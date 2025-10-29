Κρις Έβανς: Ο «Captain America» απέκτησε κόρη, τρισευτυχισμένοι γονείς με την Άλμπα Μπαπτίστα
Η μικρή Άλμα γεννήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.
Ο Κρις Έβανς και η σύζυγός του, ‘Αλμπα Μπαπτίστα, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό People.
Το μωρό θα πάρει το όνομα «’Αλμα Γκρέις» και ήρθε στον κόσμο την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στη Μασαχουσέτη.
Κρις Έβανς – Αλμπα Μπαπτίστα: Οικογενειακές στιγμές με τη νεογέννητη κόρη τους
«Απολαμβάνουν την ιδιωτικότητά τους και αυτές τις ιδιαίτερες πρώτες ημέρες ως οικογένεια με το μωρό τους» αποκάλυψε πηγή από το περιβάλλον τους.
Η σχέση του σούπερ σταρ της Marvel και της ηθοποιού του «Mrs. Harris Goes to Paris», έγινε γνωστή τον Ιανουάριο του 2022. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι αντάλλαξε γαμήλιους όρκους πραγματοποιώντας δύο τελετές, μία σε ένα ιδιωτικό κτήμα στο Cape Cod της Μασαχουσέτης και μία στην πατρίδα της νύφης την Πορτογαλία.
Ο γάμος του ζευγαριού και η πρόταση γάμου στα πορτογαλικά
Μιλώντας για τον γάμο του, ο «Captain America» αποκάλυψε τον περασμένο Ιούνιο στο The Knot ότι έκανε την πρόταση γάμου στα Πορτογαλικά.
«Έμαθα πως λέγεται στα πορτογαλικά «θα με παντρευτείς;» και για μια εβδομάδα έκανα συνεχώς πρόβες. Το είχα προβάρει τόσο πολύ, που ενώ έφτιαχνα πρωινό, σχεδόν άρχιζα να το λέω δυνατά…ήμουν πολύ νευρικός όταν ήρθε η ώρα να το κάνω.
Νομίζω μάλιστα ότι τα μπέρδεψα, αλλά το θυμάμαι ακόμα» σημείωσε με χιούμορ ο ηθοποιός.
