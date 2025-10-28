Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να άσκησε πίεση στις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, προειδοποιώντας ότι οι τίτλοι τους μπορεί να τεθούν υπό αμφισβήτηση εάν ο πατέρας τους, πρίγκιπας Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge.

Η πληροφορία μεταδόθηκε από την Έμιλι Μέιτλις, τη δημοσιογράφο της αποκαλυπτικής συνέντευξης του BBC με τον Άντριου, στο podcast The News Agents. Η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, και το Παλάτι δεν έχει σχολιάσει δημόσια με λεπτομέρειες.

Συμβολικό ενοίκιο – «τυπικά, ένα αντικείμενο ευτελούς αξίας»

Σύμφωνα με το podcast News Agents, στο οποίο συμμετέχει η Μέιτλις, το ενοίκιο που καταβάλλει ο Άντριου για την έπαυλή του με τα 30 δωμάτια στο Windsor Great Park είναι καθαρά συμβολικό — νομικά καταγράφεται ως «ένα αντικείμενο ευτελούς αξίας, εάν ζητηθεί», απλώς για να ισχύει η μίσθωση, δηλαδή ένα συμβολικό ποσό, ίσης αξίας με… ένα πιπέρι (peppercorn), όπως προβλέπεται νομικά σε ορισμένες μισθώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εμπορική αξία ενός τέτοιου ακινήτου θα ξεπερνούσε το 1 εκατ. λίρες τον χρόνο.

Η Μέιτλις ανέφερε επίσης ότι το παλάτι είχε ειδοποιήσει ορισμένα ΜΜΕ πως ο βασιλιάς Κάρολος θα εμφανιστεί στο Royal Lodge για να συζητήσει με τον Άντριου, αλλά το σχέδιο ακυρώθηκε όταν το BBC έστειλε ελικόπτερο για την κάλυψη της κίνησης στην περιοχή.

«Αν δεν τον πείσετε, θα τεθούν υπό συζήτηση οι τίτλοι σας»

Η Μέιτλις μετέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες: o Γουίλιαμ είχε συνάντηση με τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, λέγοντάς τους ότι πρέπει να πιέσουν τον πατέρα τους να φύγει από το Royal Lodge — αλλιώς οι δικοί τους τίτλοι μπορεί να επανεξεταστούν.

Οι δύο κόρες του Άντριου εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο της πριγκίπισσας.

Γιατί ο Άντριου δεν θέλει να φύγει

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει προκαταβάλει 8,5 εκατ. λίρες για μίσθωση 75 ετών.

Αν αποχωρήσει τώρα, θα λάβει μόλις 557.000 λίρες ως αποζημίωση.

Με άλλα λόγια, το Royal Lodge του προσφέρει διαμονή αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, χωρίς ουσιαστικό κόστος για τις επόμενες δεκαετίες.

Η αντιπρόταση με… δύο σπίτια

Κύκλοι του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον διαρρέουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος πρότεινε δύο κατοικίες (μία για τον καθένα) ως αντάλλαγμα για την αποχώρηση από το Royal Lodge.

Άλλες πηγές λένε πως η απαίτηση για δύο σπίτια προήλθε από τον Άντριου.

Ο Γουίλιαμ παίρνει τον έλεγχο

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Γουίλιαμ έχει ουσιαστικά αναλάβει τη διαχείριση της υπόθεσης, θεωρώντας ότι το παλάτι χειρίστηκε με «αναποφασιστικότητα» το θέμα Άντριου. Η κατάσταση εντείνει το παρασκήνιο σε μια περίοδο όπου ο βασιλιάς Κάρολος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι, όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο, ενδέχεται να επανεξετάσει και τους τίτλους του πρίγκιπα Χάρι και των παιδιών του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

*Με πληροφορίες από: The Daily Beast / The News Agents