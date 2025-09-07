magazin
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»
Culture Live 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι βρέθηκαν στη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sacrifice» σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι ξεκινούσαν τις περισσότερες μέρες των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας, «Sacrifice», με πεζοπορία σε μια πλαγιά στη Σαντορίνη.

«Απλά κοιτάς γύρω σου και θαυμάζεις τη μαγεία του κόσμου.Είναι εύκολο να χαθείς εντελώς, όπως θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η ομάδα της ταινίας να καταγράφει κάθε σου κίνηση», δήλωσε ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη του με την δημοσιογράφο Angelique Jackson του Variety.

Πλούτος, φήμη

Το «Sacrifice», σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά και σενάριο που συνέγραψε με τον Γουίλ Άρμπερι, είναι μια σάτιρα περί πλούτου και φήμης. Στην ταινία, ο Έβανς υποδύεται έναν σταρ που βιώνει μια υπαρξιακή κρίση όταν η ηγέτιδα μιας αίρεσης (Τέιλορ-Τζόι) τον επιλέγει να θυσιαστεί για το κοινό καλό: αν εκτελέσει την εντολή της θα εκπληρωθεί μια προφητεία που θα σταματήσει την έκρηξη ενός ηφαιστείου.

«Είχα αρχίσει να γίνομαι πραγματικά βαρετή στα πάρτι [λόγω των κοινωνικών προβληματισμών]. Και τότε έλαβα το σενάριο και συνειδητοποίησα: ‘Α, αυτό είναι που κάνεις όταν έχεις έντονα συναισθήματα. Φεύγεις και δημιουργείς τέχνη με θέμα αυτά τα συναισθήματα’. Ακόμα κι αν αυτό δεν αλλάξει το αποτέλεσμα αυτού που σε ενοχλεί, σου δίνει έναν διαφορετικό τρόπο να το εκφράσεις», είπε η Τέιλορ Τζόι στο Variety, λίγο πριν αναφερθεί στις ανησυχίες της περί κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Κρις Έβανς στην ταινία Sacrifice (2025)

Η Τέιλορ-Τζόι δήλωσε ότι τα γυρίσματα της ταινίας — τα οποία διήρκεσαν 10 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκαν σε σπήλαια στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, καθώς και στις κορυφές ηφαιστείων — την ανακούφισαν. «Με έκαναν να νιώσω καλύτερα. Το να περνάω όλο αυτό το χρόνο στην ύπαιθρο μου δίνει μεγάλη ηρεμία».

Η αληθινή ελευθερία

Από την πλευρά του, ο Κρις Έβανς, του οποίου το βιογραφικό είναι γεμάτο με υπερήρωες στις ταινίες της Marvel Comics, ήταν πρόθυμος να αναλάβει έναν ρόλο που τον άγγιζε ως άνθρωπο -και ηθοποιό του χόλιγουντ με τεράστια φήμη.

«Αυτό που με άγγιξε ήταν ότι δεν ήταν ένας ηθοποιός που αγωνιζόταν με τη βιομηχανία του. Ήταν ένας ηθοποιός που, εκ πρώτης όψεως, τα πήγαινε πολύ καλά. Αλλά όταν συνέβη κάτι απροσδόκητο – ο θάνατος του πατέρα του – η αίσθηση σταθερότητας που είχε κλονίστηκε και ξαφνικά έγινε αγνώριστος».

Σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός βλέπει το «Sacrifice» περισσότερο ως ένα τεστ, καθώς τα πολύπλοκα θέματα του αποκαλύπτουν περισσότερα για την ψυχοσύνθεση του κοινού παρά για τις προθέσεις των δημιουργών της ταινίας. «Αυτή είναι η ομορφιά του. Είναι μια από εκείνες τις ταινίες που ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα αποκομίσει διαφορετικά νοήματα. Το ηφαίστειο συμβολίζει τη μεταμόρφωση, την παράδοση. Είναι ειρήνη. Είναι ελευθερία. Είναι η συνειδητοποίηση ότι η αληθινή απελευθέρωση δεν προέρχεται από τα χρήματα ή την εξουσία ή ακόμα και τον έλεγχο, αλλά από το να αφήνουμε πίσω τα πράγματα που πιστεύουμε ότι μας καθορίζουν», υποστήριξε.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Τότε και τώρα 07.09.25

Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει - Από τις έκτακτες εισφορές στον μόνιμο φόρο ακινήτων

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
