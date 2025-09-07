«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι ξεκινούσαν τις περισσότερες μέρες των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας, «Sacrifice», με πεζοπορία σε μια πλαγιά στη Σαντορίνη.

«Απλά κοιτάς γύρω σου και θαυμάζεις τη μαγεία του κόσμου.Είναι εύκολο να χαθείς εντελώς, όπως θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η ομάδα της ταινίας να καταγράφει κάθε σου κίνηση», δήλωσε ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη του με την δημοσιογράφο Angelique Jackson του Variety.

Πλούτος, φήμη

Το «Sacrifice», σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά και σενάριο που συνέγραψε με τον Γουίλ Άρμπερι, είναι μια σάτιρα περί πλούτου και φήμης. Στην ταινία, ο Έβανς υποδύεται έναν σταρ που βιώνει μια υπαρξιακή κρίση όταν η ηγέτιδα μιας αίρεσης (Τέιλορ-Τζόι) τον επιλέγει να θυσιαστεί για το κοινό καλό: αν εκτελέσει την εντολή της θα εκπληρωθεί μια προφητεία που θα σταματήσει την έκρηξη ενός ηφαιστείου.

«Είχα αρχίσει να γίνομαι πραγματικά βαρετή στα πάρτι [λόγω των κοινωνικών προβληματισμών]. Και τότε έλαβα το σενάριο και συνειδητοποίησα: ‘Α, αυτό είναι που κάνεις όταν έχεις έντονα συναισθήματα. Φεύγεις και δημιουργείς τέχνη με θέμα αυτά τα συναισθήματα’. Ακόμα κι αν αυτό δεν αλλάξει το αποτέλεσμα αυτού που σε ενοχλεί, σου δίνει έναν διαφορετικό τρόπο να το εκφράσεις», είπε η Τέιλορ Τζόι στο Variety, λίγο πριν αναφερθεί στις ανησυχίες της περί κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Τέιλορ-Τζόι δήλωσε ότι τα γυρίσματα της ταινίας — τα οποία διήρκεσαν 10 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκαν σε σπήλαια στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, καθώς και στις κορυφές ηφαιστείων — την ανακούφισαν. «Με έκαναν να νιώσω καλύτερα. Το να περνάω όλο αυτό το χρόνο στην ύπαιθρο μου δίνει μεγάλη ηρεμία».

Η αληθινή ελευθερία

Από την πλευρά του, ο Κρις Έβανς, του οποίου το βιογραφικό είναι γεμάτο με υπερήρωες στις ταινίες της Marvel Comics, ήταν πρόθυμος να αναλάβει έναν ρόλο που τον άγγιζε ως άνθρωπο -και ηθοποιό του χόλιγουντ με τεράστια φήμη.

«Αυτό που με άγγιξε ήταν ότι δεν ήταν ένας ηθοποιός που αγωνιζόταν με τη βιομηχανία του. Ήταν ένας ηθοποιός που, εκ πρώτης όψεως, τα πήγαινε πολύ καλά. Αλλά όταν συνέβη κάτι απροσδόκητο – ο θάνατος του πατέρα του – η αίσθηση σταθερότητας που είχε κλονίστηκε και ξαφνικά έγινε αγνώριστος».

Σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός βλέπει το «Sacrifice» περισσότερο ως ένα τεστ, καθώς τα πολύπλοκα θέματα του αποκαλύπτουν περισσότερα για την ψυχοσύνθεση του κοινού παρά για τις προθέσεις των δημιουργών της ταινίας. «Αυτή είναι η ομορφιά του. Είναι μια από εκείνες τις ταινίες που ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα αποκομίσει διαφορετικά νοήματα. Το ηφαίστειο συμβολίζει τη μεταμόρφωση, την παράδοση. Είναι ειρήνη. Είναι ελευθερία. Είναι η συνειδητοποίηση ότι η αληθινή απελευθέρωση δεν προέρχεται από τα χρήματα ή την εξουσία ή ακόμα και τον έλεγχο, αλλά από το να αφήνουμε πίσω τα πράγματα που πιστεύουμε ότι μας καθορίζουν», υποστήριξε.