magazin
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να άσκησε πίεση στις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, προειδοποιώντας ότι οι τίτλοι τους μπορεί να τεθούν υπό αμφισβήτηση εάν ο πατέρας τους, πρίγκιπας Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge.

Η πληροφορία μεταδόθηκε από την Έμιλι Μέιτλις, τη δημοσιογράφο της αποκαλυπτικής συνέντευξης του BBC με τον Άντριου, στο podcast The News Agents. Η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, και το Παλάτι δεν έχει σχολιάσει δημόσια με λεπτομέρειες.

YouTube thumbnail

Συμβολικό ενοίκιο – «τυπικά, ένα αντικείμενο ευτελούς αξίας»

Σύμφωνα με το podcast News Agents, στο οποίο συμμετέχει η Μέιτλις, το ενοίκιο που καταβάλλει ο Άντριου για την έπαυλή του με τα 30 δωμάτια στο Windsor Great Park είναι καθαρά συμβολικό — νομικά καταγράφεται ως «ένα αντικείμενο ευτελούς αξίας, εάν ζητηθεί», απλώς για να ισχύει η μίσθωση, δηλαδή ένα συμβολικό ποσό, ίσης αξίας με… ένα πιπέρι (peppercorn), όπως προβλέπεται νομικά σε ορισμένες μισθώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εμπορική αξία ενός τέτοιου ακινήτου θα ξεπερνούσε το 1 εκατ. λίρες τον χρόνο.

Η Μέιτλις ανέφερε επίσης ότι το παλάτι είχε ειδοποιήσει ορισμένα ΜΜΕ πως ο βασιλιάς Κάρολος θα εμφανιστεί στο Royal Lodge για να συζητήσει με τον Άντριου, αλλά το σχέδιο ακυρώθηκε όταν το BBC έστειλε ελικόπτερο για την κάλυψη της κίνησης στην περιοχή.

Tο Royal Lodge

Tο Royal Lodge

«Αν δεν τον πείσετε, θα τεθούν υπό συζήτηση οι τίτλοι σας»

Η Μέιτλις μετέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες: o Γουίλιαμ είχε συνάντηση με τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, λέγοντάς τους ότι πρέπει να πιέσουν τον πατέρα τους να φύγει από το Royal Lodge — αλλιώς οι δικοί τους τίτλοι μπορεί να επανεξεταστούν.

Οι δύο κόρες του Άντριου εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο της πριγκίπισσας.

Γιατί ο Άντριου δεν θέλει να φύγει

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει προκαταβάλει 8,5 εκατ. λίρες για μίσθωση 75 ετών.

Αν αποχωρήσει τώρα, θα λάβει μόλις 557.000 λίρες ως αποζημίωση.

Με άλλα λόγια, το Royal Lodge του προσφέρει διαμονή αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, χωρίς ουσιαστικό κόστος για τις επόμενες δεκαετίες.

Η αντιπρόταση με… δύο σπίτια

Κύκλοι του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον διαρρέουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος πρότεινε δύο κατοικίες (μία για τον καθένα) ως αντάλλαγμα για την αποχώρηση από το Royal Lodge.

Άλλες πηγές λένε πως η απαίτηση για δύο σπίτια προήλθε από τον Άντριου.

Ο Γουίλιαμ παίρνει τον έλεγχο

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Γουίλιαμ έχει ουσιαστικά αναλάβει τη διαχείριση της υπόθεσης, θεωρώντας ότι το παλάτι χειρίστηκε με «αναποφασιστικότητα» το θέμα Άντριου. Η κατάσταση εντείνει το παρασκήνιο σε μια περίοδο όπου ο βασιλιάς Κάρολος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι, όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο, ενδέχεται να επανεξετάσει και τους τίτλους του πρίγκιπα Χάρι και των παιδιών του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

*Με πληροφορίες από: The Daily Beast / The News Agents

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Wall Street
Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1

Το IFAB, μετά από τηλεδιάσκεψη (28/10) ενημέρωσε επίσημα ότι σύντομα θα συζητήσει την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR και αιτία είναι η άδικη αποβολή του Εσε στο ματς με την Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
Μπάσκετ 28.10.25

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσέντι Όσμαν (20 πόντους) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους) να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη για τους Πράσινους.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Ελλάδα 28.10.25

Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο 38χρονος κυκλοφορούσε ως άστεγος στη Γλυφάδα και όπως διαπιστώθηκε έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας - Συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Μακελειό 28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
Έσπασε κάθε ρεκόρ 28.10.25 Upd: 00:01

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
Κόσμος 28.10.25

Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του

Στον δράστη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει τη γυναίκα και είχε υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι - Κατά τη σύλληψή διαπιστώθηκε ότι το είχε βγάλει

Σύνταξη
Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία
Αυξημένη πίεση 28.10.25

Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία προχωρά στον τέταρτο χειμώνα με πόλεμο. Σε στρατηγική επιλογή της Ρωσίας αναδεικνύονται τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πιέζει αποκόβοντας τους Ουκρανούς από ρεύμα και θέρμανση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή – Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν [βίντεο]
Σε δημόσια θέα 28.10.25

Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή - Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου;» - Ο Βασιλιάς Κάρολος αντιμετώπισε με ψυχραιμία το απρόσμενο συμβάν

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Βουλή: Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
Ελλάδα 28.10.25

Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από τη Βουλή - Κεράκια και λουλούδια στο ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Αρκετοί πολίτες δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Άναψαν τα κεράκια παρουσία της αστυνομίας.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο