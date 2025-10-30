newspaper
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Το μεγάλο φεστιβάλ νέων κάνει πρεμιέρα στον Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 30 Οκτωβρίου 2025 | 14:21

Το μεγάλο φεστιβάλ νέων κάνει πρεμιέρα στον Πειραιά

Το φεστιβάλ περιγράφεται ως ένας χώρος όπου κάθε νέος μπορεί να εκφραστεί, να εμπνευστεί και να γίνει μέρος μιας κοινότητας που πιστεύει στη δύναμη της δημιουργίας και της συμμετοχής.

Ο Πειραιάς υποδέχεται, για πρώτη φορά, το Youth Festival 2025 και γίνεται επίκεντρο της νεολαίας, φιλοξενώντας μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την τέχνη, τη μουσική και την κοινωνική συμμετοχή των νέων. Την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά.

Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 22:00, ο Τινάνειος Κήπος θα γεμίσει ενέργεια, ιδέες και χαμόγελα. Το φεστιβάλ προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, με ελεύθερη είσοδο για όλους, όπως:

  • Live συναυλίες/ DJ sets
  • Ομιλίες
  • Workshops
  • Κοινωνικές δράσεις
  • Γευσιγνωσίες
  • Beer tasting & wine tasting

«Το Youth Festival είναι κάτι περισσότερο από ένα event. Είναι ένας χώρος όπου κάθε νέος μπορεί να εκφραστεί, να εμπνευστεί και να γίνει μέρος μιας κοινότητας που πιστεύει στη δύναμη της δημιουργίας και της συμμετοχής» αναφέρει στην ανακοίνωση του μεταξύ άλλων ο Δήμος Πειραιά.

Συνάντηση Δημάρχου με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

Με αφορμή τη διοργάνωση του φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βασίλη Αγγελόπουλο και τον Γραμματέα Χρήστο Καλτσά.

Κατά τη συνάντηση, συζήτησαν για τις δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων στη δημόσια ζωή και τη σημασία πρωτοβουλιών όπως το Youth Festival, που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και τη συλλογικότητα της νέας γενιάς.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Το Youth Festival 2025 αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του δήμου μας που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και τη φωνή των νέων ανθρώπων. Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε περήφανοι που το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ που δίνει βήμα στη νέα γενιά.

Ο Τινάνειος Κήπος θα γίνει, για τρεις ημέρες, σημείο συνάντησης, έμπνευσης και χαράς, όπως αξίζει στη νεολαία του Πειραιά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά είναι ιδιαίτερα δραστήριο, έχοντας ήδη υλοποιήσει δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα. Οφείλουμε να τους στηρίζουμε, καθώς αποτελούν το μέλλον της χώρας και κατ΄ επέκταση της πόλης μας. Καλούμε όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της νεολαίας».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πειραιά Βασίλης Αγγελόπουλος, ανέφερε:

«Με μεγάλη χαρά διοργανώνουμε το Youth Festival 2025. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται κάτι τόσο ανοιχτό, ζωντανό και δημιουργικό στην πόλη μας: μια γιορτή για τη νεολαία, για όλους όσοι θέλουν να μοιραστούν ιδέες, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Στόχος μας είναι να φέρουμε τους νέους πιο κοντά, να ενώσουμε ανθρώπους, συλλόγους και φορείς μέσα από όμορφες δράσεις, μουσική, έκθεση και συμμετοχή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Πειραιά και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν, ώστε αυτή η προσπάθεια να γίνει πραγματικότητα. Εύχομαι αυτό το φεστιβάλ να γίνει θεσμός και σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια».

