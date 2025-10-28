magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Music 28 Οκτωβρίου 2025 | 13:30

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Spotlight

Ο Κάμερον Κρόου πέρασε τα νιάτα του βρισκόμενος στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Το 1964, σε ηλικία επτά ετών, η μητέρα του τον πήγε να δει «ένα παιδί που το έλεγαν Μπομπ Ντίλαν» να παίζει στο γυμναστήριο ενός τοπικού κολεγίου. Στην ηλικία των 14 ετών, ζώντας στο Σαν Ντιέγκο, έγραφε κριτικές δίσκων για ένα τοπικό underground περιοδικό που είχε ως κύριο στόχο να ρίξει τον Ρίτσαρντ Νίξον. Λίγο αργότερα, άρχισε να παίρνει συνεντεύξεις από τα συγκροτήματα της εποχής καθώς περνούσαν από την Καλιφόρνια – πρώτα από τους Humble Pie για το Creem και στη συνέχεια από τους Eagles, τους Allman Brothers Band και τους Led Zeppelin για το Rolling Stone. Ο Κρόου είχε προηγουμένως μυθοποιήσει την ιστορία του στην ταινία Almost Famous του 2000, την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε. Τα λυρικά και ψυχαναγκαστικά ευανάγνωστα απομνημονεύματά του The Uncool συνοδεύονται από το άνοιγμα μιας μουσικής έκδοσης, η οποία συμπίπτει με τον θάνατο της μητέρας του Κρόου, Άλις, της οποίας οι αφορισμοί, όπως «δώσε λίγη καλοσύνη στον κόσμο πριν εκραγεί», είναι διάσπαρτοι σε όλο το βιβλίο.

Η Άλις επέμενε να παραλείψει ο Κρόου δύο τάξεις του σχολείου, αλλά ήταν επίσης κάθετα αντίθετη με το ροκ εν ρολ λόγω του αχαλίνωτου ηδονισμού του. Όταν ο Κρόου τη ρωτάει τι έκανε ο Έλβις στο The Ed Sullivan Show που ήταν τόσο ανατρεπτικό που έπρεπε να κινηματογραφηθεί από τη μέση και πάνω, εκείνη απαντά κλινικά: «Είχε στύση».

Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία

Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία

«Σκοτώνεις τα εγκεφαλικά σου κύτταρα!»

Παρ’ όλα αυτά, ο αχαλίνωτος ηδονισμός είναι ακριβώς αυτό που απεικονίζει το βιβλίο, μέσα από το βλέμμα της νεότητας: σε αντίθεση, ας πούμε, με τη λογοτεχνική δημοσιογραφία της Αμερικανίδας Τζόαν Ντίντιον στο Slouching Towards Bethlehem, ο Κρόου δεν μελέτησε πολύ προσεκτικά τα θύματα της αντικουλτούρας.

Ο δικός του κόσμος είναι ένας κόσμος με πάρτι μετά από συναυλίες γεμάτος με χαρακτήρες όπως ο Φρέντι Σέσλερ, έναν έμπορο ναρκωτικών που φημολογείται ότι έκανε την περιουσία του κατασκευάζοντας «νυχτερινά τζαμαρίσματα στα καμαρίνια», έναν roadie που ονομάζεται Red Dog κι αφαιρεί την κιθάρα από τα χέρια του Κρόου όταν αυτός προσπαθεί να συμμετάσχει με τους Allman Brothers, πρόθυμες, άθικτες γκρούπις (γνωρίζει μια παρέα που ονομάζεται Flying Garter Girls, της οποίας η αρχηγός Pennie Lane έχει ως δόγμα «μόνο πίπες») -και όσο προχωρούν οι αρχές της δεκαετίας του ’70, υπάρχει η πανταχού παρούσα χρήση κοκαΐνης, αν και ο Κρόου δεν συμμετέχει.

«Δεν μπορούσα να αποτινάξω από πάνω μου την εικόνα της δασκάλας-μητέρας μου που εμφανιζόταν» λέει. «Σκοτώνεις τα εγκεφαλικά σου κύτταρα!».

Ο εθισμένος στην κοκαΐνη Thin White Duke κατέβασε τις περσίδες, στις οποίες είχε ζωγραφίσει μια πεντάλφα, άναψε και έσβησε γρήγορα ένα μαύρο κερί, και στη συνέχεια είπε στον Κρόου: «Μην τρομάζεις. Είναι για προστασία»

Ο νεαρός Κάμερον Κρόου

Προβλήματα με τους… γείτονες

Ο Κάμερον Κρόου πέρασε 18 μήνες με τον Ντέιβιντ Μπόουι στο Λος Άντζελες για ένα εξώφυλλο του Rolling Stone που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1976. Παρακολουθούσε τον Μπόουι στα πάρτι με τον Ρόνι Γουντ και στο στούντιο με τον Ίγκι Ποπ -έκανε παρέα μαζί του μέρα και νύχτα στα σπίτια που νοίκιαζε, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν εκεί για να καταγράψει τη συγκλονιστική στιγμή που ο Μπόουι πετάχτηκε ξαφνικά στα πόδια του στη μέση της συνέντευξης επειδή νόμιζε ότι είδε ένα πτώμα να πέφτει από τον ουρανό.

Ο εθισμένος στην κοκαΐνη Thin White Duke κατέβασε τις περσίδες, στις οποίες είχε ζωγραφίσει μια πεντάλφα, άναψε και έσβησε γρήγορα ένα μαύρο κερί, και στη συνέχεια είπε στον Κρόου: «Μην τρομάζεις. Είναι για προστασία. Μου έχουν δημιουργήσει προβλήματα οι… γείτονες».

Ο Κάμερον Κρόου (αριστερά) στα γυρίσματα της ταινίας Fast Times at Ridgemont High του 1982, στηριζόμενος στον Σον Πεν, ο οποίος ήταν ο Jeff Spicoli / Photo: Cameron Crowe

Ο ανερχόμενος μουσικός Τύπος

Το The Uncool αποτυπώνει μια εξαιρετικά εφευρετική περίοδο κατά την οποία η ροκ μουσική απλωνόταν προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε προς τη μουσική κάντρι χάρη σε καλλιτέχνες όπως ο Γκραμ Πάρσονς, είτε προς τα εννοιολογικά άλμπουμ των Yes και των Who.

Ο Κρόου ήταν μέρος ενός ανερχόμενου μουσικού Τύπου που, εκτός από το να συστήνει νέα συγκροτήματα στους αναγνώστες του ή να μεταφέρει όσα είχαν να πουν τα ίδια τα ροκ συγκροτήματα, ερμήνευε, γιόρταζε και πλαισίωνε τα τεράστια δημιουργικά βήματα που έκαναν ορισμένοι από αυτούς τους μουσικούς.

Το έργο συγγραφέων όπως ο ήρωας του Κρόου, ο Λέστερ Μπανγκς του Creem, ενίσχυε αυτή την αίσθηση ηχητικού ενθουσιασμού και εξερεύνησης. Παρόλο που οι μουσικοί μπορεί να μην απολάμβαναν το γεγονός ότι δέχονταν την πιο βάναυση και καυστική κριτική του, ο Μπανγκς τους έσπρωχνε να γίνουν καλύτεροι.

Ο Τζαν Γουένερ, ο ιδρυτής του Rolling Stone, απέλυσε τον Μπανγκς επειδή δεν ήταν επαρκώς ευλαβικός απέναντι στους Canned Heat – ο Γουένερ, λέει ο Μπανγκς στον Κρόου, είναι «ένας ιδιοτελής κωλογλείφτης».

Η ιστορία με τη Τζόνι Μίτσελ

Ο Κρόου είναι ειλικρινής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικοί δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, θα μπορούσαν να παρασυρθούν από αυτή την εγγύτητα στο σταριλίκι – κάτι για το οποίο ο Μπανγκς τον προειδοποίησε έντονα. Ποτέ δεν ήταν ο τύπος του «build ’em up, knock ’em down» και αναμφίβολα ήρθε πιο κοντά σε κάποιους ροκ σταρ από ό,τι ήταν υγιές για τη δημοσιογραφική αντικειμενικότητα.

Το 1978, κατάφερε να πείσει τη Τζόνι Μίτσελ να δώσει μια συνέντευξη – ήταν για καιρό «δύσπιστη απέναντι στο Rolling Stone» χάρη σε ένα άρθρο του 1971, κατά το οποίο το περιοδικό «δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους φίλους της και την ανακήρυξε Γριά της Χρονιάς».

Όταν εκείνη ζήτησε να δει το κομμάτι του πριν δημοσιευτεί, ο Κρόου συμφώνησε και άκουσε τις διορθώσεις της. Η Μίτσελ τον αντάμειψε υπογράφοντας κάποιο εξώφυλλο για το τότε τρέχον άλμπουμ της Mingus με τη φράση «Ευχαριστώ για τη συνεργασία».

Στο The Uncool, ο Κρόου αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο τόσο τους εκκεντρικούς χαρακτήρες όσο και την εποχή που εκπροσωπούσαν. Για τον συνάδελφό του δημοσιογράφο και μελλοντικό βιογράφο των Doors, Ντάνι Σούγκερμαν, γράφει: «Τα χέρια του πάντα στους γοφούς του, έμοιαζε σαν να ποζάρει για ένα εξώφυλλο άλμπουμ που δεν υπήρχε».

Ο Γκραμ Πάρσονς συνοψίζεται έτσι: «Είχε τον αέρα ενός καλομαθημένου, πέτρινου νεαρού πρίγκιπα. Μιλούσε για τους καλλιτέχνες της κάντρι με τον τρόπο που ένας πλανητικός επιστήμονας συζητά για το σύμπαν».

Ο Κάμερον Κρόου μιλάει για το Uncool

YouTube thumbnail

Ελεγειακή διάθεση

Ο πανκ μπαίνει στο βιβλίο σαν κάποιος που ανάβει τα φώτα στο τέλος ενός πάρτι. Την ίδια μέρα που οι Sex Pistols γίνονται εξώφυλλο στο Rolling Stone, οι φίλοι του Κρόου, μέλη του southern rock συγκροτήματος Lynyrd Skynyrd, σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα. Είναι το τέλος μιας εποχής. Όταν το όνομά του δεν εμφανίζεται στο εξώφυλλο του Rolling Stone για την ιστορία της Τζόνι Μίτσελ, ο Κρόου ξέρει ότι έχει χάσει την εύνοιά του.

«Είμαι 21 ετών», λέει στους γονείς του. «Είμαι ξεπεσμένος». Καταφέρνει να μεταφέρει το ταλέντο του στο Χόλιγουντ, η καριέρα του ξεκινάει μόλις γράφει την ταινία Fast Times at Ridgemont High, η οποία θυμίζει τα σχολικά του χρόνια.

Είναι άλλη μια ωδή στη χαμένη νιότη. Ο Κρόου ξέρει πόσο ισχυρή μπορεί να είναι μια ελεγειακή διάθεση, ή όπως την αποκαλεί, «η ευτυχισμένη/λύπη». Είναι μια πανέμορφη μελαγχολία που εντοπίζει σε μερικά από τα αγαπημένα του τραγούδια, από το Silence Is Golden των Tremeloes μέχρι το Love Don’t Love Nobody των Spinners, ένα αριστούργημα της Philly soul πάνω στο οποίο δένεται με τον Ντέιβιντ Μπόουι.

Η μεγαλύτερη αδερφή

Αλλά η πηγή αυτού του πόνου βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι. Ο Κρόου γράφει ότι η αδελφή του, Κάθι, αυτοκτόνησε σε ηλικία 19 ετών, αφού έπασχε από μια ψυχική ασθένεια που τη στιγμάτιζε και ήταν ελάχιστα κατανοητή στην Καλιφόρνια των μέσων της δεκαετίας του ’60.

Ο Κρόου, τότε μόλις 10 ετών, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η αγαπημένη του μεγάλη αδελφή δεν του είχε αφήσει κάποιο μήνυμα, μέχρι που θυμήθηκε τα δύο singles των Beach Boys που είχε παραγγείλει, τα οποία έφτασαν στο σπίτι μετά το θάνατό της: «Η αδελφή μου, το κορίτσι από την Καλιφόρνια, μου έλεγε να μην ανησυχώ, μωρό μου».

Ο Κρόου δείχνει ότι η μουσική μπορεί μερικές φορές να είναι το κλειδί, όχι μόνο για τις βαθύτερες πτυχές του εαυτού μας, αλλά και για την ακατανόητη κατά τα άλλα εσωτερική ζωή των άλλων. Συν τοις άλλοις, προσφέρει παρηγοριά, χαρά και συντροφικότητα για μια ολόκληρη ζωή. Αναπολώντας εκείνη τη συναυλία του Ντίλαν, το 1964, γράφει: «Το ψυχρό γυμναστήριο είχε γίνει η συγκέντρωση μιας φυλής. Ήταν αυτή η σπάνια αίσθηση ότι ήμασταν όλοι ακριβώς εκεί που ανήκαμε».

*Το The Uncool του Κάμερον Κρόου κυκλοφορεί από την HarperCollins.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Κάμερον Κρόου, αριστερά, με τον τραγουδιστή Ροντ Ράντγκρεν, το 1973. Φωτ: Neal Preston

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Wall Street
Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
Οι συνθήκες 23.10.25

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
Μια αναδρομή 21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
Euroleague 28.10.25

Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»

Οξύμωρο σχήμα θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας το να θεωρείται ο Ολυμπιακός Νο1 φαβορί για την Ευρωλίγκα σύμφωνα με τα power rankings και ταυτόχρονα εντός συνόρων να υπάρχει αφόρητη πίεση για μεταγραφές...

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»

Ο Βόλος είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με ανακοίνωσή της η θεσσαλική ομάδα τονίζει το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της θα μείνει στη μνήμη σαν να είναι... εθνική εορτή!

Σύνταξη
Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising
English edition 28.10.25

Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising

According to a new report by the International Olive Council (IOC) for September, significant trends are emerging in terms of producer prices, exports, imports, and consumption, both for olive oil and table olives

Σύνταξη
Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Μια έκτακτη είδηση συγκλονίζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ιταλίας, καθώς ο Josep Martinez βρέθηκε πρωταγωνιστής σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή
Μήνυμα για 28η Οκτωβρίου 28.10.25

Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια

Η Γιουβέντους παλεύει με την αστάθεια στον πάγκο και τις αποτυχημένες μεταγραφές, με τον Ίγκορ Τούντορ να πληρώνει τα λάθη προηγούμενων ετών και τη διοίκηση να ψάχνει λύσεις για να επανέλθει στην κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Έπος του '40 28.10.25

Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Σύνταξη
Στον ΟΦΗ ο Κόντης
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Στον ΟΦΗ ο Κόντης

Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας ως το 2027 έχει έρθει ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
«Ούτε βήμα πίσω» 28.10.25

Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
Μήνυμα για 28η 28.10.25

Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό

«Που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο