρχής γενομένης από το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Υ.Γ.: Από τη μία καταλάβαμε γιατί ούτε ο Βιτόρια, ούτε ο Κόντης στηρίχτηκαν στον Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός δεν έχει προσαρμοστεί και χρειάζεται χρόνο, που ο Παναθηναϊκός δεν διαθέτει. Πιθανότατα ούτε ο Μπενίτεθ θα βαριστεί πάνω του σε αυτό το τάιμινγκ. Όμως, είναι άδικο να απαξιώσουμε τον Ταμπόρδα. Ας περιμένουμε και θα δούμε.

Υ.Γ.2: Είναι υπόθεση, όχι ρεπορτάζ. Στο Τριφύλλι έχουν πειστεί ότι ο Ρενάτο Σάντσες δεν αποτελεί σταθερά στο ρόστερ και το στοίχημα μαζί του δεν θα κερδηθεί. Οι άνθρωποι του συλλόγου πρέπει να ψάξουν για ένα πρωτοκλασάτο «οχτάρι» και να τον έχουν στη διάθεση του Ράφα από την Πρωτοχρονιά. Γιατί με τις προσευχές για να μην πάθει τραυματισμό ο Τσέριν, δεν προοδεύεις στο ποδόσφαιρο.