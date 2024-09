Ο άνθρωπος που άφησε τον Ντέιβιντ Μπόουι με αταίριαστα μάτια

Ο καλλιτέχνης Τζορτζ Άντεργουντ συμμετέχει σε μια φιλανθρωπική έκθεση που εμπνεύστηκε από έναν στίχο που έγραψε ο σχολικός του φίλος και δημιουργικός συνεργάτης του Ντέιβιντ Μπόουι – αλλά είναι ένα συγκεκριμένο επεισόδιο στη ζωή του εκλιπόντος θρύλου της μουσικής για το οποίο θα είναι πάντα πιο διάσημος.

«Ξέρω τι θα πεις. Ξέρω ακριβώς τι θα πεις», γελάει ο Άντεργουντ στο τηλέφωνο με τον δημοσιογράφο του BBC, Τιμ Στόουκς.

Ο 77χρονος έχει διανύσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη καλλιτεχνική καριέρα, δημιουργώντας εικόνες που αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο, αλλά εξακολουθεί να είναι περισσότερο γνωστός ως ο άνθρωπος που «άλλαξε το χρώμα» του αριστερού ματιού του Μπάουι.

Ο Άντεργουντ γνώρισε για πρώτη φορά τον Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς -που θα γινόταν ευρύτερα γνωστός ως Ντέιβιντ Μπόουι– λίγο καιρό αφότου ο μελλοντικός σταρ είχε μετακομίσει από το Μπρίξτον του νότιου Λονδίνου στο ήσυχο προάστιο Μπρόμλεϊ.

«Νομίζοντας ότι ήμασταν το δώρο του Θεού»

«Ήμασταν εννέα ετών και αρχίσαμε να μιλάμε για μουσική, πράγματα που έπαιζαν στην τηλεόραση… όλα όσα ήταν κατά κάποιο τρόπο της μόδας εκείνη την εποχή».

Τα δύο αγόρια σύντομα έγιναν κολλητοί που «ήταν πάντα χαζοχαρούμενοι και γελούσαν πολύ», λέει ο Άντεργουντ.

«Ήμασταν πάντα μαζί, ήμασταν πολύ καλοί φίλοι και συνηθίζαμε να ανεβοκατεβαίνουμε την Bromley High Street ντυμένοι στα άκρα, νομίζοντας ότι ήμασταν το δώρο του Θεού, προσπαθώντας να πιάσουμε κουβέντα με όλα τα κορίτσια, περπατώντας από το βόρειο Wimpy bar στο νότιο Wimpy bar».

Ένα κορίτσι που λεγόταν Κάρολ και το οποίο τους άρεσε και στους δύο

Και οι δύο φοίτησαν στο Τεχνικό Κολέγιο του Bromley, το οποίο ήταν τόσο καινούργιο που «μερικά από τα υλικά της οικοδομής βρίσκονταν ακόμα στην είσοδο», όπου διδάχθηκαν τέχνη από τον Owen Frampton, πατέρα του μελλοντικού ροκ σταρ Peter Frampton.

Ήταν στο Bromley Technical – που τώρα ονομάζεται Ravens Wood School – όταν ο Άντεργουντ άλλαξε για πάντα το βλέμμα του Ντέιβιντ Μπόουι, μετά από έναν καυγά για ένα κορίτσι που λεγόταν Κάρολ και το οποίο τους άρεσε και στους δύο.

«Αποφάσισα να πάω στη λέσχη νέων ούτως ή άλλως, παρά την απογοήτευση, επειδή δεν είχα πάει ποτέ πριν εκεί και μια φίλη της βγήκε έξω φωνάζοντας: “Πού ήσουν; Η Κάρολ σε περιμένει πάνω από μία ώρα”.

«Σκέφτηκα: “Ωχ-ωχ. Ο Ντέιβιντ μου είπε ψέματα”», λέει o Άντεργουντ.

«Αυτή η αινιγματική, απόκοσμη όψη»

Αφού τον παρότρυνε ένας άλλος φίλος του «να του δώσει μία», και ακούγοντας τον Μπόουι να καυχιέται ψευδώς ότι είχε βγει με την Κάρολ, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σχολείο ο Άντεργουντ πήγε προς το μέρος του και απλά τον χτύπησε στο μάτι.

Το δίδυμο τα ξαναβρήκε λίγο αργότερα, παρόλο που η γροθιά είχε βλάψει μόνιμα την κόρη του αριστερού ματιού του Μπόουι, πράγμα που σήμαινε ότι δεν συστέλλεται πλέον ούτε σε έντονο φως, δίνοντας την εντύπωση ότι το μάτι αυτό έχει διαφορετικό χρώμα από το δεξί.

«Ήταν απλά φρικτό. Δεν του άρεσε τότε. Αλλά φυσικά αργότερα, μου είπε ότι του έκανα χάρη γιατί του έδωσε αυτή την αινιγματική, απόκοσμη όψη».

Δείτε το σχετικό βίντεο

Η τόλμη του Μπόουι

Εκείνη την περίοδο η μουσική άρχισε να κυριαρχεί στη ζωή των εφήβων, με τον Άντεργουντ να τραγουδάει στο συγκρότημα The Konrads, στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε ο Μπόουι και έπαιξε το σαξόφωνό του.

Αργότερα δημιούργησαν τους King Bees, όταν ο μελλοντικός Ziggy θα εκδηλώσει τη δίψα του για δόξα σε ένα σημείωμα προς τον Τζον Μπλουμ, «ο οποίος υποθέτω ότι εκείνη την εποχή ήταν το αντίστοιχο του, ας πούμε, Ρίτσαρντ Μπράνσον».

«Νομίζω ότι έβαλε τον πατέρα του να τον βοηθήσει με το γράμμα, αλλά ήταν αρκετά τολμηρό, ξέρετε: “Ο Μπράιν Επστάιν έχει τους Beatles, εσείς χρειάζεστε εμάς”, ή κάτι τέτοιο», λέει ο Άντεργουντ.

Η μπάντα έλαβε ένα τηλεγράφημα ως απάντηση που έδινε τον αριθμό τηλεφώνου του Λέσλι Κον, ο οποίος έγινε ο μάνατζέρ τους.

«Η τόλμη που έδειξε ο Μπόουι, γράφοντας αυτό το γράμμα, ενώ ήταν στην κατώτερη σκάλα του rock’n’roll και της μουσικής – ήταν εκπληκτική».

Η μεγάλη αλλαγή του Μπόουι το 1972

Οι King Bees σύντομα θα διαλυθούν, αλλά με διάφορους τρόπους ο Μπόουι άρχισε να αποκτά οπαδούς. Μέσα σε λίγα χρόνια ξεκίνησε τις δικές του παγκόσμιες περιοδείες – και ήθελε να έχει τον φίλο του μαζί του.

«Στις αρχές του ’72 μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Γεια σου Τζορτζ, θα κάνω μια περιοδεία στις ΗΠΑ για περίπου τρεις μήνες. Θέλεις να έρθεις μαζί μου;”. Ήμουν παντρεμένος μόλις ένα χρόνο, αλλά μου είπε: “Φέρε και τη γυναίκα σου, ξέρεις, θα περάσουμε υπέροχα”.

»Λοιπόν, δεν το απορρίπτεις αυτό, έτσι δεν είναι; Ειδικά όταν λέει: “Το QE2, πρώτης θέσης, φεύγει το Σαββάτο από το Σαουθάμπτον”»

Ήταν το 1972 όταν ο Μπόουι υιοθέτησε για πρώτη φορά το πιο διάσημο alter ego του, τον Ziggy Stardust, με ολόσωμες φόρμες, κόκκινα μαλλιά με χαίτη και αστραφτερά κορμάκια.

«Βλέποντας το κοινό να κοιτάζει αυτό το πλάσμα από έναν άλλο πλανήτη, με το στόμα ορθάνοιχτο, δεν μπορούσε να το πιστέψει» λέει ο Άντεργουντ.

«Πόσο γενναίος ήταν για να ντυθεί έτσι, ε; Ένα σόου του ακυρώθηκε στο Τέξας, επειδή νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες απειλές».

Στο τέλος της περιοδείας, ο Μπόουι ζήτησε από τον φίλο του να τον ακολουθήσει για περισσότερες συναυλίες στην Ιαπωνία, μόνο που ο Άντεργουντ, με βαριά καρδιά, του είπε: «Ντέιβιντ, μόλις παντρεύτηκα, δεν είναι πολύ καλή βάση για έναν γάμο να πηγαίνεις σε μια περιοδεία ροκ εν ρολ».

«Θα ήθελα πολύ να πάω στην Ιαπωνία, αλλά είχα μια ζωή στο σπίτι», λέει.

«…ψάχνει κάποιον να κάνει το εξώφυλλο…»

Οι εξορμήσεις του Άντεργουντ στη μουσική τελείωσαν μετά από ένα σόλο άλμπουμ, όταν αποφάσισε ότι «η μουσική βιομηχανία δεν ήταν πραγματικά για μένα» και επέστρεψε στις καλλιτεχνικές του σπουδές και έγινε ζωγράφος.

Αλλά δεν θα άφηνε τη μουσική πολύ πίσω του.

«Ο Ντέιβιντ μου τηλεφώνησε μια μέρα και μου είπε: “Τζορτζ, έχω έναν φίλο μου, μόλις έκανε έναν δίσκο και ψάχνει κάποιον να κάνει το εξώφυλλο και σκέφτηκα ότι θα ήσουν καλός γι’ αυτό”».

Αυτός ο φίλος ήταν ο Μαρκ Μπόλαν, και ο Άντεργουντ σύντομα βρέθηκε να κάθεται σε ένα διαμέρισμα στο South Kensington με τον παραγωγό Τόνι Βισκόντι, ενώ το αστέρι των T-Rex «καθόταν σταυροπόδι στο πάτωμα και κοιτούσε την τότε κοπέλα του για περίπου 10 λεπτά».

Με μια ιδέα στο μυαλό του, ο Άντεργουντ επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, όπου ζούσε εκείνη την εποχή, και δημιούργησε αυτό που έγινε το εξώφυλλο για το μάλλον φλύαρο ντεμπούτο άλμπουμ των Tyrannosaurus Rex του Μπόλαν – My People Were Fair and Had Sky in Their Hair… But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows.

Στη συνέχεια ο Μπόουι ζήτησε από τον φίλο του να δημιουργήσει μερικά από τα εξώφυλλα των δικών του άλμπουμ, ξεκινώντας από το οπισθόφυλλο του ομώνυμου δίσκου του σταρ.

«Ο Ντέιβιντ δεν ήταν πολύ γνωστός τότε»

Ακολούθησαν τα εξώφυλλα τόσο του Hunky Dory όσο και του The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars – το τελευταίο απεικονίζει, ως γνωστόν, το εξωγήινο alter ego του Μπόουι σε μια βροχερή Heddon Street στο West End του Λονδίνου, με το πόδι στηριγμένο και την κιθάρα στο χέρι.

«Ποιος να το ήξερε πόσο εμβληματικό άλμπουμ θα γινόταν; Θέλω να πω, εκείνη την εποχή, ο Ντέιβιντ δεν ήταν πολύ γνωστός», λέει ο Άντεργουντ.

Στη συνέχεια ο Άντεργουντ θα συνεργαστεί με συγκροτήματα όπως οι Procol Harum και οι Mott the Hoople και θα κάνει καριέρα ως ζωγράφος μακριά από τη μουσική, αλλά η τέχνη που συνδέεται με τον Μπόουι εμφανίζεται σε ένα από τα τελευταία έργα του ζωγράφου.

Παράλληλα με την 50ή επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ Diamond Dogs του Μπόουι, η φιλανθρωπική οργάνωση War Child εγκαινίασε το Sound & Vision – μια νέα ετήσια έκθεση και δημοπρασία. Φέτος, ο Άντεργουντ είναι ανάμεσα στους 33 καλλιτέχνες που δημιούργησαν έργα εμπνευσμένα από τον στίχο του κομματιού Rebel Rebel, «We like dancing and we look divine», ένα τραγούδι που περιλαμβανόταν στο άλμπουμ Diamond Dogs.

Η επιρροή του Λίντσεϊ Κεμπ

Ο Άντεργουντ δημιούργησε μια νέα εκδοχή ενός πίνακα με τίτλο Dancing with Giants, με δύο χορευτές που έχουν ντυθεί με πολύ συγκεκριμένα ρούχα.

«Τους έβαλα τα κοστούμια που φορούσαν οι χορευτές όταν ο Ziggy έφτασε το 1972 στο Rainbow Theatre», εξηγεί ο Άντεργουντ.

Στην παράσταση του Μπόουι τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, ως Ziggy Stardust, συμμετείχε μια χορευτική ομάδα που ονομαζόταν The Astronettes και την οποία καθοδηγούσε ένας από τις βασικές επιρροές του Μπόουι, ο Λίντσεϊ Κεμπ.

«Είχαν αυτά τα υπέροχα ολόσωμα κοστούμια, τα οποία ήταν σαν ιστοί αράχνης. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν θα ξέρουν για αυτή τη σύνδεση με τον Μπόουι».

«Συνήθιζε να με αποκαλεί Μάικλ και εγώ τον αποκαλούσα Ρόμπερτ»

Ο Άντεργουντ και ο Μπόουι παρέμειναν φίλοι όλες αυτές τις δεκαετίες, κάνοντας διακοπές μαζί και ανταλλάσσοντας τακτικά «ανόητα emails», μέχρι το θάνατο του σταρ στην υιοθετημένη του πατρίδα, τη Νέα Υόρκη, τον Ιανουάριο του 2016.

«Συνήθιζε να με αποκαλεί Μάικλ και εγώ τον αποκαλούσα Ρόμπερτ», λέει ο Άντεργουντ.

«Μου λείπει βαθιά γιατί έφυγε πολύ νωρίς, όπως ξέρουμε, και ήταν απλά υπέροχος για να είσαι μαζί του, πάντα διασκεδαστικός. Γελούσαμε πολύ.

»Συχνά αναρωτιόμουν αν κάθε φορά που κοίταζε στον καθρέφτη με σκεφτόταν», προσθέτει ο Άντεργουντ.

«Ανησυχώ λίγο μήπως είναι κάτι που χαραχτεί στην ταφόπλακα μου».

*Η έκθεση Sound & Vision θα πραγματοποιηθεί στο 180 Strand στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ενώ η δημοπρασία διαρκεί από τις 17 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.

*Με στοιχεία από bbc.com | Αρχική Φωτό: Photo: George Underwood / Instagram